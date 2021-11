https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional sostiene que se debe "garantizar la gobernabilidad, los acuerdos y el diálogo".

Elecciones Clemente: "Después del 14 de noviembre los argentinos deben estar más unidos que nunca" El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional sostiene que se debe "garantizar la gobernabilidad, los acuerdos y el diálogo".

Carlos Clemente afirmó que "después del 14 de noviembre, los argentinos deben estar más unidos que nunca". En ese sentido, sostuvo que se deberá "garantizar la gobernabilidad, los acuerdos y el diálogo, siempre sabiendo escuchar a las personas que tienen la tendencia de, en elecciones de medio término, marcar errores, aciertos y el termómetro de aprobación, o no, de quienes conducen los destinos del país, provincias y ciudades".



El presidente del Foro de Integración y Desarrollo Regional recordó las palabras del gobernador Omar Perotti: "A veces se gana y a veces se aprende".



En ese sentido, dijo que "se pueden aplicar a toda la región del país" y añadió: "Creemos y estamos convencidos de que muchos deberán mirar para atrás, aprender, y volcar todas las fuerzas hacia adelante. De manera que no se puede activar mecanismos titánicos en dos meses de campaña, cuando se gobierna 365 días del año y tampoco se puede ser los campeones mundiales de los aprendedores".



Por otro lado, manifestó dos escenarios distintos dentro del Frente de Todos. "Una cosa es el gobierno nacional con todos sus condimentos y otra muy distinta en Santa Fe", subrayó.



"Santa Fe corre con ventaja, está ordenada y el gobernador Perotti, en las urnas dejó claro el camino del partido en la provincia", indicó.



Conectividad y Billetera Santa Fe



Clemente destacó además el trabajo en pandemia, Billetera Santa Fe, boleto educativo y "la lucha permanente contra la inseguridad, la obra pública, caminos y rutas que no paran de avanzar".



"La seguridad se trata y la inseguridad se combate", resaltó y agregó: "No se puede en casi dos años y una pandemia con miles de fallecidos, revertir 15 años de malas políticas enquistadas que nos llevaron a ser una de las provincias más inseguras del país".



"Santa Fe crece y su gobernador, da la cara, donde tiene que estar, siempre. Santa Fe y Omar Perotti tienen todo para seguir creciendo, culminando cuatro años de garantía de gobierno y crecimiento", sostuvo.



"Creemos, y seguimos apoyando al gobierno provincial, de Omar Perotti en todas sus políticas", manifestó.



Santa Fe tiene buenos hombres y mujeres: Clara García, María Eugenia Bielsa, Pablo Farías, Carlos Del Frade, Pablo Javkin, entre otros.



"Es entre todos, Clara García, Pablo Farías, Pablo Javkin, Carlos Del Frade, Santa Fe necesita de todos, aún de la oposición, de la misma manera, tampoco se puede dejar de consultar de manera permanente a la Arq. María Eugenia Bielsa, una persona, clara, honesta, un cuadro técnico, profesional, con los principios y valores, que poco me tocó ver en tantos años de vida política, la suerte de estar cerca de ella durante sus años como diputada provincial me dejaron ver la persona qué es, y ese tipo de personas se necesitan siempre", detalló.



Así mismo, Clemente destacó: "No me cabe dudas que Santa Fe tiene buenos hombres y mujeres, que las diferencias se pueden salvar, en pos de una provincia mejor, en paz y armonía. No hay tiempo para la rosca, para los grises, para los más o menos o los profetas del no va andar", afirmó.



"Muchos santafesinos soñamos con la unidad de varios sectores que puedan construir, aún de distintos Frentes, pero con lealtad. Que conozcan la provincia, que vivan la provincia y que no aparezcan luego de 20 años, trayendo dirigentes jubilados y en decadencia para buscar bancas que no dejan nada. Que pueden hacer ahora que en gobiernos anteriores o legislando no hicieron antes", resaltó.



"Después del 14 de noviembre, se terminan las selfies, las caras de buenos, los abrazos y los veremos en dos años, repitiendo las soluciones mágicas y las más fáciles, dando culpas a los demás. Pensemos bien antes de marcar o elegir la boleta, pensemos con el corazón y la cabeza", sentenció.



"Santa Fe para Santa Fe"



El titular del Foro de Integración y Desarrollo Regional opinó que "cada uno es libre de emitir su sufragio de la manera que la constitución lo dicta, secreto, pero elegir es una responsabilidad, ahora bueno, hay que elegir bien. Y ese es el desafío que los santafesinos y argentinos, tenemos por delante".



Además, destacó que, a algunos dirigentes, quienes tienen la verdadera vocación de servicio, "la política les quita más de los que les da, y, aun así, siguen trabajando para una sociedad mejor desde el convencimiento de que son una herramienta para ayudar a los demás, aunque los costos y lo intangible del físico lo lleven por dentro".



"No se puede estar tranquilos, cuando existen miles de comedores, de niños que no tienen que comer, familias sin trabajo, cada uno aporta su granito de arena en esto, aun sabiendo que deja las familias, que quita más de lo que da, pero también ver una sonrisa de un niño, o un padre que te abraza y dice gracias, apaga lo que uno lleva y sigue trabajando desde donde le toque, con remuneración o no, por qué cada día podamos estar mejor.



Cada uno si mira para atrás, sabe si puedo cambiar un poco la realidad de la gente o cómo fue su vida, subrayó.



"El 14 de noviembre es un día para festejar la democracia, la gente debe disfrutar de ese día y participar de la elección”, señaló.



La salud



Por último, Clemente emitió un mensaje para todas las autoridades de mesa: "En este momento y en esta experiencia sanitaria que estamos atravesando, que podamos tener garantías de esta instancia de nuestra vida democrática es muy importante, y el aplauso, más el agradecimiento para todos ellos y ellas".