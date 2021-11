https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Torneo Regional del Litoral

Rugby: contundente victoria de Universitario ante La Salle

En la competencia de Primera División, los de Barrio La Esmeralda le ganaron a los de Cabaña Leiva por 58 a 21. CRAR no pudo con Logaritmo y cayó por uno. En el “Top 10”, hubo triunfos de CRAI y SFRC en condición de visitantes. En Segunda, festejó Cha Roga y no pudo hacerlo Querandí.

Universitario se impuso con autoridad ante La Salle en Cabaña Leiva. Crédito: Gentileza

Torneo Regional del Litoral Rugby: contundente victoria de Universitario ante La Salle En la competencia de Primera División, los de Barrio La Esmeralda le ganaron a los de Cabaña Leiva por 58 a 21. CRAR no pudo con Logaritmo y cayó por uno. En el "Top 10", hubo triunfos de CRAI y SFRC en condición de visitantes. En Segunda, festejó Cha Roga y no pudo hacerlo Querandí.

Por Juan Ignacio Rodríguez SEGUIR Luego de lo que fue el parate del fin de semana pasado por la única “ventana”, se llevó a cabo una fecha más del Torneo Regional del Litoral. La sexta, en lo que se refiere a “Top 10” y Primera División, y etapa de definiciones en Segunda.



Primera División

En nuestro medio, hubo acción en Cabaña Leiva. El local, La Salle, recibió (en cancha 2 porque la principal está recién sembrada) a Universitario. Ambos equipos con la necesidad de mejorar rendimientos, más allá del resultado.

Quien se quedó con el partido fue Uni, y con un marcador elocuente: 58 a 21. Más allá de la diferencia de 37 puntos, hubo una primera etapa bastante pareja. Incluso con un comienzo “movido”: tres tries antes de llegar a los 15 minutos iniciales.

De a poco, la visita se fue consolidando en el partido y en la cancha. Con Gonzalo Meza y Federico Menegón como principales figuras, además del apertura, Mateo Bianchi cuya certeza a los palos fue determinante en el resultado. El “10” anotó 21 puntos.

En las formaciones fijas, hubo un buen trabajo de La Salle en el line, mientras que el scrum, estuvo algo más complicado para ambos (aunque Uni terminó mejor), con primeras líneas que muchas veces “explotaban” para arriba. No obstante, esas acciones fueron siempre bien seguidas de cerca por el árbitro, Facundo Gorla.

La Salle jugó con: Joaquín Fernández, Valentín Zabczak y Ángel Díaz; Octavio Hussein y Javier Segado; Tomás Cosentino, Juan Hadad y Leandro Tacca; Tomás Buttaro y Lisandro Mateo; Federico Venanzi, Matías Moreno, Guido Miccoci, Lucas Cueto y Jerónimo Rosa. Luego ingresaron: Calabrese, Román, Sosa, Grosso, Soler, Tomé, Lanteri y Rosciani. Universitario: Ariel Machado, Gonzalo Meza y Gabriel Flores; Tomás Barone y Tomás Olmedo; Giuliano Buccini (Capitán), Víctor Redondo y Lautaro Serruya; Juan Martín y Mateo Bianchi; Federico Menegón, Julián Fleitas, Agustín Dusso, Lorenzo Maldonado y Maximiliano Jabaz. Entraron: Espinoza, Onorato, Olmos, Vega, Leguizamón, Zacur, Widmer y Audicio. Tantos para La Salle: tries de Segado, Hadad y Rosa, convertidos por Mateo. Tantos para Uni: tries de Meza (2), Menegón, Dusso, Fleitas, Buccini y un try penal. Por su parte, Mateo Bianchi metió 6 conversiones y 3 penales. Los otros resultados de Primera fueron los siguientes: Tilcara 36 - Alma Jrs. 29, Jockey Club VT 49 - Caranchos 33 y Logaritmo 24 - CRAR 23. Posiciones: Jockey VT 26, CRAR 25,Tilcara 20, Caranchos 17 Uni SF 12, Logaritmo 11, Alma Jrs. 9 y La Salle 4. Top 10



El sector principal del TRL tenía un atractivo: en Fisherton, hubo clásico entre Jockey y Duendes, y el equipo local, le quitó el invicto a los “verduleros” venciéndolos 31 a 24.

En lo que respecta a los equipos santafesino, CRAI y SFRC, jugaron en condición de visitante y pudieron salir victoriosos en sus respectivos encuentros.

Los “Gitanos” vencieron a Rowing en Paraná por 24 a 12, mientras que el “tricolor” de Sauce Viejo, venció a Provincial 57 a 25.

Además, Estudiantes derrotó a Uni de Rosario 32 a 22, y el campeón vigente, Old Resian, venció a GER por un ajustado 18 a 13.

De esta manera y pese a perder, Duendes es puntero con 25, pero ahora en compañía con Old Resian 25. Los siguen: Jockey 21, CAE 20, GER y SFRC 16, CRAI 15, Uni Ros. 12, Rowing 4 y Provincial 1.

Segunda División

En la Zona Norte del tercer nivel se registraron los siguientes resultados: Querandí 23 – CUCU 29 y Cha Roga 43 – Capibá 7. Posiciones: Cha Roga 23, CUCU 14, Capibá 10 y Querandí 8.

Zona Sur: Talleres AS 22 – Regatas & Belgrano SN 57 y Los Pampas 21 - Gimnasia y Esgrima Pergamino 12. Posiciones: Gimnasia 23, Los Pampas 18, Belgrano/Regatas SN 16 y Talleres AS 1.

La semana que viene habrá “ventana” en este nivel. El 20/11 llegará el turno de los cruces en las semifinales. Cha Roga en Santo Tomé recibirá a Los Pampas de Rufino, mientras que Gimnasia y Esgrima de Pergamino, será local del Club Universitario de Concepción del Uruguay.

