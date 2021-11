Mario Barletta: "Los procesos de desarrollos legítimos necesitan del apoyo, y de un Estado presente"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex intendente de Santa Fe y candidato a la Cámara de Diputados de la Nación por Juntos por el Cambio, Mario Barletta, habló en el espacio Conociendo al Candidato, de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre. Su boleta lleva a la periodista Carolina Losada como candidata a senadora nacional junto a Dionisio Scarpín.

-Mario Barletta, nombre bien italiano, ¿qué tenes en tu persona de tus ancestros?

-Bueno, primero decirte que Barletta es una ciudad, está en el taco de la bota, en la Apulia debajo de Bari. Y soy Barletta Ormaechea. ¿Qué tengo? Siempre leí mucho, me interesó y admiré la tarea de los inmigrantes en nuestro país, y creo que lo que lograron es algo inédito en el mundo, porque no solo los valores y de la cultura, pero a eso hay que agregarle que hablaban distintos idiomas y religiones. Sin embargo, no existían conflictos y esto fue una gran bendición para nuestro país

-Hay un edificio clásico en Santa Fe, hace muy poquito me sorprendí yo porque no lo había visto, que tiene en cada hoja de sus dos grandes puertas las palabras en placa de bronce “Amor” y “Ciencia”, ¿sabes cuál es? Es el Hospital Italiano de Santa Fe…. Me acabas de contar que allí nació tu primer hijo

- Mi primer hijo sí, Mario Barletta también (risas)

-Vos acabas de hablar de valores, amor y ciencia es un amor al prójimo y una esperanza en lo que la actividad humana puede aportar, y tiene como contrapartida que no están presentes en la vocación ni Dios ni el Estado. ¿Qué cosa hay en aquellos valores que vos mencionabas recién respecto de la cultura actual en donde pareciera que todo depende de lo que el Estado nos puede dar?

-Bueno creo que hemos perdido precisamente, la cultura del trabajo, es una de las faltas más preocupantes de las que los gobiernos se han echado mano por errores en la economía, en la producción, a la dádiva, asumir el rol de aquellos que no tienen recursos, y esto que tenía que ser una cuestión transitoria, según planteó ese proyecto en su momento Elisa Carrió, se transformó en una cuestión permanente, y claro ya vamos por tres o cuatro generaciones que los hijos ven a sus padres que no trabajan, y ellos entonces no tienen apego al trabajo, además del déficit en el nivel educativo, y los hijos de los hijos también. Entonces, es difícil porque las soluciones que necesita el país hoy tienen mucho que ver con un cambio cultural y esos son los más difíciles de resolver, porque necesitamos generar cambios, ya sean en la educación, en la seguridad, y ante todos esos aspectos lo que surgen primeros son las confrontaciones. Cada uno quiere cuidar lo mucho o poco que tenga, y hasta sienten miedo de que esos cambios los perjudiquen. Vos hablas hoy de reforma laboral, y enseguida te saltan a decir que le vas a quitar conquista a los trabajadores, en vez de sentarse a analizar de qué manera seguir manteniendo lo que los trabajadores han logrado, ver la forma laboral que posibilite que muchos que no trabajan tengan la alternativa de comenzar a trabajar

-Cuando llegaste a la Municipalidad de Santa Fe llevaste la impronta de la Universidad, es algo de lo que por lo menos yo he visto en la política santafesina no tenías antecedentes, veníamos de una dinámica de partidos que tenían mucha participación en las universidades clásicas, e entre correligionarios, pero había allí en ese paso que hiciste un cambio, un saber hacer, un nuevo hobby, un ordenamiento para una política que estaba ciertamente caótica, particularmente acá en Santa Fe

-Si es algo que yo le agradezco a la vida es que me dio la oportunidad de que, a partir de los 29 años, yo asumí el 2 de enero de 1084, y hasta el año 2007 trabajé siempre en la universidad, y de ser ingeniero habiendo trabajado en diferentes proyectos provinciales, se me fue generando una pasión por el tema de la educación, el trabajo en equipo, y creo que fue eso lo que me llevó a aceptar ser candidato a intendente. Pero, llevar la impronta a la universidad, tiene que ver con lo que alcanzó a hacer la Universidad El Litoral.

- ¿Qué es lo que hay hoy en la universidad de aquellas cosas que vos trajiste de Santa Fe en tu gestión que tuvieron un aporte sustancial y que no estaban, y que aún perduran?

-Bueno, fundamental la tarea que hicimos en la Universidad y que también pudimos llevar al municipio, y que deberíamos ahora ponerlo como una de las políticas claves es la reunión de la producción con el conocimiento, salir de esa figura de la universidad dentro de una campaña de cristal solo para formar profesionales, y por lo contrario involucrarse en procesos tanto productivos, sociales. Con la universidad generamos el programa SOS Música, que era enseñarles a los chicos de los barrios más vulnerables, y fue tanto lo que me enamoré de ese programa es que cuando pasé de rector a intendente lo llevaos para la Municipalidad, donde íbamos a tener más posibilidades. También, generamos, por ejemplo, el programa para padrinos que fue un poco para redoblar la apuesta, y fue así como comenzamos a convocar a industriales y comerciantes, y el discurso era un un poco “mira la universidad viene trabajando desde hace mucho tiempo para que vos puedas contar con los contadores, ingenieros, la gente formada que le hace bien a tu empresa”

-Fue notable porque esos profesionales, se suponían que provenían de los partidos políticos, instituciones indispensables en la democracia en los términos constitucionales de la reforma, y sin embargo los partidos, por lo menos, los mayoritarios se fueron debilitando, vaciando, de alguna manera lo universitario vino a sustituirlo, vino a complementarlo, ¿cómo lo ves?

