https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.10.2021 - Última actualización - 10:44

10:42

El gobierno habló de cuarto intermedio y de una nueva instancia de diálogo, tras la reunión que se realizó este miércoles. Pero desde el gremio advirtieron que el lunes debería haber una nueva propuesta, incluso salarial, para poder convocar a asamblea.

Negociación con límites Conflicto docente: para Amsafé, la tregua termina el 1 de noviembre El gobierno habló de cuarto intermedio y de una nueva instancia de diálogo, tras la reunión que se realizó este miércoles. Pero desde el gremio advirtieron que el lunes debería haber una nueva propuesta, incluso salarial, para poder convocar a asamblea. El gobierno habló de cuarto intermedio y de una nueva instancia de diálogo, tras la reunión que se realizó este miércoles. Pero desde el gremio advirtieron que el lunes debería haber una nueva propuesta, incluso salarial, para poder convocar a asamblea.

Si bien la paritaria docente logró retomar una instancia de diálogo, el horizonte de paz tiene plazo perentorio y vence el próximo lunes 1° de noviembre. Así lo hizo saber la titular de Amsafé, Sonia Alesso, casi en simultáneo con la conferencia de prensa que ofrecían en el Ministerio de Trabajo, los funcionarios del gobierno que habían participado de la reunión paritaria. Y lo ratificó este jueves a El Litoral.

"El lunes es el plazo máximo para tener una propuesta definitiva, a fin de poder someter eso a la asamblea provincial. Y esa propuesta – advirtió- tiene que incluir el tema salarial. Hemos planteado a las autoridades la necesidad de que el gobierno tome en cuenta el reclamo y mejore los salarios. Si no hay propuesta el lunes, ese mismo día activaremos los mecanismos para empezar la consulta con las bases", advirtió.

Alesso valoró la posibilidad de haber recuperado la instancia de la negociación, y a renglón seguido, reveló que uno de los primeros puntos expuestos en la reunión de este miércoles fue la confusa situación generada en torno de los decretos firmados por el gobernador para la liquidación de los aumentos. Como informara oportunamente El Litoral, la provincia emitió un primer decreto ordenando pagar el aumento de octubre a todos los docentes, y luego rubricó otro ordenando suspenderlo a aquellos del sector público, cuyos gremios hubiesen rechazado la oferta.

"Esto no tiene antecedentes en la historia gremial de la provincia. No hemos encontrado antecedentes donde hubiese dos decretos que decidiesen pagarle el aumento a un sector y a otro no. Esos decretos son arbitrarios e ilegales", insistió.

Otros puntos

Alesso dijo a este diario que durante la reunión, también reclamaron a las autoridades por haber tomado medidas como la no liquidación de los aumentos, sin haber agotado las instancias de mediación que prevé la propia ley de paritarias para intentar destrabar el conflicto.

Respecto del cuarto intermedio acordado, recordó que para este viernes se espera un encuentro de las comisiones técnicas para analizar situaciones derivadas de las prestaciones del Iapos. A esa reunión, el gremio llevará un relevamiento sobre las demandas generadas en toda la provincia. En tanto, adelantó que el encuentro del lunes, además de permitir abordar otras problemáticas puntuales como el boleto escolar y transporte, deberá ser el escenario para que el gobierno presente una nueva oferta salarial.

"El lunes – reiteró- es el último plazo que el gobierno tiene para presentar una nueva propuesta que pueda ser sometida a la opinión de la asamblea. Apelamos a la buena voluntad del gobierno y a la buena fe negociadora para poder destrabar el conflicto. Es necesario para ello cesar con las amenazas y con la posición hostil que ha tenido, sobre todo, para con nuestro gremio", concluyó.

Aumento

Respecto de qué sucederá en el marco de esta instancia de diálogo tanto con la decisión de la no liquidación del aumento como del descuento de los días de paro, el gobierno ratificó en la reunión que el incremento correspondiente a octubre – 10%- no fue liquidado a los docentes públicos. Y aun cuando la negociación que se acaba de retomar prosperase, no existe ya tiempo material como para retrotraer la decisión.

En cuanto a los días de huelga, el descuento podrá ser visualizado en sus liquidaciones por los docentes que hayan adherido, pero materialmente recién impactaría en los salarios de noviembre.