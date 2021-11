Quiénes son los siete juveniles que convocó Lionel Scaloni

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 03.11.2021

19:18

El DT presentó la lista de jugadores para afrontar la fecha FIFA de noviembre y aparecieron nuevos apellidos. Desde un arquero de la Primera Nacional hasta un mediocampista de Vélez que aún no debutó en Primera División. Conocé todas las historias.

La Selección Argentina se prepara para cerrar el año ante Uruguay y Brasil, por la fechas 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar. Entre mucha preocupación por las distintas lesiones de futbolistas como Lionel Messi, Leandro Paredes, Lucas Alario, entre otros, Lionel Scaloni presentó la lista de convocados. Lo sorpresivo no fue la presencia de la Pulga, ya que para en entrenador pese a estar “tocado” es un indiscutido, sino la cantidad de juveniles que aparecieron.

7 de los 34 jugadores que comenzarán sus trabajos en Ezeiza con jóvenes de entre 17 y 20 años. Es más, uno de ellos ni siquiera debutó en el primer equipo del club al que pertenece. Fiel a su estilo, Lionel Scaloni seguirá probando y potenciando jugadores que aportan al recambio. A continuación las nuevas caras de la Selección Mayor.

- Thiago Almada

Se trata de un mediocampista ofensivo que milita en la Primera División de Vélez Sarfield y que ya se ha llevado varios elogios de grandes periodistas y compañeros por su talento. Tiene 20 años, lleva 80 partidos con la camiseta del Fortín y marcó 20 goles entre 2018 y 2021. Ya ha vestido la camiseta de la Selección Argentina cuando participó del Sudamericano Sub 20 en Chile (2019) y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

- Santiago Simón

Es un mediocampista que se formó en las divisiones inferiores de River y llegó a debutar en la primera del Millonario de la mano de Marcelo Gallardo el 20 de noviembre de 2020. Tiene 19 años y también ha vestido la camiseta de la Albiceleste en 2019, cuando integró el plantel de la Sub 17 y participó de la Copa Mundial de dicha categoría.

- Exequiel Zeballos

Es un delantero de 19 años nacido en Santiago del Estero que juega en Boca Juniors. Debutó con la camiseta del Xeneize el 29 de noviembre de 2020 ante Newells Old Boys y todavía no ha marcado goles en Primera División. Ha vestido la camiseta de la Selección Argentina en varias oportunidades: Sub 15, donde se consagró campeón de Sudamericano ganándole a Brasil y marcando 5 goles en el torneo, y Sub 17, donde también se coronó campeón en el Sudamericano de la categoría.

- Cristian Medina

Mediocampista de 19 años de Boca Juniors. Compañero de Zeballos en el plantel Xeneize, Sub 15 y Sub 17 de la Selección Argentina. Debutó en la Primera División del fútbol argentino apenas hace meses, el 14 de febrero del presente año, y ya tiene un gol marcado.

- Matías Soulé

Un caso bastante particular. Un zurdo de 18 años que juega como mediocampista ofensivo que se encuentra en Juventus de Italia. Pertenece a Vélez Sarfield, pero no alcanzó a debutar en el fútbol argentino que emigró al viejo continente. También ha integrado los planteles inferiores de la Selección Argentina. Su caso se suma al de Javier Mascherano y Emanuel Mammana, quienes fueron convocados a la Albiceleste antes de debutar en sus clubes.

- Gastón Ávila

El único defensor entre las caras nuevas. Tiene 20 años y se desempeña como zaguero en Rosario Central. Su debut deportivo fue en Boca Juniors, el 2 de febrero de 2020, cuando el equipo era comandado por Miguel Ángel Russo. Formó parte del seleccionado argentino Sub 20 que dirigió Lionel Scaloni y se consagró campeón del Torneo Sub-20 de la Alcudia en 2018. Tiene 3 goles marcador en Primera División, todos en el Canalla.

- Federico Gomes Gerth

Otro caso particular. Se trata de un arquero de apenas 17 años que milita en Tigre, club de la Primera Nacional. Un portero de la segunda división del fútbol argentino no era convocado a la Selección Mayor desde la época de Carlos Bossio entre 1994 y 1997. “Chiquito” que era arquero de la selección y atajaba en Estudiantes de La Plata, quien en ese momento estaba en la B Nacional.