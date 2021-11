Estudio y amistad, doble medalla para tres estudiantes de la ciudad de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral



Bartolomé, Francisco y Álex son tres de los estudiantes santafesinos premiados en la instancia nacional de las Olimpíadas de Física. Además de probados conocimientos, los jóvenes destacaron por el compañerismo cultivado en el club de ciencia de la escuela, en el que un equipo docente trabaja desde hace varios años.

¿Ha visto a su hijo hablando y gesticulando solo? No se preocupe, puede que esté estudiando con sus amigos virtuales. Al menos éste habrá sido el susto que se llevaron padres y madres de tres jovencitos de la ciudad, antes de saber que estaban compitiendo en las Olimpíadas de Física, donde finalmente serían medallistas a nivel nacional.

Álex Xavier Canalis, Bartolomé Augusto Riera y Francisco Utrera son alumnos de la Escuela Industrial Superior. Estos tres jóvenes de 17 años se conocieron en clases, pero se hicieron amigos en el club de física. Se anotaron a la competencia para hacer juntos algo que les gusta. Como la pandemia no los dejó reunirse normalmente en el laboratorio a estudiar, apelaron a tener largas charlas por Whatsapp y Meet para despejar sus dudas hasta la madrugada.

¿Qué tiene el 5to B de Mecánica que consiguió tres premiados?, preguntamos desde El Litoral tras conocer que van al mismo curso. "Calidad", dijeron casi al unísono, dando cuenta de la complicidad y demostrando no tener vergüenza frente a la cámara y el micrófono. Esa confianza grupal fue la que los impulsó a ganarse dos medallas de plata y una de bronce en la instancia nacional de la competencia.

"Estudiamos lo que nos gusta"

Destinados a cualquier estudiante de Enseñanza Media del país, las Olimpíadas Argentinas de Física consisten en la resolución de desafíos teóricos y prácticos que combinan física e ingenio. En la 31° edición, la EIS participó con siete estudiantes: Julia Bracalenti y Sofía Lombardo de tercer año, Agustín Cavallero de cuarto año especialidad Química y Álex, Francisco, Bartolomé y Marcos Gianni de quinto año de especialidad Mecánica Eléctrica.

Los tres ganadores de este año, empezaron su camino olímpico hace tres años con Matemática. Se anotaron para "ver qué onda", recordaron sobre la experiencia y recomendaron que "se animen" a probar participar.

"A los tres nos divierte la física, por eso nos anotamos a las olimpíadas. Ya habíamos participado otras veces, pero no llegamos tan lejos. Creo que esta vez se nos hizo un poco más fácil porque llevamos más tiempo estudiamos juntos y eso nos dio algo más de experiencia. Igual, con o sin medalla, está buena la experiencia", reconoció Francisco.

Bartolomé, en tanto, valoró el buen grupo de estudio que generaron. "No buscamos participar para ganar un premio, sino porque nos gusta hacer estas cosas. Hacemos videollamada para hablar de algún tema y después cuando nos encontramos nos ponemos con las cosas prácticas. Hasta muchas veces nos pasa que ya estamos tan acostumbrados que buscamos sacarnos las dudas entre nosotros antes de mandarle a los profes, que igual son muy buenos y siempre nos ayudan con lo que necesitamos", dijo el joven que además se encuentra haciendo un curso en Mecánica Cuántica, becado por el MIT.

Ese lindo ambiente es una de las claves para estudiar con entusiasmo, según la experiencia de Álex: "Más allá del estudio, está bueno el grupo que se forma. A mí me pasó que me cambiaron de colegio cuando era más chico porque mi mamá quería que siguiera una educación técnica. En ese momento yo no quería saber nada. Pero hoy estoy muy contento porque además de estudiar lo que me gusta pude conocer nuevos amigos y profes muy buenos".

El plus de la mecánica

Además de lo grupal, los chicos valoraron la educación que reciben. Aseguraron que la mayoría de los contenidos que vieron en clases después les sirvieron para aplicarlo en los ejercicios.

"Mecánica nos da mucha práctica. Todos los días usamos las manos para hacer algo. Y eso nos ayudó en la parte experimental de la competencia. Además, todo se relaciona con todo, porque todas las materias tienen una lógica en común. Y si hubo algo que no entendimos, sirve para repasar porque va a ser necesario para después entender alguna otra cosa", destacaron sobre lo que ven en clases.

Los chicos también hicieron un esfuerzo extra para combinar la competencia con el día a día de la escuela, ya que la fecha del nacional de física coincide con el cierre de trimestre escolar.

"Estamos en el último trimestre y por eso tenemos muchas pruebas de las distintas materias, así que tratamos de no descuidar eso", dijo Bartolomé. Álex agregó que "como son semanas donde se junta todo, tenemos menos tiempo para dormir o hacer otras cosas", pero aseguró que "si uno le busca la vuelta se puede estudiar todo". Y Francisco contó que el método de estudio es "ir intercalando materias por día para llevar todo al mismo tiempo y con el mismo nivel".

Los caza talentos

En este logro, también merecen un destacado los profes que componen el equipo de física. El proyecto educativo es llevado a cabo por los docentes Eduardo Castillo, Eduardo Lázaro, Julián Percibaldi, Manuel Ibáñez, Lucas Brugevin, Damián Cafaro y Fabricio Castillo.

"Estos chicos tienen 5 horas en segundo y 6 horas en tercero de Física. Es una de las cargas más altas que hay en las escuelas de todo el país. De entrada, esto les da un conocimiento importante. Pero no es que por eso estén obligados. Nuestra idea es ofrecerles el espacio para que hagan su camino y acompañarlos en lo que necesiten", comentó Castillo sobre el proyecto que conduce hace años en la EIS.

"Lo que buscamos es estar en la escuela, que alguno de los profes del equipo esté presente para que en un recreo o en una hora libre que nos necesiten o para que puedan ir al laboratorio que es como su casa y con la virtualidad no lo pudieron aprovechar tanto. Ahora que pudimos recuperar la presencialidad, esperamos retomar más normalmente con los trabajos en lo que queda de este año y ya arrancar con todo el que viene", agrega Eduardo Lázaro respecto al objetivo que se trazan con la propuesta.