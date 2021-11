Julio Garibaldi: "Santa Fe no tiene peso en las decisiones nacionales"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aspira a ocupar una banca junto a Clara García, en representación del Frente Amplio Progresista. En diálogo con El Litoral, advirtió que si resultan electos, no votarían el presupuesto nacional, si no incluye las partidas correspondientes para pagar la deuda de coparticipación que Nación mantiene con Santa Fe.

- ¿Cómo ve a la provincia, que tiene un alineamiento por su signo político con el gobierno nacional? ¿Saca ventaja de esa situación?

- Yo creo que la provincia de Santa Fe no tiene peso en las decisiones nacionales. De hecho, el gobernador Omar Perotti se enteró por los medios de muchas medidas que tomó el presidente Alberto Fernández y que impactan directamente en Santa Fe. Son del mismo partido político, de hecho, hoy Perotti es acompañado como candidato por Cristina Kirchner. Pero ese alineamiento político no lo veo reflejado en algún beneficio para la provincia. Creo que allí falta gestión de parte del gobernador, falta plantarse más firme con proyectos e ideas, y defender más fuertemente a Santa Fe.

- ¿Qué diagnóstico tiene sobre la gestión que está haciendo la provincia en materia de seguridad?

- Perotti llegó generando mucha ilusión en la gente, que depositó en él un voto de confianza porque éste es un problema real que se padece. Llegó con la consigna de la "paz y el orden", pero cuando empezó a gobernar demostró que no tenía plan, que no tenía equipo, que no tenía proyectos ni propuestas. El tema se le escapó de las manos y no tiene control de las fuerzas policiales. Hoy estamos peor que antes con los indicadores de seguridad e incluso, con un gobierno que no se hace cargo, a diferencia de la gestión anterior. Creo que no es serio seguir haciendo campaña con frases para la tribuna; esa frase de la paz y el orden se la armaron desde una consultora de Buenos Aires, él la repitió, ilusionó a la gente pero después la realidad golpea muy duro.

- ¿Incomoda a la oposición el doble rol del gobernador que también es candidato, y que generó muchas críticas de sus rivales internos en las primarias?

- A mí lo que me preocupa es que el gobernador esté pensando más en la campaña que en gobernar. Porque él fue electo en junio de 2019; hasta que asumió, paralizó todo durante seis meses porque no generó instancias de transición. Después arrancó y cerró el gobierno por todo enero. Al poco tiempo, la pandemia. Lo que me preocupa e incomoda más como santafesino que como político, es que el gobernador no arranque. Se está perdiendo mucho tiempo, tiene más de 80 mil millones de pesos guardados en un plazo fijo en vez de gestionar, de hacer obras, de seguir con programas como el Plan Abre, el Nueva Oportunidad, el Ingenia… Eso es lo que más me preocupa.

- ¿En qué se puede colaborar desde el Congreso para favorecer a la provincia?

- Cuando decimos que con Clara García queremos llegar al Congreso para defender a Santa Fe lo decimos porque somos una propuesta bien santafesina. No se puede defender a la provincia si hace veinte años vivís en Nordelta. Para defenderla, tenés que conocerla. Y Clara la conoce mejor que nadie. Y con su trayectoria y capacidad, tenemos proyectos concretos. Queremos ir a reclamar por el pago de la deuda de coparticipación que Nación tiene con Santa Fe, y que son más de 110 mil millones de pesos que cuando lleguen, se tienen que destinar a obras. No vamos a votar el presupuesto, si el pago de esa deuda no está incluido. Queremos que se cumpla con la promesa del puente Santa Fe – Santo Tomé; tenemos un proyecto de ley para que la distribución de las fuerzas federales se haga de manera equitativa en función de las necesidades y demandas de cada ciudad y para que lleguen todo el año, no solamente en época de elecciones. Queremos que la voz de Santa Fe esté representada en los despachos porteños donde se deciden cosas que nos impactan acá.

- ¿A casi ya dos años de la actual gestión, debería estar resuelto ya el tema de la deuda por coparticipación?

- Después del fallo de la Corte sobre el caso Santa Fe, San Luis tuvo uno similar. Y San Luis ya lo cobró. Por otro lado, la vicegobernadora de Perotti (Alejandra Rodenas) dice que ella siente que la Nación a Santa Fe no le debe nada. Ella es la vicegobernadora y como ex jueza, debería saber que si hay un fallo de la Corte que establece y reconoce que hay una deuda, no es una cuestión de lo que ella siente o no sienta. Es real, y lo que tiene que hacer Perotti es ponerse de acuerdo con Alberto Fernández que se comprometió a pagarla, para que efectivamente lo haga y esos recursos empiecen a llegar a Santa Fe.

- ¿Por qué cree que no se ha resuelto aún?

- El kirchnerismo demostró que no tiene voluntad de pago; de hecho, ellos fueron los que generaron la deuda. Y Alberto Fernández tampoco se muestra activo con el tema. Fue Hermes Binner quien logró ese fallo histórico para el federalismo en Argentina. Y lo reclamamos en todos nuestros gobiernos, como también lo hacemos ahora que no estamos en el poder. Remarco eso porque si estos recursos se pagan ahora, llegan a un gobierno que no es de nuestro color político. Pero no especulamos con eso. Lo reclamamos siempre porque son recursos que van a venir a la provincia de Santa Fe.

- ¿Están conformes con el ritmo de obra pública que tiene Santa Fe?

- La gestión de Miguel Lifschitz se caracterizó por la obra pública. Unos 40 mil santafesinos vivían de manera directa por el trabajo que le daba este rubro. Periódicamente me encuentro con gente que manifiesta haber tenido un trabajo durante la gestión anterior, pero que a partir de la gestión de Omar Perotti sólo viven de changas. Los datos oficiales indican que se perdieron siete mil obreros de la construcción sólo vinculados a la obra pública. Los números dan cuenta de un retroceso en ese sentido, y eso se nota también en la calle.

- ¿Que aporte haría desde el Congreso para poder subsanar el bache que se generó en materia educativa durante la pandemia?

- El año pasado, cien mil chicos dejaron la escuela en la provincia. Teníamos una herramienta como era el Volver a Estudiar para buscarlos casa por casa y ver por qué habían dejado. Perotti desmanteló ese programa de manera caprichosa. Se cerraron comedores y copas de leche que permiten que los chicos tengan la panza llena cuando van a la escuela, de manera sana y nutritiva. Y van a seguir cerrados hasta fin de año. Eso es una muestra de insensibilidad total de un ministerio clave como es Educación.

- ¿Qué temas considera que serán claves en el Congreso en los próximos años?

- Nosotros queremos poner en agenda los temas de fondo para el desarrollo productivo de Santa Fe. En el Congreso, pero pensando en Santa Fe. El empleo es la mejor política social que podamos tener. Debemos tener un acuerdo fuerte respecto de hacia dónde va el país a fin de pensar un desarrollo más equilibrado. Tenemos un país que tiene todas las condiciones para lograrlo.