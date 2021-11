https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 07.11.2021 - Última actualización - 22:57

22:53

Las temáticas más delicadas fueron obras y servicios públicos y seguridad. Pese al nerviosismo inicial, los cinco postulantes a una banca al Concejo discutieron bien parados sus propuestas para la ciudad.

Debate Santa Fe 2021 Tensiones de atril y réplicas picantes marcaron el pulso del debate de candidatos al Concejo Las temáticas más delicadas fueron obras y servicios públicos y seguridad. Pese al nerviosismo inicial, los cinco postulantes a una banca al Concejo discutieron bien parados sus propuestas para la ciudad. Las temáticas más delicadas fueron obras y servicios públicos y seguridad. Pese al nerviosismo inicial, los cinco postulantes a una banca al Concejo discutieron bien parados sus propuestas para la ciudad.

El rigor del minuto y medio los hizo titubear a veces, y casi todos se pasaban del tiempo permitido. El nerviosismo de los atriles se sentía; los asesores se acercaban en los cortes como los sparrings que debían asistir a boxeadores extenuado. Pero de a poco la cosa se fue acomodando, y los cinco quedaron bien parados.

Esa fue la sensación general que quedó del Debate Capital 2021, en el que Adriana "Chuchi" Molina (Juntos por el Cambio), Jorgelina Mudallel (Frente de Todos), Laura Mondino (Frente Progresista), Maximiliano Puigpinos (Vida y Familia) y Eliana Ramos (Barrio 88) se midieron en propuestas en la carrera al Concejo santafesino que termina el próximo 14 de noviembre.

"Voy a ser concejal de territorio, no de escritorio; no quiero ser fotocopia, quiero ser original"; invitó Puigpinos; "Muchos me decían que esto no era para mí, porque soy mujer o porque no vengo de una familia política", confesó Mudallel; "Quiero que el Concejo deje de ser ese lugar que hace cambiar las luces del puente Colgante", criticó Ramos.

Así se lanzaban las primeras cartas de presentación y se avizoraba lo que vendría: un debate marcado por "mostrar gestión" (de parte de Mondino y Mudallel, una del municipio, otra de la provincia) pero también por quien iba a tener que abarajar la mayor cantidad de réplicas, es decir, la concejala del frente más votado, Adriana Molina; sobre ocho pedidas en total, debió responder a tres.

Temario

De los cinco índices temáticos (Obras y Servicios Públicos, Economía, Seguridad, Situación Social, Planeamiento Urbano y Espacios Públicos), fueron quizás el primero y el tercero los que más sustancia tuvieron. Esto es, qué haría cada candidato con el sistema de transporte de pasajeros por colectivo, con el sistema de recolección de residuos, con el relleno sanitario, con las calles, por un lado; y por el otro, qué se plantea para llevar un poco de paz a una ciudad asediada por el delito.

"Necesitamos conectividad del este al oeste. Y guardias mínimas para el sistema de colectivos. La política de gestión de residuos deja mucho que desear: hay que poner contenedores en las esquinas. Y con respecto al estado de las calles, el impuesto al bache no se cumple", fue el diagnóstico de Puigpinos.

"Las calles de la ciudad están detonadas, prima la oscuridad y la basura. Sigue la precariedad del transporte público. Necesitamos licitar los dos servicios clave: colectivos y recolección de residuos. El relleno está a punto de colapsar", fue la radiografía de Mudallel.

"Vos hoy estás viendo las obras, como la del Camino Viejo a Esperanza, en Beruti, en Yapeyú, etcétera", fue la estrategia más de Mondino: "mostrar gestión" del Frente Progresista. "Si colocáramos dos coches más por línea, la gente esperaría el colectivo 10 minutos, no 50 como ocurre hoy. Esto repercute en los taxis y remises, que están sobredemandados. Se podrían emitir 350 carnet por día, y abriríamos un cupo para mujeres que quieran ser choferes", dijo propositivamente Molina.

