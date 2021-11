https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 07.11.2021 - Última actualización - 13:10

11:03

La senadora nacional por Santa Fe y candidata a la reelección destacó las medidas del gobierno nacional y el provincial en apoyo de la industria, el desarrollo productivo y el empleo, con su poder traccionador para la economía.

Entrevista con El Litoral Sacnun: "Conocemos los problemas y potencialidades de Santa Fe, porque vivimos acá" La senadora nacional por Santa Fe y candidata a la reelección destacó las medidas del gobierno nacional y el provincial en apoyo de la industria, el desarrollo productivo y el empleo, con su poder traccionador para la economía. La senadora nacional por Santa Fe y candidata a la reelección destacó las medidas del gobierno nacional y el provincial en apoyo de la industria, el desarrollo productivo y el empleo, con su poder traccionador para la economía.

La senadora nacional por la provincia, y candidata a la reelección por el Frente de Todos, destacó las medidas del gobierno nacional y el provincial en apoyo de la industria, el desarrollo productivo y el empleo, con su poder traccionador para la economía. Y se diferenció de las miradas de quienes "vienen como en un raíd turístico y declaman dos o tres cosas".

-En esta etapa de la campaña el oficialismo tuvo que salir a tratar de remontar el resultado adverso de las Paso. ¿Con qué panorama se encontró?

-Bueno, el avance de la campaña de vacunación y la posibilidad de ir dejando de lado restricciones nos permitió caminar mucho más la provincia, poder dialogar con mucha mayor cercanía con los distintos sectores de la sociedad santafesina Y la verdad es que veo que es una campaña diferente. Y también advierto que ya comienzan a impactar en los distintos sectores de la sociedad de la provincia las políticas públicas que estamos llevando adelante. Yo comienzo ver un fuerte reconocimiento de la política que está llevando adelante gobierno provincial, fundamentalmente en materia de obra pública. La verdad es que en cada localidad, en cada ciudad pequeña grande, gobernada por cualquier partido político, hay obra pública. En algunos casos relacionada con cuestiones locales, con saneamiento, cloacas, agua potable, pavimentación. Pero también obras de magnitud, que tienen un impacto importante a nivel regional.

-En estas últimas semanas hemos tenido bastante seguido a funcionarios nacionales, inaugurando obras o haciendo anuncios…

-Obras de magnitud, muy importantes. Aquí, en la ciudad de Santa Fe, los accesos a la ciudad, el tren de cercanía que se está restableciendo; reflotar este viejo anhelo de la ciudad de avanzar en materia portuaria lo cual también va a tener una gran significancia desde el punto de vista de la generación de empleo, del agregado de valor, de la salida los productos, diría yo de la internacionalización de los productos que salen por Santa Fe. Y además para potenciar muchas de las actividades industriales económicas que tiene Santa Fe capital y toda la toda la región, lo cual me parece que nos pone en el mejor de los lugares. Hay una potencialidad muy grande de la provincia, que se empieza a ver como tracciona. Y la verdad es que creo que hay un gobierno provincial, un gobierno nacional dispuesta a escuchar, a trabajar con el sector productivo. Lo cual no es menor: veníamos de momentos en que el sector productivo había perdido muchos puestos de trabajo. De las 75.000 pymes que se vieron afectadas durante gobierno anterior, muchas eran de la provincia. Y hoy se están moviendo los distintos sectores ligados a la biotecnología, la economía del conocimiento, lo agroindustrial, la metalmecánica…

- En general hay coincidencia de que esto es así. Lo que no se advierte todavía es esa tracción para mejorar la economía doméstica, ni cuánto va a demorar…

- Y sí, porque lleva un tiempo, que ya no depende de la política de Estado y su impacto en los sectores populares, por la pérdida de empleo, y los sectores medios, que ya venían mal con los tarifazos, se venía socavando su poder adquisitivo, y todo se vio potenciado por la pandemia. Son sectores a los que hubo que alcanzar con otro tipo de política, el IFE por ejemplo. Entonces, toda esta política de estado tuvo que ver también con la asistencia en la pandemia, como una política integral. Porque no es fácil si no abrir licitaciones, con obras emblemáticas en la provincia, como la autopista de la ruta nacional 34, la ruta nacional 33, haber retomado los gasoductos. Muchas de estas obras habían sido paralizada durante el gobierno anterior y bueno hoy están también generando un impacto importante en materia de generación de empleo, porque la obra pública dinamiza fuertemente la economía tanto para el sector privado como para el sector público.

- ¿Cuál va a ser el rol del Congreso en la etapa que viene ahora?

- Bueno me parece que nosotros tenemos que apuntar a los sectores que necesitan y requieren un mayor impulso desde el punto de vista tributario, fiscal, para garantizar que puedan volver a generar empleo en Argentina. Nos reunimos con empresarios, con industriales, y eso es lo que están requiriendo. Alivio fiscal, como el que llevamos con la sanción de la ley mipyme. Tenemos que seguir mirando a ese sector, que es el generador de empleo. Desde la provincia tenemos que impulsar fuertemente todo lo que tiene que ver con el sistema de navegación troncal, con la hidrovía. Es fundamental tener voz y voto en la administración de la hidrovía, porque además esto va a garantizar que este proceso de industrialización de la ruralidad, de mayor valor agregado, de creación de empleo, también sirva para aumentar las exportaciones desde nuestra provincia. Tanto como mejorar la logística en carreteras, y la ferroviaria. Hace poco estuvimos con el ministro de Transporte de la Nación y el gobernador relanzando nada más ni nada menos que el tren que pasa por la laguna La Picasa, una obra de enorme magnitud, con impacto logístico y que también va a traer de vuelta el tren de pasajeros. Lo mismo que pasa acá con Laguna Paiva.

- Para cerrar, y recapitulando: ¿qué le diría a los santafesinos de cara al domingo? ¿Por qué votar al oficialismo y no hacerlo por alguna de las fórmulas de la oposición, como la que salió primera en las Paso?

- Este es un escenario distinto, donde quedó claro quiénes son finalmente los candidatos y candidatas. Lo que yo pediría a los santafesinos es que voten pensando fundamentalmente lo que tenemos por delante, lo que nos falta hacer y cómo queremos hacerlo. En este sentido parece que hay que tener en cuenta a quienes conocemos la provincia de Santa Fe, que vivimos en ella, que padecemos sus problemas. Porque es muy fácil venir de afuera, dar una vuelta tipo raid turístico y declamar dos o tres cosas. Cuando yo escuchaba a Carolina Losada, la candidata de Mauricio Macri en la provincia de Santa Fe, decir que el sueño de los pibes es ser sicarios, pensaba en lo que se ha perdido en estos 20 años, y ahora quizá repite lo que alguien le dice al oído. Pero aquellos que conocemos qué le pasa a los padres y madres, quienes tenemos hijos aquí en la provincia, sabemos que los sueños de nuestros pibes y pibas son del arraigo, de creces y desarrollarse acá, tener un título para ponerlo al servicio de su provincia, de su pueblo. Que están trabajando en proyectos innovadores vinculados a la producción, a la biotecnología, a las energías renovables, a la construcción con cuidado del ambiente y la sustentabilidad. Eso también tiene que ver con los sueños de los santafesinos. Así que lo que les digo es que votemos, no sólo como en nuestro caso una fórmula para senadores nacionales, sino también la lista de diputados, que encabeza Roberto Mirabella. Porque nosotros conocemos la provincia. Y conocemos no sólo lo que hicimos y lo que hacemos, sino lo que hay que hacer para que definitivamente se ponga de pie. Fundamentalmente, porque vivimos en ella.