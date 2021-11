Lammens: "Estamos ante la mayor inversión en clubes de la historia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 07.11.2021

16:21

Afirma que el programa "Clubes en Obras" ya rescató a 3.000 instituciones y generó 10.000 puestos de mano de obra. Se ilusiona con la vuelta de los hinchas visitantes en 2022.

"El programa "Clubes en Obras" es la mayor inversión del Estado Nacional en clubes durante toda la historia: más de 3.000 millones de pesos entre el año pasado y éste", afirma el Ministro Matías Lammens en este mano a mano exclusivo con El Litoral.

"Muchos clubes que no sólo mejoran su estructura sino que además generan mano de obra local, porque le damos una tarjeta para que compren materiales y le damos un dinero depositado en la cuenta para que contraten la mano de obra. En cada pueblo o ciudad de la Argentina, ese club compra en el corralón del barrio, contrata al plomero de la esquina, al electricista de la otra cuadra y al pintor de enfrente; entonces se generaron el año pasado más de 10.000 puestos de trabajo con este programa. Estamos esperando cosechar lo que sembramos en este tiempo tan difícil", expresa el Ministro.

- ¿El perfil futbolero del Presidente ayuda a tu sueño de volver a tener fútbol con hinchas visitantes en el 2022?

- Más allá de eso, quedó demostrado que hubo problemas de violencia entre las mismas barras; hoy el gran problema que tiene el fútbol argentino es que ni siquiera es una hinchada contra la otra. Ya no se pelean como antes, ahora se pusieron de moda las internas en las barras. Es insólito que no podamos convivir en una cancha y lo digo más allá del fútbol. Es insólito como argentinos: no podemos permitirnos convivir con el que piensa distinto, porque es hincha de otro equipo. ¡Pero sí convivimos en la vida!...todos tenemos un amigo de otro equipo. Nos cargamos, nos chicaneamos...es lo más lindo que tiene el fútbol. Eso debe pasar el domingo: cantamos, hacemos chistes, gritamos los goles y nos vamos a casa tranquilos.

-¿Cómo se corrige esa violencia?: "Tribuna Segura", sanciones, ¿cuál es el remedio?

-Lo primero que hay que trabajar es lo cultural, pasa que eso tiene su tiempo, con avances y retrocesos; pero en el mientras tanto hay que aplicar sanciones, hay que estar monitoreando, hay que tener seguridad. No es de un día para el otro, pero hay que animarse a hacerlo. ¿Cómo vamos a jugar sin visitantes?. Argentina no es una sociedad intolerante, muchos de los que tenemos cargos públicos y vamos al fútbol somos hijos de inmigrantes. Vinimos en barco y este país nos recibió. Es una sociedad cosmopolita, que está acostumbrada a tratar con el diferente. Acá hay mucha discriminación. Entonces, ¿por qué en el fútbol no podemos, qué nos pasa?.

-¿Estás convencido que los eventos deportivos atraen turismo?

-Sin dudas, el año que viene Santa Fe tendrá en Rosario los Juegos (Suramericanos de la Juventud); está Santiago del Estero con el Moto GP (funciona muy bien y genera un impacto económico enorme en toda la zona de influencia). Deben volver los grandes espectáculos en la Argentina. Ustedes vieron lo de Colón cuando fue a jugar la final en Paraguay con esas 30.000 personas que viajaron desde la Argentina. Miren ahora Uruguay con las dos finales de la Conmebol donde está Nery Pumpido. ¡ Vamos a ir a buscar esos eventos!.

-¿Qué te generó Colón campeón?

-Muy contento, salió un equipo que hasta acá no le había tocado y que es tan importante con la cantidad de gente que arrastra Colón desde el interior. Además, como hincha de San Lorenzo, ahí juega Alexis Castro a quien le tengo un cariño personal.

-¿Cómo fue tu relación con Unión?

-Siempre fue buena históricamente, con ex técnicos y ex jugadores, como Madelón, que es de la casa en San Lorenzo y muy querido en Unión. Tengo mucho cariño por la gente de Unión