El Reino Unido aprobó la pastilla molnupiravir para tratar el covid

El Reino Unido anunció este jueves que es el primer país del mundo en autorizar el molnupiravir, el tratamiento en comprimidos contra la Covid-19, elaborado por el laboratorio estadounidense Merck.

"Hoy es un día histórico para nuestro país, porque el Reino Unido es ahora el primer país del mundo en aprobar un antiviral contra la Covid que puede tomarse en casa", declaró el ministro de Salud, Sajid Javid, en un comunicado.

"Esto cambiará la situación para los más vulnerables y los inmunodeprimidos, que pronto podrán recibir el revolucionario tratamiento", agregó.

