https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 30.10.2021 - Última actualización - 16:10

16:00

El ahora ex técnico de los seleccionados femenino y masculino de hockey sobre césped no se olvidó de quienes junto a el hicieron historia a nivel internacional.

Hockey El Chapa agradeció a los seleccionados, dirigentes y ayudantes "leales" El ahora ex técnico de los seleccionados femenino y masculino de hockey sobre césped no se olvidó de quienes junto a el hicieron historia a nivel internacional. El ahora ex técnico de los seleccionados femenino y masculino de hockey sobre césped no se olvidó de quienes junto a el hicieron historia a nivel internacional.

El ex director nacional de los seleccionados argentinos femeninos y masculinos de hockey sobre césped, Carlos "Chapa" Retegui, triple medallista olímpico como DT, agradeció a "jugadoras, jugadores, compañeros de equipo técnico leales y a dirigentes" su acompañamiento en sus diversos cargos.

Retegui (51) obtuvo con Las Leonas el título en la Copa del Mundo de Rosario (2010), el Trofeo de Campeones en Rosario (2012), la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres (2012); la de bronce en el Mundial de La Haya (2014), de la plata en Tokio 2020 y los Champions Trophy de Sydney (Australia) 2009; Nottingham (Inglaterra) 2010 y Rosario 2012 y el oro con el seleccionado masculino en Río de Janeiro 2016).

"Gracias a todos, por siempre por todo, sobre todo a las jugadoras y jugadores, y los dirigentes que confiaron en mí, a mis compañeros de trabajo leales. Gracias", expresó.

Fernando Ferrara será el nuevo entrenador del seleccionado femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, en reemplazo de Carlos Retegui, quien deja el cargo luego de ganar con el equipo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Retegui, quien jugó tres Juegos Olímpicos (Atlanta 1996, Sydney 2000 y Atenas 2004), fue, además, múltiple medallista panamericano: oro en los Juegos Panamericanos de La Habana 1991, Mar del Plata 1995 y Santo Domingo 2003 y plata en Winnipeg 1999.

El "Chapa" Retegui, quien participó como jugador de tres Juegos Olímpicos (Atlanta 1996, Sydney 2000 y Atenas 2004), fue, además, múltiple medallista panamericano: oro en La Habana 1991, Mar del Plata 1995 y Santo Domingo 2003 y plata en Winnipeg 1999.

"Por ahora descansar, reflexionar y disfrutar de mi tiempo, por este receso que tomaré. Siempre pensar en positivo, y ser optimista en lo que vendrá", puntualizó Retegui.

Las Leonas -campeonas mundiales en Perth (Australia) 2002 y Rosario 2010- obtuvieron en los Juegos Olímpicos de Tokio la medalla de plata, al igual que en Sydney 2000 y Londres 2012, y además lograron las preseas de bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008.

Dos leonas en Villa Regina

La inauguración de una cancha reglamentaria de hockey con césped sintético en la ciudad rionegrina de Villa Regina será encabezada este domingo por las integrantes de la selección nacional, Belén Succi y Macarena Rodriguez, en el predio del Club Atlético Integración Deportiva (CAID).

"Todo comenzó en 2017 con la compra de una chacra de casi cinco hectáreas, y al año siguiente logramos la personería jurídica", contó la integrante de la comisión directiva del club, Mariela Amadeo.

El CAID es un logro del esfuerzo "en 2019 se hizo todo el desmonte del predio pensando en el 2020, pero llegó la pandemia y no pudimos avanzar hasta mayo de este año cuando se retomó el trabajo y hoy ya estamos listos para inaugurarla", afirmó Amadeo.

La cancha será la única desde el Alto Valle Este rionegrino hacia la zona del Valle Medio, y hasta la de Viedma, que según explicó la referente local Natalia Macri, "la de la capital rionegrina, fue adquirida mediante la Confederación Argentina de Hockey en el marco de las 24 canchas para las provincias".

Entre los objetivos del club del Alto Valle, también figura la construcción de una pileta "el proyecto es brindarle a la comunidad la posibilidad que los jóvenes puedan practicar algún deporte", destacó Amadeo.

En la actualidad el CAID cuenta con 120 deportistas, entre mujeres y varones, incluidos los menores que practican hockey en las categorías Sub 17 y Primera, "participan del torneo rionegrino, y del Torneo Integración que se realiza entre Río Negro y Neuquén", agregó.

"Es un club nuevo, y las chicas que lo integran venían jugando en espacios prestados y no en las condiciones que deben ser, por eso el hockey es la actividad principal", explicó la dirigente. Para la inauguración de este domingo 31 de octubre, fue programado un partido entre el equipo local y las jugadoras de la categoría sub 17 de "Catriel Rugby Club" que también cuenta con equipo de hockey femenino.

Los Leoncitos para India

El seleccionado argentino Junior Sub-21 de hockey sobre césped de varones (Leoncitos) ya tiene los nombres que se embarcarán en el sueño de participar del Mundial de Bhubaneswar que se jugará en esa ciudad india entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre.

El plantel estará integrado por Nehuen Hernando (Bs As), Agustín Cabaña Santi (Mendoza), Tadeo Mahon (Bs As), Tadeo Marcucci (Bs As), Facundo Zarate (Córdoba), Matteo Fernandez (Bs As), Bruno Stellato (Bs As), Lautaro Domene (Córdoba), Ignacio Ibarra (Bs As), Facundo Sarto (Bs As), Joaquín Kruger (Córdoba) y Lucas Toscani (Bs As). Además de Ignacio Nardolillo (Tucumán), Francisco Ruiz (Bs As), Lucio Méndez Pin (Bs As), Bautista Capurro (Bs As), Gaspar Garrone (Córdoba) y Franco Agostini (Bs As).

En la 13ra edición del certamen para la categoría junior, el seleccionado dirigido por Lucas Rey y Lucas Cammareri buscará repetir las finales que alcanzó en Hobart 2001 y Rotterdam 2005. En aquellas oportunidades la Argentina obtuvo la medalla de plata y se subió a lo más alto del podio, respectivamente.

La Argentina integrará el grupo D junto con Alemania, Pakistán y Egipto. El debut está previsto para el jueves 25 de noviembre, a la 1 de nuestro país, frente a Egipto. En la segunda fecha, programada para el viernes 26 (11 hora argentina), los Leoncitos -que buscarán mejorar el quinto puesto alcanzado en Lucknow 2016 (también en India)- se medirán ante Alemania, mientras que el 28 (8.30) cerrarán la fase de grupos ante Pakistán.

Los otros grupos quedaron conformados de la siguiente forma: Bélgica, Malasia, Sudáfrica y Chile (grupo A); India, Canadá, Francia y Polonia (grupo B); Países Bajos, España, Corea y Estados Unidos (grupo C).