-Sí, yo creo que todas estas cosas fueron formando una universidad muy comprometida, que se abrió totalmente, y también señalamos el momento en que la universidad debería tener en cuenta el lugar y el tiempo en el que le toca vivir, no puede estar ajena a una ciudad con altos índices de pobreza, con gente que no conseguía trabajo allá por la crisis del 2001-2002. Esto generó una fuerte discusión en la universidad, porque comenzamos a generar propuestas para formar a la gente que necesitaba capacitarse en algún oficio.

Y de cuestiones que lleve de la impronta universitaria, bueno tiene mucho que ver el equipo, y fue así como se conformó un grupo de trabajo que venía de una universidad muy comprometida, profesional, yo a todos les pedía exclusividad. Creo que eso fue importante para la tarea que hicimos dentro de la intendencia después. Hubo muchos programas que implementamos en la universidad, siendo un ambiente sumamente tranquilo. De a poco fuimos generando condiciones y establecimos conductas.

-Hablaste de la economía del conocimiento recién, tu persona ha tenido un protagonismo muy especial en el desarrollo del Parque Tecnológico del litoral centro

-Sí, y previo al Parque Tecnológico, también fuimos la primera universidad en crear una empresa de biotecnología público-privada. Y esa fue la primera experiencia en toda la Argentina de crear algo que sustituyó las importaciones. Hoy Argentina exporta a siete países eritroproyetina recombinante. Lo mismo hicimos con los incipientes de los medicamentos, esto también lo importábamos…

-Mario, vos estas conscientes de que esta sociedad que tiene hoy la Argentina, es una sociedad que necesita de los dólares y del trabajo que esa economía del conocimiento llevada al plano real generan pero que también tienen mucha gente en la calle, que está reclamando por afuera del Congreso. Vos te estás postulando a legislador nacional, ¿cómo se consignan estos mundos de las urgencias y de las necesidades inmediatas que son tremendas también, con la paciencia y la inversión que requieren los procesos de desarrollos legítimos?

-Los procesos de desarrollos legítimos, algunos sí requieren tiempo bastante prolongado, pero hay otros fundamentalmente cuando aparece la figura del emprendimiento, no son a lo mejor de tanto tiempo, sino el apoyo, y un Estado presente, sea a través de la universidad pública, o del INTI, o INTA, y de muchos otros organismos. Hay jóvenes que tienen una idea respecto alguna propuesta, pero no tienen todas las herramientas de un asesoramiento jurídico, contable, y bueno eso es lo que brinda las denominadas “incubadoras de empresas”.

-Hace poco estuvo Gerardo Morales en Santa Fe, estuviste con él, y te entusiasmaste con la posibilidad de hacer implementaciones científicas y desarrollo productivo a partir del cannabis

-Con exactitud, y no solamente cannabis, sino también el litio para completar otras alternativas para generar este valor agregado a un producto que te lo da la naturaleza, ¿no? También, con el tema del cannabis, y bueno esas son las herramientas con las que el país cuenta. En cuanto a materia prima somos grandes productores, y tenes además en términos de conocimientos las universidades, institutos del Conicet. Santa Fe es un referente nacional en cuánto a la cantidad de investigadores

-Vuelvo a los contrastes violentos, hablamos de cannabis y aunque no tienen que ver una cosa con la otra, están vinculadas naturalmente con los vendedores de drogas. Ese tipo de organizaciones va cooptando masas de poblaciones que no tienen alternativas para sustentarse y para vivir, y que en el caso de Rosario generan además violencia. ¿Cómo crees que hay que abordar esta necesidad de llevar trabajo a partir de sustancias controversiales, desarrollos, y trabajo y a su vez abordar esta problemática social de la inseguridad que tanto nos aqueja?

-Es muy fácil pasas por cualquiera de los puentes que nos unen con Uruguay, y estudiemos la experiencia uruguaya. Es una pregunta que ahora me hacen, “¿usted en la Cámara de Diputados, aprobaría un proyecto de cannabis para uso recreativo?”, y yo contestó siempre lo mismo “necesito estudiarlo un poco, hay que evaluar la experiencia de otros países, y generar una propuesta en donde el Estado no este ausente. Pero hablando de los efectos que generan las drogas, vamos a estar presentando un proyecto que se llama Infancias protegidas. Cuando se habla de delito, siempre en la política se busca bajar la edad imputabilidad, bueno, es por eso por lo que nosotros queremos presentar este proyecto que trata de elevar las penas a aquellos delincuentes u organizaciones que utilizan a los niños y a los jóvenes menores de 16 años, porque al ser inimputables no hay consecuencias. Por eso vamos a elevar las penas al mismo nivel que tienen los abusos sexuales en los niños, ya sabemos que después es muy difícil implementarlas, pero por lo menos que sepan que si se meten con los niños van a ser condenados de por vida en la cárcel.

