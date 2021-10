https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Programas y líneas de créditos

Taborda: "No hay pyme ni emprendedor que no tenga una línea de crédito que no pueda aprovechar"

El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Alejandro Taborda, destacó la participación que tuvo el encuentro organizado por la entidad que se se realizó en el Parque Industrial de Sauce Viejo, que organizó la entidad junto con el Banco Nación y ADER, tanto como la gran cantidad de líneas de créditos para el sector productivo que hoy tiene disponible el ministerio de Desarrollo Productivo. "Participaron una gran cantidad de industriales, emprendedores, fundamentalmente de la Cámara de Diseño, comerciantes y la exposición fue muy clara", dijo Taborda, al tiempo que calificó de novedoso y muy importante el sistema de atención personalizado que implementó el ministerio nacional y aseguró que para cada interesado hay una oferta disponible. "No hay pyme ni emprendedor que no tenga una línea de crédito para aprovechar", enfatizó. Tenés que leer Taborda: "Una sociedad sin industria es una sociedad dependiente, sin trabajo y con el futuro hipotecado" Taborda admitió los problemas y complicaciones burocráticas que existen al momento de implementar los distintos programas y líneas de financiamiento, pero destacó que los funcionarios se pusieron a disposición, como todo el ministerio, para tratar de subsanar estos temas "La UISF y Ader están trabajando codo a codo para vincular a las empresas con el ministerio y fundamentalmente con el Banco Nación que es el que mayormente monetiza la gran cantidad de créditos disponibles", dijo el titular de la UISF, que señaló el acompañamiento que tuvieron de funcionarios del ministerio de Producción provincial. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

