Baja por lesión

PSG confirmó que Lionel Messi no jugará el próximo partido de Champions League

El club parisino dio a conocer la lista de jugadores convocados para enfrentar a Leipzig y el delantero argentino no está. Qué dice su parte médico.

Crédito: Gentileza

Paris Saint-Germain visitará este miércoles al Leipzig por la UEFA Champions League y este martes se confirmó la información que comenzó a circular hace unas horas: Lionel Messi no forma parte de la nómica elaborada por Mauricio Pochettino para buscar el tercer triunfo consecutivo y meter un pie en los octavos de final del torneo. La Pulga fue titular el pasado viernes ante el Lille, por la Ligue 1, y en el entretiempo el DT santafesino lo reemplazó por Mauro Icardi, algo que generó preocupación no solo en el equipo de la capital francesa, sino también en el seno de la Selección argentina que la semana que viene inicia su doble fecha de Eliminatorias. ¡Los convocados para el #RBLPSG! 📋🔴🔵



🏆 @ChampionsLeague pic.twitter.com/3W8SYG8bY7 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) November 2, 2021 La explicación estuvo en una molestia muscular, sin embargo en las últimas horas también se supo que Messi sigue con dolores tras el patadón que sufrió a inicios de septiembre frente a Venezuela, por lo que seguramente viajará a España para iniciar un tratamiento con un especialista en rodilla que ya lo ha tratado en otras ocasiones. "Leo Messi presenta molestias en los isquiotibiales del lado izquierdo y dolor en la rodilla tras una contusión", fue el parte médico brindado hoy por el PSG al dar a conocer la lista de convocados para visitar a Leipzig.

