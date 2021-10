Y un día Santa Fe fue olímpica: la ciudad se convirtió en una "odisea matemática"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 25.10.2021

De la fase final participaron siete alumnos del nivel primario de esta capital. Una prueba de rigor con problemas complejos a resolver, y una instancia para debatir sobre esta área de las ciencias exactas que está presente en cada lugar de la vida cotidiana.

Se realizó en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad de Santa Fe el último día de las Olimpíadas Nacionales de Matemáticas Ñandú. Las jornadas tuvieron como finalidad desarrollar en niños y jóvenes su capacidad para resolver problemas, compartir estrategias, debatir, reflexionar y aprender unos de otros en un marco de respeto, escucha y disfrute.

Los alumnos, acompañados por sus padres, se concentraron en la puerta del establecimiento escolar para dar comienzo a una nueva jornada de la competencia. Cumpliendo con los protocolos, todos los asistentes tenían el barbijo puesto y al ingresar se les tomaba la temperatura.

Los chicos de diversas edades y lugares se abrieron camino en el salón, cual "campo de batalla", e ingresaron al último día de la competencia nacional de matemáticas. Sobre sus hombros llevaban el peso del conocimiento que durante días estuvieron trabajando, repasando y practicando.

Cada uno estaba dispuesto a dejar todo y poner lo mejor de ellos para salir victoriosos en esta "batalla del conocimiento" donde sus capacidades fueron puesta a prueba en cada ejercicio.

Iñaki Urteaga está cursando séptimo grado en la escuela Nuestra Señora de Fátima. Antes de ingresar a la competencia, le contó a El Litoral: "Me gusta cómo me siento cuando me pongo a hacer los ejercicios, cuando termino los problemas me siento muy bien, por el sólo hecho de haberlo pensado y resuelto".

En la Moreno. Un momento de encuentro recreativo para los participantes, antes de comenzar con las pruebas de la competencia. Foto: Flavio Raina

El segundo día de competencia comenzó con una "odisea matemática", un momento de relajación en donde los chicos realizaron juegos en grupo con el objetivo de integrarse y conocerse entre ellos.

Maria Antonia Cudini, de apenas 11 años, representó a la Escuela Mesopotamia de Entre Ríos. Esta es su primera participación y lo hace simplemente porque le gustan "sobre todo los ejercicios de geometría", confesó.

Una mezcla de emoción y nerviosismo se podía sentir en el gran salón donde esperan que comiencen las actividades. Algunos niños lo hacían con timidez junto a su papá o mamá, mientras que otros más desinhibidos hicieron hecho amigos a tal punto que se pusieron a jugar a la "pelota" con una moneda en el fondo del salón.

Dos de las docentes coordinadoras explicaron a El Litoral los detalles del certamen. Foto: Flavio Raina

Inés Bravo, secretaria Regional de las Olimpíada Ñandú, explicó a El Litoral que este tipo de eventos son importantes porque permite que los chicos socialicen, compitan y escuchen al compañero. "La competencia matemática se basó en la resolución de problemas que tienen que ver con el razonamiento lógico y el ingenio. Fue para chicos de 10 a 12 años".

Lo realmente importante es participar de la experiencia que reúne a chicos de distintos lugares, cada uno de ellos con realidades diferentes pero con el mismo objetivo: disfrutar de un momento junto a otros chicos. Cada competencia anual deja sin dudas nuevos amigos y un gran crecimiento personal para los alumnos.

Siete finalistas locales

Los alumnos de la ciudad que participaron del certamen final fueron:

-Matías Andrés Nocioni (Escuela Sara Faisal)

-Clara Quiroga Bruschini (Escuela Niño Jesús)

-Alvaro Seijas Bissio (Escuela Juan José Paso)

-Mateo Sonnaillon (Dante Alighieri)

-Thiago Sonnaillon (Dante Alighieri)

-Iñaqui Urteaga (Escuela Fátima)

-Juan Rodolfo Brandi (Escuela Niño Jesús)