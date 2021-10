https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 25.10.2021 - Última actualización - 14:23

14:13

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa: demoras, higiene en los baños públicos y otros mensajes Nuestros lectores se contactan con El Litoral y nos dejan sus comentarios sobre la actualidad o reclamos ciudadanos.

Demoras de otras épocas

NORA

"Estoy viendo que en algunas provincias, mientras el clientelismo político paga facturas de gas, en esta provincia, a quienes abonamos religiosamente los impuestos y servicios, la empresa de gas nos somete a los clientes a esperas de 6 meses a un año para conectarnos a la respectiva red. Parece la década del 70, que para tener un teléfono fijo teníamos que esperar 20 años. Una vergüenza".

****

Higiene de baños de bares y comedores

UNA CIUDADANA

"Como muchos santafesinos, me encanta salir a comer afuera e ir a distintos lugares y conocer diversas ofertas gastronómicas. Pero he notado, en la mayoría, que los baños no están en condiciones. Todo lo contrario, algunos están en un estado antihigiénico impresionante. Asimismo no tienen jabón ni papel para lavarse y secarse las manos debidamente. Con esto del Covid, indudablemente nuestra forma de vida ha cambiado, y en algunos aspectos para bien. Nos ha enseñado la importancia de la higiene y el lavado de manos. Si bien el alcohol en gel es importante, creo que el área de Control de la Municipalidad debe inspeccionar todos los baños de los bares y comedores de la ciudad y exigir, incuestionablemente, la higiene y la provisión de jabón, papel, etc., que deben tener. Que le paguen a una persona que mantenga debidamente esos lugares. Evitaremos no solo el contagio del Covid, sino un montón de otras pestes. Además, esto ni siquiera tendría que pedirlo...".

****

Motos y bicicletas sin luces

MARÍA DEL CARMEN

"Hace unas noches transitaba por el Puente Colgante: era impresionante la cantidad de bicicletas sin luces que circulaban por ahí y también motos. Encima, ese puente tiene escasa luz. Pido a la Municipalidad que se ocupe seriamente de este tema. Deberían sacarles las bicicletas a los que circulan sin luces, igual que las motos. Es increíble que esto pase y nadie les toque un pelo. Es una situación muy peligrosa. ¿Qué pasa si uno los choca porque no los ve? Se come un garrón de aquí a la China. Y aunque el ciclista esté cometiendo una infracción por ir sin luces, el que paga los platos rotos es el automovilista. Para colmo, se creen dueños del Puente Colgante. Por favor, que alguien, algún funcionario, se ponga las pilas e intervenga en esto. No puede ser que los ciclistas y motociclistas hagan lo que quieran".

****

La inseguridad y la gestión

UN LECTOR

"Este mensaje es para preguntarle y exigirle al señor gobernador, al ministro de Seguridad, y en fin, a todas nuestras autoridades que han sido elegidas o designadas para cumplir una función específica. Pues bien, en el área de Seguridad, la vida en esta provincia es un desastre. Rosario se está aproximando a los 200 asesinatos en lo que va del año. Una locura. En Santa Fe no se puede salir a la vereda en ningún barrio. No se salva nadie. Están robando prácticamente al lado de la Casa de Gobierno de la provincia. Una vergüenza. Y nuestro gobernador y ministro parece que están viviendo en otra realidad, que no se enteran de lo que está pasando. Tienen una indolencia llamativa, indignante. Entonces los ciudadanos, que queremos vivir tranquilos, les estamos diciendo: señor gobernador ¡haga algo, póngase las pilas, los pantalones largos! Señor ministro de Justicia: a ver si termina con su siesta y se pone a hacer algo, que nos permita vivir con una dosis de tranquilidad. Esto no puede ser. Muchas gracias al diario por este espacio: parece que los ciudadanos tenemos que acudir solamente a El Litoral para poder expresarnos. Porque nuestros teóricamente representantes no representan a nadie".

****

Perdimos el tren de la historia

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"La página dedicada al doctor Arturo Illia, publicada el lunes 20 en El Litoral, me conmovió. Tantos recuerdos, cuando proclamaron su candidatura en Córdoba, en 5 Esquinas, donde estaba la Casa Radical. Éramos un grupo de jóvenes que trabajábamos con entusiasmo, con las ilusiones de la juventud. En 1966 la veíamos venir. Las caricaturas que lo pintaban con su guardapolvos blanco, ajado, recetando pastillitas, las tortugas en la calle. En fin, toda una maquinaria destituyente a full. Solo creíamos que no se iban a animar a sacarlo del poder. Los días siguientes a su derrocamiento, en la facultad ni los profesores tenían ánimo de dictar clases, ni nosotros de escuchar. Con el golpe de Estado de Onganía y las Fuerzas Armadas, Argentina perdió el tren de la historia. De no haber sido así, hoy se sentarían de igual a igual con los primeros países del mundo".

****

Piquetes anticonstitucionales

ALFREDO SALOMÓN

"El artículo de la Constitución N° 14 Bis establece que podemos circular en cualquier punto del país libremente. Resulta que estos piqueteros no dejan pasar a la gente. Tapan todo, obstruyen. Están violando la Constitución Nacional. ¿Qué esperan el señor presidente y la vicepresidenta para poner orden? ¡¡No se respeta la Constitución Nacional!! No puede ser que la gente esté impedida de circular libremente. Gracias por el espacio".

****

Servicio militar

ASIDUA LECTORA

"Quiero compartir la emoción que sentí cuando vi el video de los soldados en la costanera. Algo hermoso. Porque todos mis hermanos hicieron el servicio militar. Una cosa única, sacando los años negros, que no tienen nada que ver ya... Ver a un militar le hace volver la confianza a uno. Yo no digo barrer con todo, pero si estuvieran los militares, si actuaran, los de ahora, que son distintos a los de antes, las cosas serían distintas. La formación de los militares en la actualidad es diferente, va el que quiere, tienen otro adiestramiento... Si salieran ellos no quedaría ni la Carbonilla, ni la Chaqueñada,... No digo que vayan a sacar a esa gente, pero los reubicarían en otro lado... Porque no puede ser que en plenos barrios de gente laburadora, que es la que aporta al gobierno, en barrio 7 Jefes, Candioti, existan semejantes villas, donde hace unos días estaban a los tiros por la calle, cayendo un hombre herido, a la vista de todo el mundo, de los villeros que usurparon terrenos del ferrocarril. ¡No puede ser que el gobierno no diga nada y ellos sean dueños y señores! Por eso, ojalá vuelvan los militares: para prevenir, para que esta gente le tenga respeto a algo. Los militares no pactan con la droga, ellos no van a entrar en ese negocio narco. Repito: ¡¿Cómo puede ser que un tipo se haga dueño de un lugar y amenace con un revólver?! Dios quiera que vuelva el Ejército para que volvamos a una vida tranquila".