"Le quiero preguntar a Adriana por qué en la anterior gestión quedaron tantos proyectos inconclusos y detenidos en la ciudad", pidió inteligentemente réplica Mondino, y citó el Parque Industrial y la obra del desagüe Espora, entre otros. Molina pareciera que esperaba esa interpelación: "Si algo quedó pendiente, fue por pura responsabilidad del gobierno provincial, en ese entonces en manos del Frente Progresista. Esto debe quedar en claro", dijo la candidata del Juntos por el Cambio.

Delito

El debate se "picó" un poco cuando llegó el tema quizás más sensible en la agenda pública actual: la seguridad. "De 15 móviles de la GSI, sólo funcionan cinco. La Guardia de Seguridad Institucional está totalmente desarticulada. Necesitamos más cámaras de seguridad", planteó Mudallel, y deslizó como nueva propuesta la creación de una Policía Municipal.

"Insistimos en la idea de prevención del delito. Por ello queremos incorporar el Plan Ojos en Alerta, pero para eso debe funcionar en centro de monitoreo: hoy, de las 180 cámaras, 50 no funcionan. Plantemos tener 10 más camionetas para la GSI; y necesitamos más fuerzas federales", pidió Molina.

"Caemos en el simplismo del slogan 'paz y orden'. Más policías no significa menos inseguridad. Porque nadie habla de la exclusión social como generadora de hechos delictivos. Y la exclusión es responsabilidad de quienes nos gobiernan", cuestionó Puigpinos.

En materia de delito "nos tienen acostumbrados a reaccionar sobre el hecho consumado. Se convoca al Consejo de seguridad después de un episodio violento, por ejemplo. Proponemos la creación de mesas barriales de seguridad, con instituciones de cada barrio presentes", planteó Ramos.

Sobre la inseguridad "no hay que hacer especulaciones políticas", reclamó al aire Mondino y miró a su alrededor, es decir, a sus contrincantes. "Se necesitan más cámaras de videovigilancia en los barrios, más alarmas comunitarias, más iluminación. Antes de fin de año, el 40% de la ciudad tendrá luces led, con más patrulleros en la ciudad. En eso está trabajando el intendente Emilio Jatón", aseguró.

La cuestión social

El tópico Situación Social también tuvo sus cruces. Se estaba hablando de cómo está la sociedad hoy, con la pobreza y la indigencia en indicadores alarmantes. Sonó una pregunta que no tuvo respuesta: "¿Por qué no están abiertas hoy las Escuelas de Trabajo, por qué no estuvieron activas estos dos años?", interrogó Molina. Propuso a su vez crear otra dos escuelas de oficios más, en Yapeyú y en el Jardín Botánico.

Para Mondino, "lo peor que nos dejó la grieta es la pobreza". Planteó algunas políticas locales, como "sacar" del centro y llevar el Liceo Municipal a los barrios. Mudallel enfatizó en las políticas públicas encaradas desde provincia, como Billetera Santa Fe, o el Boleto Educativo Gratuito: ella también se escudó en la estrategia de mostrar gestión, en este caso del Gobernador Omar Perotti.

"La ciudad que describen no es así, y los responsables de las gestiones son ustedes", fustigó Puigpinos, con fuerte trabajo territorial en los barrios (es médico generalista), tomando distancia de las candidatas de los tres principales frentes, y acaso intentando mostrarse como cara nueva por fuera de la política tradicional. Por una andarivel discursivo similiar se movió Ramos, criticando en varias ocasiones la "política ya conocida" y que, según su criterio, no resolvió los problemas estruturales de la ciudad.

Los tiempos se fueron diluyendo. De aquel nerviosismo inicial se pasó a una mejor cristalización de las propuestas de cada candidato. Hubo moderación, sí, pero no faltó tensión en las réplicas y en algunas frases cargadas de significado. La primera prueba fue superada por los cinco postulantes. Ahora queda la instancia final, y la más importante, el próximo domingo, en las urnas.