Sábado 13.11.2021

Amistoso internacional Los Pumas vencieron a Italia y le pusieron fin a la racha de siete derrotas consecutivas

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, superó hoy a Italia por 37 a 16, en un test match jugado en la ciudad de Treviso que le puso fin a una racha adversa de siete derrotas consecutivas





El partido disputado en el Stadio Comunale Di Mongo, que terminó 17 a 6 para Los Pumas al final del primer tiempo, fue la segunda presentación en la gira por Europa que finalizará el domingo 21 de noviembre frente a Irlanda.





Los tantos de Argentina llegaron por tries de Marcos Kremer, Juan Martín González, Matías Moroni, Santiago Cordero y Facundo Bosch, Emiliano Boffelli aportó tres conversiones y un penal, mientras que el ingresado Nicolás Sánchez marcó un penal





Para el local Stephen Varney marcó el único try, y Paolo Garbisi sumó una conversión y tres penales.





Los Pumas lograron ponerle fin a la que parecía una racha negativa interminable, con el éxito logrado ante Italia en forma contundente, porque el equipo fue superior en la posesión de la pelota y en las formaciones fijas.





En consecuencia, el conjunto argentino marcó cuatro tries que le dan confianza para el final de la gira por Europa que tendrá como última escala el test del próximo domingo 21 de noviembre con Irlanda, en el Aviva Stadium de Dublin.