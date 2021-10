La Nación presentó los programas y líneas de créditos disponibles para empresas, pymes y emprendimientos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El encuentro organizado por la Unión Industrial de Santa Fe se realizó en el SUM Parque de Sauce Viejo. Participaron más de 120 industriales pymes, comerciantes y emprendedores de la región.

El subsecretario de Productividad y Desarrollo Regional PyME de la Nación, Pablo Bercovich, y la subsecretaria de Industria de la Nación, Julieta Lousteau, presentaron este martes en el Parque Industrial de Sauce Viejo a más de 120 industriales, comerciantes y emprendedores las más de 150 políticas productivas nacionales disponibles para todo el país.

Las herramientas financieras y de apoyo al sector productivo están contenidas en lo que los funcionarios llamaron "Estrategia Productiva Federal" que dispone de créditos, programas, herramientas de apoyos financiero y políticas públicas que están activas y disponibles con mucho presupuesto.

"Esta 'Estrategia Productiva Federal' está integrada por programas de capacitación, de asistencia técnica, de financiamiento, de promoción, donde trabajamos con plataformas como Capacitar, con programas de aportes no reembolsables para asistencia técnica y también tenemos más de 30 líneas de créditos a financiamientos compatibles con una estrategia productiva. Hasta finales de 2019 las pymes se financiaban al 60 %, al 70 %, al 100 %. Todas las líneas de crédito que nosotros pusimos en marcha van del 18% al 25 %", explicó Bercovich.

"La recepción fue excelente y se habló de una agenda de futuro que es la que nosotros planteamos. En el gobierno no solamente tenemos una agenda de presente en la que acompañamos a las pymes en términos de capital de trabajo, de producción, en todo lo que fue la contención en el medio de la pandemia, sino que también compartimos una agenda de transformación digital, de diseño de innovación, de generación de nuevos productos, de nuevos proyectos, de desarrollo exportador. Hay pymes que tienen una voluntad enorme de empezar a exportar o aumentar las que ya realizan. También una agenda de desarrollo sostenible, porque hay muchas empresas que quieren abordar el tema del tratamiento de los afluentes. La verdad es que esa agenda de futuro es la que mejor reciben las pymes porque tiene proyectos en cartera y cuando hay aportes no reembolsables de la Sepyme, o del ministerio de Desarrollo Productivo los llevan adelante", explicó Bercovich.

Respecto de las inquietudes que manifiestan los empresarios locales para acceder a las distintas herramientas que ofrece Nación, Bercovich enfatizó que en el ministerio se un puso en marcha un centro de ayuda a pymes. "Hay una persona que recibe constantemente llamados de las pymes no solamente para alguna necesidad concreta que tengan sino para el seguimiento de los expedientes, de los proyectos. Funciona muy bien y ayuda a la agilización de esos proyectos y al seguimiento. Nos interesa que las pymes presenten muchos proyectos pero que además estén bien presentado y puedan ser acompañados por el ministerio".

Dificultades para acceder al financiamiento

Para las pymes que no puedan acceder al financiamiento bancario, otro de los limites que tienen las empresas para poder crecer, Bercovich informó que además de créditos bancarios, hay oferta de créditos no bancarios. "Sabemos perfectamente el país que recibimos y el entramado pyme que recibimos que pasaron dos pandemias: la del gobierno anterior y la del Covid. Sabemos que hay muchas pymes que no están en condiciones de ir a pedir un crédito al banco por más que bajemos las tasas y fortalezcamos, como hicimos. el Fondo de Garantías (FOGAR) para facilitarles el acceso a las garantías. Por eso, además del Fondo de Desarrollo Productivo (Fondep), hay créditos no bancarios. También es cierto que la pyme perdió un poco la gimnasia porque no podían tomar un crédito ya que las tasas de interés eran absolutamente inviables o no directamente había. La mayoría de las pymes no tenían ni siquiera una carpeta en un banco porque no podían acceder a un crédito".

"Queremos destacar que el ministerio de Desarrollo Productivo tiene una agenda no solo de política industrial sino de política de productividad, Y esas 150 políticas que estamos viniendo a comunicar a Santa Fe hicieron que la actividad industrial este por arriba de 2019. Tenemos 40 mil puestos de trabajo industriales mas que en 2019. Me llevo la voluntad de las pymes de trabajar agendas estratégicas como la del diseño, que estuvo muy presente, de la transformación digital, que me nombraron mucho, y del desarrollo exportador. Todas las pymes quieren exportar y para nosotros es fundamental. El ministro lo dice constantemente: tenemos que exportar más y mejor, con más valor agregado", enfatizó Bercovich.

Subsidio para el Parque Industrial

Respecto al pedido hecho por el gobierno provincial de un subsidio por 60 millones de pesos para realizar las obras de infraestructura necesaria con el fin de dejar en condiciones de poder lotear los terrenos de la ex Fiat, Bercovich dijo que las autoridades del Parque están en contacto con la Dirección de Parques Industriales del ministerio de Desarrollo Productivo y que se va a avanzar porque se está trabajando muchísimo con el programa implementado por Nación. "En 2018 y 2019 ese programa tenia cero presupuesto y ahora esta muy fondeado", ratificó el funcionario nacional.