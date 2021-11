https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una tragedia que no se olvida

Hace 4 años el Atlántico Sur da cobijo eterno a los 44 héroes del ARA San Juan

"El tiempo para nosotros no existe. Para mí fue ayer que me despertaron y me dijeron que perdieron contacto con el submarino", lamentó Jorge Suárez, papá de Germán, submarinista santafesino que falleció en el naufragio junto a otros 43 tripulantes. Este lunes se rendirá un homenaje en el monumento al submarino en el Dique II del Puerto Santa Fe.

El submarino ARA San Juan zarpó por última vez el 13 de noviembre desde Ushuaia rumbo a Mar del Plata. El 15 de noviembre se registró el último contacto de la nave, que está sepultada en las profundidades del mar a más de 400 kilómetros de la costa. Crédito: Archivo



El submarino ARA San Juan zarpó por última vez el 13 de noviembre desde Ushuaia rumbo a Mar del Plata. El 15 de noviembre se registró el último contacto de la nave, que está sepultada en las profundidades del mar a más de 400 kilómetros de la costa.

Por Tomás Rico SEGUIR El 15 de noviembre del 2017 a las 7.33 la Armada Argentina perdió contacto con el submarino ARA San Juan, ocho horas después de que el comandante de la nave reportara un principio de incendio en la sala de baterías de proa. La última posición conocida fue en el área de operaciones del Golfo San Jorge, a 432 kilómetros de la costa, al sudoeste de la Península Valdés, en el Atlántico Sur. Cerca de ese punto, el casco hundido fue hallado a 907 metros de profundidad en las primeras horas del 17 de noviembre de 2018 por parte del buque Seabed Constructor, de la empresa norteamericana Ocean Infinity. En el submarino, que zarpó el 13 de noviembre (hace cuatro años) desde Ushuaia y navegaba hacia Mar del Plata, contaba con 44 tripulantes a bordo, encargados de realizar tareas de control en la zona económica exclusiva de Argentina dada la constante presencia de flotas dedicadas a la pesca ilegal por la zona. Entre los héroes que integraban la tripulación se encontraba el santafesino Germán Suárez (de 29 años), sonorista e integrante del equipo táctico de operaciones. Su papá Jorge en una nota con El Litoral, días después del hundimiento del submarino, contaba las palabras que le había confesado Germán: "Viejo si nos llega a pasar algo, nosotros no sentimos nada". Al cumplirse el 4° aniversario del naufragio, Jorge Suárez en una entrevista con El Litoral, afirmó que tanto su hijo como los otros tripulantes del submarino, "entraron en la historia y en la eternidad. Todos nosotros seremos olvidados, ellos no". "Entraron en la historia y en la eternidad. Todos nosotros seremos olvidados, ellos no", destacó Jorge Suárez, en referencia a los 44 tripulantes fallecidos, entre ellos, su hijo Germán. Foto: Guillermo Di Salvatore Una herida que no cicatriza -¿Qué pasa por su cabeza cuando se acerca esta fecha del aniversario? -El tiempo para nosotros no existe. Para mí fue ayer que me despertaron y me dijeron que perdieron contacto con el submarino. Desde entonces duermo muy poco, a mi familia y a toda mi gente le cambió la vida para mal, más sabiendo que los asesinaron. La herida no cierra nunca, solo se cierra cuando dejas de luchar. Y para mí el tiempo se detuvo. -¿Considera que fue un asesinato? -Sí, los mandaron a la muerte, no les dieron oportunidad de defenderse, taxativamente fue un asesinato, y eso duele mucho. -¿Qué opina acerca del avance judicial? -La causa del espionaje es inapelable. Durante estos cuatro años, la jueza Yáñez (jueza federal de Caleta Olivia) encubrió a Macri. Todos los familiares sabemos quiénes son los responsables del naufragio del ARA San Juan. Homenaje en Santa Fe Este lunes, a las 9.30 horas, se realizará una ceremonia conmemorativa al 4° aniversario del naufragio del submarino ARA San Juan. El acto se llevará adelante en el monumento al buque, ubicado en la cabecera del Dique II del Puerto Santa Fe. "Para nosotros es muy lindo que se reconozca a mi hijo y a los 43 tripulantes. Es algo lindo entre la desgracia que tengo porque el homenaje se hace en su ciudad", señaló Jorge. A la espera de justicia La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció a fines de septiembre de 2020 que el gobierno de Cambiemos hizo espionaje ilegal sobre familiares de los tripulantes del submarino. Cristina Caamaño, quien desde diciembre de 2019 ocupa el cargo de interventora de la AFI, presentó ante la Justicia una denuncia que afecta a diversos ex funcionarios, entre ellos Macri; quien fuera su jefe de inteligencia, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani. En consecuencia, Macri fue citado a declarar ante el juez de Dolores, Martín Bava, por la causa que investiga el supuesto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. En la audiencia el juez dijo: "Desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia, y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos". Tras escuchar la imputación, el ex presidente de la Nación, indicó: "Voy a consignar un escrito, no voy a contestar preguntas, así usted puede seguir con las formalidades (refiriéndose al juez Bava)". En el escrito, Macri expresó: "Jamás ordené ni posibilite la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias (…) Jamás espié ni ordené espiar a nadie. Jamás recibí ni utilicé información de inteligencia alguna respecto de los familiares del Ara San Juan ni de ningún buque pesquero; jamás impartí ordenes para que se los espiara", y concluye en su escrito: "Soy absolutamente inocente y repudio la parodia que se monta con esta descabellada imputación en mi contra".

