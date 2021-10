https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 27.10.2021 - Última actualización - 15:11

12:47

Sin cambios de posturas

Paritaria docente en Santa Fe: no hubo avances y se vuelven a reunir

Se debaten distintos reclamos de los gremios, y con la finalidad de llegar a un punto en que “todos los docentes puedan cobrar el aumento”; cosa que hasta ahora no ocurrirá con los maestros nucleados en Amsafe y Amet, que rechazaron la propuesta.

Crédito: Archivo El Litoral / Flavio Raina



Crédito: Archivo El Litoral / Flavio Raina

El gobierno y los gremios docentes que rechazaron la propuesta salarial, Amsafe y Amet, tuvieron la primera reunión posterior al conflicto, con el propósito de analizar alternativas para destrabarlo. En ese contexto, y sin que haya mediado una modificación en las respectivas posiciones (el gobierno mantiene su oferta y el gremio no la acepta), se convino avanzar en distintos puntos que también forman parte de ellas. Y se lo hará en sendas reuniones, convocadas para el próximo viernes y el lunes, sumando a funcionarios de distintas reparticiones, como Transporte y el Iapos.

Así lo consignó el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, al cabo del encuentro, acompañado por la ministra de Educación, Adriana Cantero. Pusineri destacó “la voluntad de diálogo que fue expresada en numerosas oportunidades y compartimos con las entidades gremiales”, y que permitió el encuentro en un contexto de que no haya por el momento más medidas de fuerza programadas.

“Escuchamos la postura que trajeron los gremios, las cuestiones que motivaron el rechazo de la oferta salarial. Esas cuestiones se integran con un plexo de temas que empezamos a abordar, y en ese marco, pactamos dos encuentros. Uno el día viernes por la mañana, y otro el lunes también por la mañana, relacionados con cuestiones que fueron objeto de debate en estos días”, relató el ministro. Tenés que leer Convocan a paritaria municipal pero para Festram es "tardía"

Pusineri precisó que “el lunes vamos a convocar al director del Iapos, para hablar sobre los problemas que plantean los gremios, si existen, cuáles son, si fueron solucionados o qué se está haciendo para ello. Y también al secretario de Transporte, para hablar sobre lo vinculado a la frecuencia con que se está desplegando el transporte público de pasajeros, del cual los docentes son usuarios”. A propósito de ello, en la reunión del viernes se sumará el responsable del boleto educativo gratuito.

El funcionario añadió que, como era de esperar, “el gremio planteó el tema salarial, una cuestión referida a la composición del incremento ofrecido por el gobierno” y que al respecto “las posiciones son conocidas. Pero nos parece importante tomar esta mecánica de empezar con algunos de los temas que también compusieron el rechazo”.

“Nuestra aspiración es que a partir del mes de octubre todos los docentes puedan percibir el aumento salarial, vamos a hacer el esfuerzo para que eso vaya sucediendo”, sintetizó Pusineri, sin nuevas precisiones.

Por su parte, la ministra Cantero declinó abundar en los términos de la discusión, en la medida en que “estamos en una mesa de diálogo, y por lo tanto en un espacio de construcción y aproximación entre las partes. Queremos resolver el conflicto, y eso requiere un esfuerzo de ambas partes para aproximar posiciones. Lo importante es que nos hemos vuelto a reunir, intercambiar información, precisar todos los puntos que inciden en el rechazo”.

