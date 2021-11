Lewandowski: el logro, los errores ¿y un cargo ejecutivo para 2023?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Perdió la elección contra Carolina Losada, pero le dio uno de los pocos motivos al PJ para festejar: el triunfo en el departamento Rosario. En diálogo con El Litoral, opinó que la gestión "no consigue comunicar" sus logros. Y habló sobre las especulaciones en torno de su suplente, el gobernador Omar Perotti.

- ¿Satisfecho con los resultados obtenidos?

- Satisfecho uno no está, porque siempre cuando uno juega, apuesta a poder ganar. Sabíamos después de los resultados de las PASO que había muchas chances de ingresar al Congreso, pero yo quería hacerlo como ganador. Sobre todo, porque valoro mucho a Marilyn Sacnun como una persona dedicada y que realmente hizo su trabajo con mucha responsabilidad como senadora. Pero si tenemos que quedarnos con lo positivo, obviamente que haber ganado en el departamento al que represento en el Senado de la provincia, es un hecho que me llena de orgullo.

- ¿Que 16 de los 19 departamentos estén pintados de amarillo (por el triunfo de Juntos por el Cambio) es un llamado de atención y un alerta que ya se había encendido en las primarias?

- La situación es realmente muy cambiante, y lo que podemos decir es bastante similar a lo que decíamos después de las Paso. Yo creo que la gente está viendo una foto y no la película; respetamos eso y no lo ponemos en discusión. Pero creo que están viendo una foto por el momento que se vive, sin valorar ni ponernos a pensar que venimos de un país que generó una deuda inmanejable y que después vino la pandemia. Entonces, hoy se está haciendo frente a esas dos cosas y a pesar de ello, nuestras industrias empiezan a trabajar y a generar mano de obra. Pero la inflación reduce el poder adquisitivo de los argentinos y hace que su calidad de vida no sea buena.

- Esos factores que enumera son externos o de la macroeconomía- ¿A nivel local y provincial no hay autocrítica para hacer? El PJ tuvo una interna dura, se cuestiona el modo de conducir y gobernar de Omar Perotti… ¿Se incluye esto en la autocrítica?

- Seguramente hay errores propios; eso uno siempre tiene que analizarlo y lo mejor es hacerlo puertas adentro. Hoy veo la cantidad de obras públicas que hay en la provincia de punta a punta y eso no se vio reflejado en el resultado.

- ¿Y a qué cree que se debe eso?

- Yo siempre digo que es quizá por la forma de comunicación que no le ha llegado todo a los santafesinos. Me ha pasado con pueblos emblemáticos de Rosario o Constitución; ahí se está por construir un puente que se esperaba hace setenta años. Solamente con haber conseguido la reconstrucción de ese puente y lo que vienen haciendo cada uno de sus presidentes de comuna, uno imaginaba que iban a ganar fumando un habano. Y ganaron por un puñadito de votos. Entonces, a veces uno no sabe qué cosas se votan y qué es lo que se espera. Porque cuando vemos que hay mejoras puntuales y aún así se gana de casualidad o por un margen muy chico, uno se pregunta 'pero por qué'. Creo que las mejoras y obras que se están haciendo, la ciudadanía no las está interpretando o no se está entendiendo bien qué es lo que la gente necesita y quiere. Es para estudiarlo sociológicamente. Hay que mejorar. Creo que lo que se está haciendo bien no le llega a todos; no se llega a comprender.

- Al margen de ese problema de comunicación, ¿cree que todo el peronismo empujó en esta elección?

- Siempre en las elecciones internas quedan heridas; quienes tienen una opinión diferente y por eso se presentaron en las PASO en setiembre, nada mágico ocurrió como para imaginar que esas heridas hayan quedado de lado. Pero tampoco veo que eso haya afectado demasiado en el resultado; es más, veo que el peronismo subió un par de puntos respecto de las primarias. Sí es cierto que no tenemos con algunos sectores la cohesión que teníamos desde 2019.

- Se especuló mucho con su suplente, que es el actual gobernador. ¿Asume como senador Marcelo Lewandowski o queda margen en el futuro para que esa banca la ocupe Omar Perotti?

- A ver… Yo soy el senador de aquí a los próximos seis años. Después, si las circunstancias hacen que uno participe o gane en una instancia que puede ser un ejecutivo de aquí a dos años; si eso se da…

- Un ejecutivo puede ser la intendencia de Rosario o la propia gobernación en 2023… ¿Está eso en el camino o en el plan?

- Por eso; yo hoy pienso en la senaduría nacional que son seis años. Me parece que nadie puede especular con que yo me voy a mi casa para dejar una banca. Se especuló con eso en las PASO pero quienes me conocen, y si miran los resultados, no pensarán que me voy a ir a mi casa porque mi suplente sea el gobernador. En todo caso, si me voy del Senado es porque hay alguna instancia superadora o porque las instancias políticas dan esa posibilidad.

- ¿Sí dejaría la banca para competir por un cargo ejecutivo, entonces, en 2023?

- Hoy no puedo pensar más que en el 11 de diciembre y trabajar por lo que me eligieron. Y todavía no asumí, entonces sería una falta de respeto hablar de lo que va a pasar dentro de dos años. Eso queda muy lejos todavía; hay que esperar.