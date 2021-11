Preocupación del personal de salud del hospital Iturraspe por los reiterados robos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de un reclamo que el sector viene haciendo desde hace tiempo, principalmente en los centros de salud de la zona norte, afectando de igual manera a los trabajadores del Hospital Mira y López y Sayago, teniendo en cuenta la proximidad uno de otro.

Las diferentes situaciones de inseguridad, que se viven a diario en la ciudad de Santa Fe, no escapa a la realidad que vienen padeciendo los trabajadores de la salud en la zona norte

Alejandro Esquivel, referente de ATE, se pronunció sobre esta problemática que se están dando en el sector del Hospital Iturraspe, “más que nada en los horarios de ingreso y egreso del personal, donde más de una ves han sido abordados en hechos delictivos”.

Al respecto, Esquivel recordó que en algún momento se había trabajado con un corredor seguro pero que “no se pudieron sostener en el tiempo”. Por lo que este es un planteo que el sector viene haciendo desde hace tiempo, principalmente en los centros de salud de la zona norte, afectando de igual manera a los trabajadores del Hospital Mira y López y Sayago, teniendo en cuenta que los tres efectores están a menos de 100 metros cada uno”.

Como parte de la solución, el referente de ATE, sostuvo que “con un solo control del Ministerio de Seguridad se estaría dando abordaje al reclamo de los tres efectores, por la proximidad uno de otro, siendo que las vías de acceso a los respectivos lugares de trabajo, son prácticamente las mismas”.

“Esto vendría, no a simplificar pero sí a darse una estrategia de cobertura que estaría alcanzando a los tres efectores”, aclaró el entrevistado, al mismo tiempo que remarcó la importancia del trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud y el de Seguridad, para abordar esta problemática, ya que “si se repiten los hechos, y no hay consecuencias, se deja precedentes que si no hay intervenciones precisas esto queda a disposición de los malvivientes. Creemos en hechos de prevención, no esperar a que sucedan los hechos para después actuar”, finalizó.