Mudallel: "En Santa Fe, hay muchos barrios que no la están pasando bien"

La actual edila que busca renovar su banca hace foco en las necesidades y urgencias de los vecinos del cordón noroeste de la ciudad. Dice que "hay mucha desigualdad en Santa Fe". Destaca las obras urbanas que financian los gobiernos nacional y provincial. Ganó la interna y ahora quiere repetir en la general.

Jorgelina Mudallel es la candidata a concejala de la ciudad de Santa Fe con mayor exposición pública. En los últimos meses casi que no hay foto del gobernador Omar Perotti en la que no aparezca ella a su lado. Al igual que cuando se abre una web, un video, una red social, o se camina por las calles de la ciudad. Aparece ella, en los afiches, en la campaña proselitista.

Esta joven concejala de 33 años a la que le dicen "Jorita", hace dos años era una militante kirchnerista "del montón", una desconocida. Pese a no pertenecer a una familia con trayectoria política, en muy poco tiempo supo ganarse un nombre y una silla alrededor de la mesa justicialista santafesina. Asumió su banca en reemplazo de Marcos Castelló, hace dos años, cuando éste se fue como senador provincial. De allí en adelante construyó en muy poco tiempo su espacio, "palanqueada" por Perotti.

Y en las internas del 12 de septiembre fue la ganadora del Frente de Todos (dos días después festejó su cumpleaños). Por eso encabeza la lista que se terminó de conformar con Alejandro Rossi, Marcela Aeberhard, Fernando Molina y Violeta Quiróz.

A pocas semanas de las elecciones generales del 14 de noviembre, "Jorita" mete una pausa en sus recorridas habituales por los barrios y las instituciones de la ciudad, para visitar la redacción de El Litoral y dialogar a fondo sobre sus ideas y propuestas.

"Yo me tuve que hacer conocer, porque a mí no me conocía nadie", admite Mudallel. "Competí con personas con mucha trayectoria, como Alejandro, Marcela y Violeta. Cuando recorríamos los barrios la saludaban a ellas, no a mí", cuenta. "Entonces fue un momento de incertidumbre, porque no sabía si podía ganar en las Paso. Por eso, haber ganado fue un respaldo importante, y ganamos bien".

-Tras las internas del Frente de Todos, Alejandro Rossi (salió segundo), hizo pública su molestia por el apoyo proselitista que usted tiene de parte del gobernador Perotti. ¿Ahora hay unidad en la lista?

-Sí, claro que hay unidad. Estamos todos trabajando para la lista, cada uno desde su espacio. Ahora, el próximo 3 de noviembre compartiremos una cena. Y pronto se verá ello en la vía pública -anticipa.

-¿Hubo un café y una charla?

-Café, comida, diálogo por WhatsApp, todo. Yo conozco a todos los integrantes de la lista y tengo una relación con cada uno, me crié con Fede (Fulini, concejal) que vivía a la vuelta de casa -ejemplifica esa unidad-. Creo que fue innecesaria tanta confrontación en las internas, pero ellos (Rossi) lo plantearon en esos términos. Al otro día de las elecciones me llamó Alejandro y se pusieron a disposición, así que la mejor, y estamos trabajando todos juntos, como siempre pasa en el justicialismo.

La candidata con los vecinos de barrio Los Hornos, compartiendo una videollamada con el gobernador Omar Perotti. Foto: Archivo El Litoral

Autopercepción

Mudallel cierra el tema con una mirada al espejo. "Yo era la candidata del oficialismo (provincial) y a mí nadie me va a quitar méritos de lo que es mi trabajo militante social, porque vivo en la calle 24/7 y estoy convencida de que ningún candidato de todos los sectores políticos antes y durante las elecciones está en la calle como lo estoy yo. Lo mío no es en campaña", insiste.

"Yo sabía que contaba con el apoyo de Omar (Perotti) porque vengo de su espacio y soy su candidata. Es algo que me lo gané con militancia y aguante, porque no es un ambiente fácil, y menos para quien viene de una familia sin militancia o herencia política, sino de padres laburantes". Y le agrega a su lectura que su triunfo "es el de una generación, de jóvenes que se sumaron a militar cuando se vieron interpelados con el mensaje de Néstor (Kirchner), durante los años dorados".

Percepción social

Ya en terreno de propuestas y miradas de realidades sociales, la candidata a concejala del Frente de Todos afirma: "La gente no la está pasando bien". Lo dice desde la experiencia de escuchar a los vecinos y las vecinas cada día. "La están pasando mal -enfatiza-. Venimos de una crisis económica muy profunda y la pandemia profundizó esos problemas sociales. Se nota en la calle. ¿Cómo querés que la gente te abrace? ¡Mirá cómo viven! Hay mucha desigualdad en Santa Fe. Es tremendamente desigual. Sobre todo en los barrios periféricos del noroeste de la ciudad. Y que estén llegando allí los servicios, con obras desde todos los niveles del Estado, es un buen mensaje. Porque son obras que en el Centro no se ven, pero dan respuesta a demandas históricas para resolverle la vida a gente que la pasa mal desde hace mucho tiempo".

-Para cambiar esa cruda realidad que usted bien describe, ¿le alcanza con las herramientas que le ofrece una banca en el Concejo, o realiza gestiones políticas más allá de ello?

