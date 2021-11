https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tenis ATP

Triunfo de Sebastián Báez en su debut en el Next Gen Finals de Milán

El argentino se impuso al italiano Lorenzo Musetti por 4-1, 4-1, 3-4, 4-3 en la primera fecha del Grupo B del torneo reúne a los ocho mejores sub 21 del año.

Crédito: Twitter @nextgenfinals

El tenista argentino Sebastián Báez dio la sorpresa de la jornada inaugural del Next Gen Finals, el torneo Sub 21 que se desarrolla en Milán, Italia, y superó al jugador local Lorenzo Musetti por 4-1, 4-1 y 3-4 (5-7) y 4-3 (7-5), en partido por el Grupo B de certamen, que este martes dejó la derrota del porteño Juan Manuel Cerúndolo ante el estadounidense Brandon Nakashima por 4-1, 3-4 (3-7), 4-1 y 4-0, por la Zona A. Báez, ganador este año de cinco torneos de Challenger y ubicado en el puesto 111 del ranking mundial del ATP, venció con autoridad al italiano Musetti (58), de 19 años, tercer clasificado del torneo y una de las promesas del tenis mundial, al cabo de 1 hora y 39 minutos. Nacido en la ciudad bonaerense de San Martín, hace 20 años, Báez dominó el partido gracias una alta efectividad en su primer servicio y a la precisión en sus tiros, ante un gran jugador como Musetti, quien en los dos últimos sets emparejó la contienda y los llevó a sendos tiebreaks. Tenés que leer Juan Manuel Cerúndolo no pudo en su debut en el Next Gen Finals En la segunda fecha, Báez confrontará este miércoles contra el francés Hugo Gastón (67), quien previamente perdió ante el estadounidense Sebastián Korda (39) por 3-4 (2-7), 3-4 (6-8), 4-0, 4-3 (7-3) y 4-0. Más temprano, en el primer match del día, el porteño Juan Manuel Cerúndolo (91) cayó contra el estadounidense Brandon Nakashima (63) por 4-1, 3-4 (3-7), 4-1 y 4-0, luego de 1 hora y 30 minutos de partido en el estadio multiuso Allianz Cloud, sobre superficie rápida y bajo techo, El argentino, quien comenzó el año en el puesto 341 y protagonizó un gran ascenso que lo llevó al casillero 85 en el que figuró hasta la semana pasada, pagó caro su inexperiencia en canchas duras, con apenas cinco partidos como profesional en su carrera. Su próximo compromiso será este miércoles ante el máximo favorito al título, el español Carlos Alcaraz (32), quien más tarde le ganó al dinamarqués Holger Rune (109) por 4-3 (8-6), 4-2 y 4-0. El Next Gen Finales, que cumple su cuarta edición, siempre en Milán, tiene un formato de juego ágil con partidos al mejor de cinco sets pero siendo estos de cuatro juegos (además con punto de oro cuando el marcador llega a 40-40), con un tie-break si se llega al 3-3, y los dos primeros de cada grupo serán los que avanzarán a las semifinales.

