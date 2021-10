https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue más que Independiente en los 90 minutos

No alcanza sólo con merecer

El Tate hizo méritos para sumar los últimos seis puntos que disputó, pero solo cosechó uno. El equipo se impone en el juego, no concreta y para colmo de males cuando le llegan le convierten. Munúa deberá trabajar horas extras.

Crédito: Ignacio Izaguirre



Crédito: Ignacio Izaguirre

Por Juan Moncada SEGUIR Unión fue más que Independiente, no resultó tan notoria la diferencia como contra Racing, el Tate siempre estuvo más cerca de la victoria, pero terminó perdiendo ante un rival que sufrió todo el partido, pero festejó en el resultado final. Resulta complicado explicar lo que pasó en el Libertadores de América, con un buen rendimiento en líneas generales, pero con un resultado adverso, atrás no tuvo mayores sobresaltos, pero en una contra con una jugada individual se quedó con las manos vacías. Los volantes centrales rindieron y ganaron siempre, no tanto los externos, que dominaron, pero no aportaron mucho en ofensiva; en tanto que los delanteros (sobre todo Márquez) no pudieron definir las situaciones que tuvieron. Unión se impone en el juego pero no en el resultado y es en esto donde el DT uruguayo deberá trabajar. El arranque Antes de cumplirse el minuto de juego por izquierda avanzó el Rojo, le ganaron a Vera y el centro a media altura mostró que entre Moyano y Brítez no hablan, ya que sin nadie en cercanía el central la tiró al corner, un rato después se cayó solo Corvalán perdiendo la pelota ante Roa que habilitó a SIlvio Romero y este remató para que en dos tiempos y con algunas dudas logre contener Sebastián Moyano. Mejora Unión Creció el trabajo de Enzo Roldán empujando al equipo, el volante generó un tiro libre que desperdició Fernando Márquez. Enseguida tras la presión en la salida de Márquez, Unión tuvo una chance muy clara en los pies del propio Márquez (tras pase de Gastón González), que con esfuerzo logró rechazar abajo el arquero Sosa. Unión era más que Independiente, pero no lo podía traducir en la red, el equipo de Munúa presionaba bien arriba y ganaba todas las divididas, por izquierda Gastón González habilitó a Luna Diale que la aguantó de espaldas y de media vuelta sacó un tremendo remate que rozó el palo izquierdo de Sosa. En esta parte el elenco de Munúa jugaba en campo contrario y manejaba el partido. GALERÍA HD Galería Bica - Independiente vs. Unión Se equilibra Independiente adelantó un poco sus líneas y un pelotazo de 30 metros encontró a Silvio Romero ganándole las espaldas a Brítez, el delantero se demoró y fue el "Mugre" Corvalán que le ganó bien dentro del área, en la mejoría del local, llegó un centro desde la derecha, donde Moyano en forma inexplicable terminó soltando la pelota, felizmente el cierre de Calderón evitó que Romero quede en posición de gol. Con la mejoría de Independiente llegó un pase atrás de Silvio Romero para el remate de Lucas Romero que se fue muy cerca del palo derecho de Moyano. Cambio Se lesionó Brítez y en su lugar ingresó Portillo, Unión siguió manejando el medio pero no pudo hacer valer la velocidad de sus volantes externos, ya que tanto Machuca como González no pudieron superar sus marcas para llevar riesgo al área de Sosa. Se consumieron los minutos de la primera etapa, siempre con Unión mucho mejor parado que Independiente, dándole mejor trato al balón y estando siempre más cerca del arco local. Segunda etapa Los mismos 22 arrancaron y el juego continuó siendo propiedad de Unión, pero el equipo de Munúa carecía del toque final, en una buena jugada asociada Fernando Márquez sacó un potente remate que desvió con las manos el arquero Sosa. A los 11 ingresó Kevin Zenón por Imanol Machuca, que no pudo hacer valer su velocidad. Juan Nardoni metió un pase exquisito para que el ingresado la pare de pecho y cuando estaba por definir la salida oportuna de Sosa evitó la caída de su arco. Ingresó el "Chaco" Brian Martínez en el local y el volante le cambió la cara al menos en ataque, enseguida dentro del área sacó un remate abajo que resolvió muy bien Moyano tapando. Independiente volcaba todo su juego por la izquierda. El gol En una salida rápida Silvio Romero abrió para Martínez que avanzó con la marca pasiva de Vera, el delantero se metió en el área, enganchó y sacó un zurdazo inatajable que se metió en el ángulo izquierdo de Moyano. Llegó de nuevo Unión y tras un remate de Mauro Luna Diale que tenía destino de red, la pelota terminó pegando en Corvalán. Munúa metió a Nicolás Blandi por Enzo Roldán (de muy buen partido). En la jugada siguiente Zenón habilitó a Vera dentro del área, pero el centro del lateral fue muy fuerte, desperdiciando una nueva situación. En los minutos finales Independiente hizo tiempo, escondió las pelotas y Unión que fue dominador en 80 minutos y no pudo resolver, tampoco lo pudo hacer en los 10 restantes, cuando los 9 de campo (se había ido expulsado Domingo Blanco por una "criminal" plancha a Nardoni) estaban dentro del área defendiendo una victoria impensada por lo que resultó el trámite de juego. Perdió Unión, el resultado no reflejó lo que sucedió en el campo de juego pero habrá que entender que con solo jugar bien no alcanza, atendiendo que convertir las situaciones, también está incluido en el "jugar bien".

