La voz del estadio en La Olla: "Hice finales de Copa Libertadores pero no vi otra hinchada parecida a la de Colón"

Delia Gamarra es Lic. en Comunicación y trabajó ese 9 de noviembre de 2019 en la Final Única de la Copa Sudamericana. Reconoció que los santafesinos rebasaron las expectativas del vecino país, resaltó el buen comportamiento de la gente y dijo que Los Palmeras le erizaron la piel.

El 9 de noviembre de 2019 quedará en la retina del Mundo Colón como el día que los hinchas “invadieron” Asunción del Paraguay. Más allá del resultado (el equipo perdió 3-1 ante Independiente del Valle la final de la Copa Sudamericana), la movilización de 40 mil simpatizantes a otro país, sumado a un épico show de Los Palmeras, redondearon un acontecimiento único no sólo para el club rojinegro, sino para Santa Fe y Argentina.

A dos años de aquellos días, El Litoral entrevistó a Delia Gamarra, quien trabajó como la “Voz del Estadio” en la Nueva Olla. Licenciada en Comunicación y ex jugadora de fútbol, contó en primera persona cómo se vio desde la óptica local lo sucedido.

-¿Cómo se vivió la previa al partido, con tanta gente de Colón dando vueltas por Asunción?

- Para el país fue algo único, las fronteras se acortaron con tanta gente visitando la capital, los hinchas de Colón se sintieron en su casa, la hospitalidad, el intercambio cultural, todo se preparó para recibirlos; la costanera de Asunción se convirtió en una mini isla para los hinchas. La Conmebol preparó carpas para conciertos y peñas...realmente para todos fue una sensación única de felicidad y pasión al deporte fusionadas.

Gamarra, voz del estadio de ese 9 de noviembre, trabajó desde el campo de juego.Foto: Gentileza

-¿Sospechaban en Paraguay una movilización así?

- Paraguay nunca realizó un evento de tal magnitud, se rebasaron hotelería, entradas, espacios de esparcimiento. Todo colapsó. La hospitalidad se vio reflejada como nunca, siendo sinceros se esperaba mucha gente pero no se habrá pensado en las personas que vinieron sin entradas. Consultamos a los hinchas de Colón del porqué se aventuraron a venir sin tener los pases y respondieron que el solo hecho de estar cerca de su equipo aunque sea fuera del estadio para ellos era lo máximo. Aunque el gobierno y el municipio en coordinación con la Conmebol hicieron todo para que los visitantes estén contentos en su visita, los hinchas sobrepasaron toda expectativa, realmente una fiesta única en las calles.

-¿Te cruzaste con hinchas de Colón? , ¿Qué te quedó de ellos?

- Si cierras los ojos, ves como cada hincha santafesino conquistó el corazón no sólo del Paraguay sino del mundo entero. Siempre cubrí partidos internacionales, e hice finales de Copa Libertadores, pero no vi otra hinchada parecida a la de Colón: amor, pasión, sufrimiento, líneas sanguíneas que esperaron varias generaciones para ver a su querido Colón jugar una final. Se portaron excelente, no hubo un solo paraguayo que se haya quejado de ellos, la verdad admirable.

Gamarra en la Nueva Olla de Asunción. Detrás, los hinchas de Colón.Foto: Gentileza

Hinchada incansable, Los Palmeras mágicos

- Antes del partido, la cancha explotaba de hinchas... y llegó el show musical de Los Palmeras, ¿Esperabas algo semejante?

- Nosotros tuvimos varios días de preparación, de ensayos y los hinchas de Colón estuvieron siempre cerca del estadio queriendo ver todo lo que acontecía. El día D ni hablar. Llegué al estadio a las 11 y la fiesta se vivía en los copetines, los bares, restaurantes, las calles. En los principales accesos se sentían cánticos y aliento, una hinchada que no se cansaba nunca.

Ingresamos al estadio y se hacían activaciones para que los hinchas pudieran disfrutar mientras llegaba la hora del encuentro, pero cuando fue el turno de que Los Palmeras actuaran se me erizo la piel hasta el último cabello, ese estadio explotaba; todos, fanáticos o no de Colón, cantamos y bailamos con ellos, de las mejores experiencias del mundo. Los Palmeras se hicieron eternos para todos los millones de amantes del fútbol.

- Una experiencia única...

- De mis experiencias como trabajadora de los estadios, esta fue de las más increíbles, sin pensarlo; el hacer un evento de esta magnitud, como te decía hice finales con localía y visita pero cuando Conmebol decide cambiar el formato, cambian las expectativas, tanto de hinchas que son finalistas con sus equipos como los fanáticos de fútbol que habitan en la ciudad o país sede de tal fiesta, lo vivimos nosotros los paraguayos apoyando a los santafesinos que vinieron a disfrutar de su gran sueño.

Panorámica. La Nueva Olla de Asunción repleta de hinchas sabaleros en una jornada que quedará en la historia.Foto: El Litoral

- ¿Alguna vez te tocó trabajar como voz del estadio en un partido tan especial?

- Hice finales locales de Copa Libertadores con Olimpia en el 2013 y Nacional 2014; pero no se comparan en lo absoluto con esto que se realizó en la Olla Azulgrana, el Estadio “General Pablo Rojas” (N. del R: la cancha donde se jugó el partido) fue el que se inscribió en los libros de historia de la Conmebol con el evento del cual hasta hoy día cualquier hincha de fútbol habla y admira.

La tormenta y el ganador

- ¿Cómo afectó la tormenta a tu trabajo?

- El temporal vino justo al momento de arrancar el partido, yo estaba en campo al lado del banquillo del delegado del encuentro, a 3 metros de medio campo. La verdad que todo estaba previsto por los organizadores, porque para este tipo de eventos se hace un estudio exhaustivo y se prevé siempre lluvias y demás inconvenientes que se pudiera presentar, aunque fue intensa la lluvia y de forma continua, justo un momento donde paró un poco y se aprovechó para meter hombres a la cancha para sacar lo que se pudiera de agua, el trabajo y la lluvia duró tanto, que paramos como 30 minutos, donde anunciamos para todo el público que en ese tiempo se reiniciaría el juego. El trabajo continuó de la misma forma solo que ya mojados y con los pies congelados todos los que estábamos allí.

- ¿Independiente del Valle fue el justo ganador?

- Dos grandes equipos se enfrentaron; quizás la lluvia fue un factor determinante para que no pudiéramos ver un partido más equilibrado, pero Independiente del Valle mostró al continente el crecimiento de su fútbol no sólo como equipo sino como país. La perseverancia, paciencia y el factor contragolpe fueron claves a la hora de conseguir el título, por ende son justos ganadores de la Gran Conquista.

Luego de la premiación. Gamarra y el equipo del estadio hicieron un balance más que positivo. Foto: Gentileza

- Para cerrar, ¿Algún recuerdo extra futbolístico de aquel día?

- En este tipo de eventos tenemos una acreditación específica más un chaleco que nos diferencia de cada función. Cuando terminó el partido, bajo la llovizna y con la productora que estaba al mando subimos a la cabina principal donde estaba el equipo completo, nos hicimos una foto entre todos y me despedí de ellos festejando el trabajo exitoso. Cuando subí a mi auto, me di cuenta que no devolví el chaleco que nos dieron en cancha y hoy es un recuerdo que lo tengo en casa, no sé a quién le habrán cobrado pero hoy está en casa...(risas).

Perfil

Gamarra es Licenciada en Comunicación y ex jugadora de fútbol con pasado en la Selección de su país. Desde 2006 trabaja como “voz del estadio”. También pasó por la TV y la radio.