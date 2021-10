La santafesina al frente del Teatro Nacional Cervantes: "Es un reconocimiento a las provincias"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Gladis Contreras fue designada como directora general del teatro porteño con la premisa de seguir profundizando el federalismo en la cultura. “Querían que fuera una mujer del interior, para ampliar los programas federales y colocar al Cervantes en el país”, manifestó.

A pesar de que todo se produjo con un ritmo vertiginoso que apenas le dio el tiempo justo para procesarlo, Gladis Contreras no oculta su entusiasmo cuando habla desde el otro lado de la línea telefónica. Es que esta santafesina, gestora cultural y productora teatral de amplia trayectoria hoy al frente del Centro Cultural Provincial de Santa Fe, fue designada directora general del Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires, uno de los espacios más prestigiosos de la escena nacional. Cargo que desempeñará codo a codo con el crítico, historiador y docente universitario especializado en teatro y artes Jorge Dubatti, seleccionado como subdirector de la sala ubicada en la esquina porteña de Libertad y Córdoba.

En la tarde del miércoles, el propio ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, concurrió a las instalaciones del Teatro Nacional Cervantes para dar la bienvenida a las nuevas autoridades, que asumirán en los próximos días. Y señaló que la elección se basó fundamentalmente en dos intereses: “Por un lado, que sea una mujer porque creo enormemente en su capacidad de gestión y, segundo, porque creemos que es necesario seguir profundizando el federalismo en la cultura. De esta manera, surgió el nombre de Gladis Contreras, de gran experiencia en la gestión de la cultura”.

En ese mismo acto, Contreras afirmó que “es un gran reconocimiento para aquellos que venimos de las provincias”, algo que reafirmó en una entrevista concedida a este medio. “Cuando me llamaron, lo primero que me dijeron es que querían que la dirección estuviera a cargo de una mujer del interior. Pusieron mucho el acento en eso y en el objetivo de ampliar los programas federales del Cervantes. Colocar al Cervantes en el país, porque no deja de ser un teatro nacional a pesar de que el edificio está en Buenos Aires. Esa es la intención”, explicó. “Existe ya un concurso que se hace y que comprende a obras de teatro del interior. La idea es apuntalar eso y ampliarlo. En ese desafío estaremos, para tratar de que todo lo que se hace en Buenos Aires se pueda replicar en el interior”, aseguró.

“Nos vamos a complementar”

Para esta nueva etapa, Gladis Contreras valoró la posibilidad de poder trabajar en forma conjunta con Jorge Dubatti, con quien compartió diversos proyectos a lo largo de 15 años. “Lo mejor que te puede pasar es trabajar con él, tiene un conocimiento de la escena porteña que no tiene casi nadie. Además de ser un estudioso, debe ser de las personas que más teatro ve en todo el país. Entonces, su mirada es muy importante, conoce a los directores, los actores y las obras. Yo puedo aportar más conocimiento de lo que pasa en el resto del país porque ando mucho y eso hará que nos podamos complementar”, señaló.

Contreras destacó a su vez la mirada sensible de las expresiones artísticas que propone Dubatti. “No es un crítico que simplemente mira y no le importa, tiene un gran conocimiento de la realidad de los artistas de Buenos Aires y del interior, sabe la diferencia entre pensar una propuesta comercial y una independiente y de las características que tiene una propuesta independiente en el interior y otra de Buenos Aires. Creo que todo eso hace que Jorge sea una persona sumamente capacitada para este cargo. Casi me atrevo a decir que si no fuera con él no lo estaría haciendo, es el compañero ideal. Cada uno tiene su perfil, el trabajo no va a ser de directora y subdirector, sino de compañeros de trabajo”, expresó Contreras. Dubatti posee además un amplio conocimiento del espacio en el cual será subdirector, que vertió en el libro “Teatro Nacional Cervantes, el primer siglo”.

Experiencias y proyectos

Durante su gestión al frente del Centro Cultural Provincial, Contreras desarrolló junto al equipo de trabajo una serie de experiencias muy valiosas que permitieron una apertura a la comunidad santafesina. Respecto a la posibilidad de poder replicar eso en su próxima etapa en Buenos Aires, admitió que todavía no tuvo mucho tiempo de pensarlo por la rapidez con la cual se dio todo, pero adelantó que le gustaría poder hacerlo por la repercusión que tuvieron esas acciones en Santa Fe “Habrá que ver si todo se ajusta, si es posible. No tengo muy definido nada en ese sentido, pero una siempre lleva su impronta. Si hay cosas que están buenas, hay que hacerlas. Además, en el Cervantes hay un equipo muy grande de gestión y de producción que es muy capaz, así que la idea es hacer todo lo que se pueda”, explicó.

“El primer paso será ir conociendo a toda la gente porque es un espacio enorme, con 360 personas. Habrá que conocer la estructura y al equipo en su lugar de trabajo, algo que para mí es fundamental. Y ver que se puede hacer en cada parte de una estructura que es muy organizada”, indicó Gladis. De hecho, adelantó que el director saliente del Teatro Cervantes dejó prácticamente organizada toda la programación de 2022, “Hay un estreno en febrero, otro más adelante, inclusive algunos que no se pudieron concretar por la pandemia en este año que ya están armados para estrenarse el próximo año. El estreno anual del teatro será en septiembre y ya tiene definido al director, así que vamos a estar trabajando ya con la mirada puesta en 2023”, finalizó.