-Ante cada tema o necesidad que el intendente (Emilio Jatón, FPCyS) le plantea al gobierno Nacional o Provincial, me consulta siempre antes y hablamos de lo que se va a hacer. Obviamente que acompañamos cada decisión porque si te ponés a ver qué falta, falta todo, por lo menos en lo que tiene que ver con la infraestructura de los barrios. Pues hay gente que no tiene ni los servicios básicos como el agua. Para ello hay que trabajar de manera conjunta. En ese sentido, yo mantengo además un diálogo permanente con el gobernador para resolver las cosas. Y dejame decir que en la gestión anterior ello no sucedía, porque no había diálogo entre el Municipio y la Provincia. Hablan de "la grieta": eso era la verdadera grieta y no intervenía el Justicialismo. Desde que asumió Omar (Perotti) se trabaja codo a codo con todos los municipios y comunas, más allá de las cuestiones partidarias.

Sobre el final de la entrevista Mudallel dice: "Voy a sonreír, porque de lo contrario saldré siempre seria en las fotos". Y se ríe con ganas mientras el reportero gráfico hace "clic". Esa sonrisa es la que espera mantener tras las elecciones generales, con la esperanza de que su espacio crezca y obtenga el respaldo necesario de parte de la ciudadanía, en cantidad de votos. "Todos los espacios van a crecer porque va a votar más gente que en internas. Y ese crecimiento será en los sectores más populares. En la (seccional) Décima votó el 54% y esperamos que ahora vote el 70%", ejemplifica. "Queremos localizar a quienes no votaron y persuadirlos para que nos respalden".

Militancia

-Usted comenzó a militar y comprometerse con Néstor Kirchner. ¿Esa vocación o ganas de participar en los jóvenes se está perdiendo?

-Es distinto. Ahora hay otra agenda que convoca a la juventud. Nosotros veníamos de asociar la política con la corrupción y Néstor nos interpeló -recuerda-. Yo militaba en la facultad en un espacio independiente y con "Él" me decidí a militar en el peronismo con gran sentido de pertenencia. Pero no veo que suceda eso ahora. Los pibes más chicos tienen ahora otra trayectoria, ya vivieron muchas conquistas, y las nuevas demandas sociales son las que los interpelan, como el feminismo y el ambientalismo. Pese a que el primer ambientalista fue Perón -afirma.

-¿Con quién compite en estas elecciones, con Juntos por el Cambio o con el FPCyS?

-Con Juntos por el Cambio. Ellos sacaron 48 mil votos y nosotros 40 mil.

-¿Y cómo les piensa ganar?

-Estando con la gente en el territorio y planteando nuestro modelo productivista. No queremos volver a los cuatro años anteriores con un gobierno que apostó a un sistema financiero y no a un desarrollo productivista. El Estado debe intervenir para generar crecimiento económico: no podemos vivir al albedrío del mercado, que fue lo que hizo (Mauricio) Macri.

Desafíos y propuestas

Ya en materia de propuestas a realizar para la ciudad, Mudallel dice que "hay que tomar decisiones para utilizar el recurso disponible de la mejor manera y hacer las obras que faltan". Luego enumera los logros obtenidos gracias a la gestión conjunta con el Estado provincial y nacional: la ampliación de la planta potabilizadora de ASSA, las mejoras en calle Menchaca -en el norte-, los 10.000 millones de pesos que llegarán de Nación para mejorar los accesos a la ciudad, el entubamiento del zanjón de calle Estado de Israel, los trabajos de agua potable para Barrio Santo Domingo y Las Lomas, y la nueva iluminación led para avenidas comerciales, que financia la Provincia, entre otras.

-¿Qué agenda quiere llevar la Concejo?

-Llevo presentados casi 600 proyectos. Quiero llevar fundamentalmente la problemática y las necesidades de infraestructura de los barrios, como siempre lo hice. Me preocupa que la discusión sea otra. No puede ser que el ABL (alumbrado, barrido y limpieza) estén en crisis, y que el vecino no tenga en claro qué día tiene que sacar la basura seca y qué día la húmeda, porque esto además es un problema para quien reutiliza y para el medioambiente. Queremos políticas claras de separación de residuos.

-Por último, ¿cree que se realizará el nuevo puente a Santo Tomé?

-Se está trabajando en ese sentido y hay avances. Hay una decisión de incorporar el proyecto en el Presupuesto nacional 2022. Estamos peleando por que ello suceda.

Jorgelina Mudallel amaga con un pre balance de año y dice que se siente "satisfecha" con sus logros personales. "Fue un año muy intenso". Le quedan dos metas: ganar las elecciones generales para que su espacio ocupe la mayor cantidad de bancas posibles (de las ocho en juego) en el Concejo hasta el 2025, y defender la tesis de su Licenciatura en Sociología, una cuenta pendiente que fue postergando por su carrera política. También tiene que resolver adónde vivir, porque junto a su compañero deben dejar la casa que alquilan en barrio Sur. "Espero que antes de fin de año estas cosas sucedan", dice, y posterga para más adelante la posibilidad de ser madre. "No lo elijo porque tengo otras prioridades. Me levanto a las 7 y vuelvo a casa a las 22. El día de mañana puede ser que tenga ganas".