Cuatrerismo azota a un productor agropecuario de Santa Fe

Los hechos de abigeato y faena clandestina han aumentado de manera alarmante. Denuncian falta de apoyo del fiscal de San Justo y del presidente comunal.

"Soy Maximiliano Gorla, productor agropecuario de la zona de Cayastacito. Quería comentarles que no cesan los faenas clandestinas. En menos de un mes me faenaron 2 animales y no soy el único perjudicado. A mi entender esto es consecuencia de políticos y fiscales ineptos", dice el damnificado a través de un mensaje enviado a la redacción de El Litoral.

Consultado al respecto Gorla remarcó su preocupación ante el aumento de estos delitos que son un verdadero azote para numerosos productores de la zona rural del departamento San Justo.

El último de los hechos que sufrió este productor ocurrió la noche del martes. Allí autores ignorados ingresaron a su campo (ubicado a la vera de la ruta 62, y un kilómetro y medio hacia el oeste de Cayastacito) y mataron un vacuno de la raza Braford. Pero la irritación creció cuando vio que los delincuentes solo se llevaron las vísceras del animal. "Dejaron todo lo demás. Esto no fue un robo... es para hacer daño", sentenció.

En su accionar los delincuentes destrozaron un boyero solar lo que produjo que el resto de los animales salieran del predio. "Por fortuna ninguno se fue para el lado de la ruta. Pero si eso pasaba pudo haber ocurrido un desastre, que se mate toda una familia en un accidente de tránsito, por ejemplo".

Indignado y cansado

"Desde hace 2 años que venimos advirtiendo un crecimiento del cuatrerismo. En ese lapso me faenaron 7 animales, lo que significa un perjuicio cercano a los 700 mil pesos. Eso solo en lo económico. Pero después está todo el daño moral, porque me siento indignado y cansado. Ahora estoy analizando si sigo o si vendo todo y me voy", reflexionó.

"Así no se puede seguir viviendo porque todo esto te afecta la salud. El martes cuando encontré todo el desastre tuve un pico de presión. Ahora estoy casi sin dormir, porque anoche me desperté a las 4 y me vine para acá a ver cómo estaba todo. Es una locura vivir así", comentó.

En otra parte el productor señaló que el mal alcanza además a otros de sus colegas de la zona.

"En esta última semana ya hubo como tres animales faenados de manera clandestina. A un vecino le robaron cuatro terneros que tenían una semana de nacidos. Y después los cuatreros regresaron y mataron a la madre. También robaron en el establecimiento El Marito y lo de otro productor. Esta era una zona muy tranquila, pero ahora es un infierno", remarcó.

Autoridades bajo la lupa

A la hora de buscar explicaciones ante tanto avance del delito, Gorla no dudó en apuntar sus cañones hacia el fiscal de San Justo y a las autoridades políticas.

"Este es un lugar chico y sabemos quiénes andan en el cuatrerismo. Cuando fuimos a hablar con los policías de Los Pumas, allí nos dijeron que no pueden allanar porque el fiscal no los autoriza. Tampoco nos sentimos apoyados por el presidente comunal de Cayastacito. En ningún momento nadie nos demostró tener voluntad para solucionar esto", señaló.

Senador activo

Ahora las últimas fichas están puestas en lo que pueda hacer el senador Rodrigo Borla (dpto San Justo). "El único que nos escuchó y tomó cartas en el asunto", sostuvo Gorla.

El legislador tendría entres sus planes reclamar por la instalación de un destacamento policial en Cayastacito, entre otras medidas.

En este sentido se supo que el martes 16, a las 20, en el club Almunni de Cayastacito, habrá una reunión de los productores con autoridades policiales, donde también estará el senador, y que tiene por finalidad coordinar los pasos a seguir".