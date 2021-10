https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 25.10.2021 - Última actualización - 8:57

8:33

Primera Nacional

Del Bono ocupará el lugar que dejó Otta en Rafaela

Por malos resultados se fue Walter Otta. La Sub Comisión de Fútbol de Atlético trabaja en la búsqueda del nuevo DT, mientras tanto, Gonzalo Del Bono, ex jugador del club, se hace cargo de lo que resta del torneo, donde el equipo no tiene chances.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Primera Nacional Del Bono ocupará el lugar que dejó Otta en Rafaela Por malos resultados se fue Walter Otta. La Sub Comisión de Fútbol de Atlético trabaja en la búsqueda del nuevo DT, mientras tanto, Gonzalo Del Bono, ex jugador del club, se hace cargo de lo que resta del torneo, donde el equipo no tiene chances. Por malos resultados se fue Walter Otta. La Sub Comisión de Fútbol de Atlético trabaja en la búsqueda del nuevo DT, mientras tanto, Gonzalo Del Bono, ex jugador del club, se hace cargo de lo que resta del torneo, donde el equipo no tiene chances.

La renuncia de Walter Otta tras la derrota del último viernes en Mendoza aceleró algunos tiempos en la dirigencia albiceleste que ahora se encuentran abocados en la búsqueda de su reemplazante. Aún no se han dado nombres, pero probablemente la búsqueda se incline por alguien de la "casa", que tenga el reconocimiento de los hinchas, que tan golpeados están tras la mala campaña que viene desarrollando Atlético en el actual torneo. Tenés que leer Walter Otta renunció a la conducción técnica de Atlético Rafaela Para las fechas que quedan, All Boys, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Brown de Adrogué, el encargado de dirigir al equipo será Del Bono, quien se venía desempeñando como coordinador general de Inferiores, y también integraba el cuerpo técnico de Otta como ayudante de campo. Junto a Gonzalo Del Bono trabajarán Franco Mendoza, Juan Sabia y el profesor Eduardo Gentile. Lo que viene para Atlético es el partido que jugará el próximo viernes ante All Boys en el Monumental de Alberdi, juego que comenzará a las 21. Luego volverá a ser local, del elenco de Madryn y cerrará en Adrogué. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en