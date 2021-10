Autonomía: Sukerman cruzó a Javkin y dijo que intenta "victimizarse"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Javkin no nace de un repollo; es intendente del Frente Progresista después de ganar una interna en ese espacio político. Y la situación que tenemos hoy en Rosario es producto de políticas erráticas de sus socios políticos", disparó el ministro de Gobierno, a propósito del reclamo de mayor autonomía formulado por el líder rosarino.

Para el actual ministro de Gobierno de la provincia, el reclamo de autonomía que lanzó Pablo Javkin este fin de semana es para "victimizarse, mirar para otro lado y responsabilizar a los otros poderes del estado". Así opinó Roberto Sukerman ante la consulta de El Litoral. La desesperante situación de inseguridad que atraviesa Rosario llevó a su intendente a solicitar públicamente la autonomía, que redundaría en un mayor poder de decisión a la hora, por ejemplo, de crear una policía local. A horas del planteo, el gobernador Omar Perotti sostuvo que la discusión "es bienvenida", y hasta recordó que creó la "guardia urbana de Rafaela", cuando fue intendente de esa ciudad. Advirtió, sin embargo, que todavía esperan tratamiento en la Legislatura los proyectos de ley sobre seguridad, que nadie pidió votar "a libro cerrado". El mandatario deslizó que ésa era una instancia en la que el tema se podría haber discutido.

La actual gestión provincial propuso, de hecho, a comienzos de año la creación de un foro de discusión para avanzar con la redacción de un proyecto de ley que permitiese avanzar hacia las autonomías. El promotor de ese debate, que se terminó postergando por la coyuntura electoral, fue Sukerman. Desde ese lugar y sobre la base de sus antecedentes en el tema como concejal de Rosario, dio su punto de vista sobre el pedido de Javkin.

Escribo desde un dolor que hoy es el de la familia de Joaquín pero antes fue de la de Sandro, la del Oso, la de Bocacha, la del Trinche, la de cientos de madres y padres, de sus amores, sus hermanos, sus hijos. — Pablo Javkin (@pablojavkin) October 24, 2021

- ¿Qué opina sobre el mensaje del intendente?

- Desde mi función en su momento como concejal y después como candidato a intendente generé diferentes propuestas que buscaban que Rosario pudiese tener mayores funciones en materia de seguridad. Pero la gestión del Frente Progresista, de la cual Pablo Javkin era funcionario durante la intendencia de Mónica Fein, nunca quiso avanzar. Desde proyectos como centros de monitoreo de emergencia y seguridad aprobados por ordenanza que nunca quisieron aplicar; hasta avanzar en la creación de una policía municipal, que presenté como proyecto en el Concejo y también en la provincia, a través del diputado Leandro Busatto. Por lo tanto, no es cierto que la falta de autonomía implique que Rosario u otra ciudad no pueda asumir funciones de seguridad. Como en su momento la gestión del socialismo con Héctor Cavallero percibió que la cuestión de la salud pública era un problema y había que avanzar con una cuestión de política municipal y lo hizo, bueno, eso de hecho se puede hacer. Tampoco dijimos que la seguridad de Rosario tiene que ser financiada sólo por el municipio; claro que tiene que estar la provincia. Estamos convencidos de que necesitamos distintas policías, policías especializadas y de diferentes jurisdicciones. La que nosotros proponíamos era una policía de proximidad y local, que se dedicase a la prevención.

- ¿Usted plantea que el intendente podría avanzar con decisiones concretas sin esperar que por un cambio en la legislación se consagre la autonomía?

- Es que el Frente Progresista siempre utilizó la autonomía como escudo en lugar de usarlo como espada; siempre a la defensiva en lugar de avanzar. De hecho, tanto en su momento Hermes Binner como Miguel Lifschitz cuando eran intendentes de Rosario planteaban la autonomía de Rosario, y cuando llegaron a la provincia se olvidaron. Por lo tanto si realmente tienen la idea de que Rosario debe hoy potenciar determinadas áreas, no puede ser excusa la falta de autonomía, que además en nuestro caso como gestión provincial estamos promoviendo. Tampoco se puede plantear que eso deba hacerse por reforma constitucional; ésa es una de las excusas que siempre se ha puesto. Sería bueno, entonces, que en lugar de estar victimizándose, podamos seguir trabajando en conjunto porque, y esto no es una chicana, pero Javkin no nace de un repollo; es intendente del Frente Progresista después de ganar una interna en ese espacio político, y la situación que tenemos hoy en Rosario es producto de políticas erráticas de los socios políticos de Javkin. Entonces, desconocer hoy su historia y mirar para otro lado, victimizarse y echarle toda la responsabilidad a los otros poderes del estado, me parece que no corresponde.

- ¿En qué instancia se encuentra la discusión que se había intentado generar a principios de año desde el Ejecutivo en torno del tema autonomía?

- Producto de la falta de consenso en la Legislatura, el proyecto para extender mandatos comunales no tuvo tratamiento y el propio Frente Progresista se manifestó en contra porque entendían que debía hacerse por reforma constitucional. Eso iba en paralelo con el tema de las autonomías; nosotros propusimos por decreto la creación de un foro de discusión pero también aplastamos (sic) esa discusión para después de las elecciones porque consideramos que no era el momento oportuno. Pero (la autonomía) está en la raíz del pensamiento político del gobernador; ya ha dicho que no borrará con el codo de gobernador lo escribió con la mano de intendente. Si uno realmente tiene intenciones de solucionar un problema que es el más grave que tiene Rosario y la región, me parece que justamente sería empezar a hacerse cargo de ese problema en la medida de lo que permiten las competencias municipales.