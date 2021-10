https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado argentino, deberá elevar a partir de este miércoles la planilla de convocados a 15 días del primer cotejo en el marco de la doble fecha de eliminatorias.

Scaloni piensa el equipo Una baja, un recuperado y varias dudas: el panorama de Argentina de cara a la próxima fecha FIFA

Paredes sufrió una "lesión muscular en el cuádriceps derecho" y Juan Foyth una afección similar pero en la pierna izquierda, según informaron oficialmente sus respectivos clubes, París Saint Germain y Villarreal, que los descartaron para sus próximos compromisos. Estos jugadores fueron el primer dolor de cabeza para Lionel Scaloni de cara al armado de la lista de convocados.



Sin embargo y por mala suerte, no son los únicos jugadores afectados y en duda para la próxima fecha FIFA. Otro pieza del campeón con una lesión aparentemente del mismo tenor es Alejandro "Papu" Gómez, que por ello no fue convocado para el encuentro frente a Almería, al que su equipo, Sevilla, terminó ganando 5 a 3 por la liga española. Sevilla no dio un comunicado médico puntual sobre la lesión del "Papu".



Este martes, a un día de la publicación de la lista, Nicolás González dio positivo de Covid - 19 según informaron en Fiorentina y se encuentra aislado. El cuerpo técnico argentino tiene en vistas llevarlo de igual modo a la concentración si logra recuperarse y dar negativo en los próximos controles.





La buena noticia para Lionel Scaloni es que Paulo Dybala ya se encuentra en óptimas condiciones y podrá ser convocado tras la baja en la ventana FIFA anterior. El cordobés volvió a jugar en Juventus el pasado fin de semana y convirtió el gol que sentenció el empate ante el Inter de Lautaro Martínez.



Argentina visitará el viernes 12 de noviembre, desde las 20, a Uruguay, en el estadio Campeón del Siglo, de Montevideo, ya que el Centenario se estará terminando de refaccionar para albergar las finales de las Copas Sudamericana y Libertadores, los sábados 20 y 27 del mes próximo, respectivamente.



Luego, el martes 16, pero a partir de las 20.30, Argentina recibirá a Brasil en el estadio Del Bicentenario, de San Juan.