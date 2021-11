El Club Atlético Belgrano cumplió 90 años

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La institución de Colonia Belgrano celebró un nuevo aniversario el pasado 3 de noviembre. Dialogamos con su presidente Gonzalo Charles sobre la actualidad de la entidad y del deporte de la región.

Por Ignacio Pueyo

Poco a poco los clubes y las instituciones en general han recobrado sus actividades casi de manera normal. En las últimas semanas, las competencias deportivas, los entrenamientos y las actividades en los clubes han comenzado a recorrer los carriles de forma muy similar a lo que fue antes de la pandemia por el Covid-19.

En Colonia Belgrano, pequeño pueblo de 1200 habitantes en el Departamento San Martín, la gente ha vuelto a salir a las calles, y hoy con un motivo más para festejar. El club del pueblo, el Club Atlético Belgrano, cumplió nada menos que 90 años de historia, lo cual fue una gran excusa para que toda la familia pueda volver a apropiarse de lugares que le son propios.

El presidente de la institución, Gonzalo Charles, de apenas 33 años, habló con El Litoral sobre el contexto que viven, entre los festejos, la vuelta a las actividades, y la llegada de fin de año. El titular de la institución contó que el miércoles 3, día del aniversario, se realizó una caravana por las calles del pueblo, los frentistas decoraron sus casas con los colores azul y blanco de la institución, en tanto que el sábado 6 se realizó un evento en el club. Allí la gente se congregó para la realización de un homenaje a distintas personalidades de la entidad, hubo música en vivo y algo de baile.

Y más allá de la alegría por los festejos, Charles destacó la presencia de toda la familia en el evento, teniendo en cuenta que muchas personas no salía de sus casas por temor a la pandemia. "Por lo general los que más tienen miedo de la pandemia es la gente mayor, y sin embargo nosotros tuvimos un montón de gente grande en la fiesta. Tuvimos gente de todas las edades, porque nuestra idea es abarcar a la familia entera, pero estamos hablando de personas grandes, que no salían hacía un montón de tiempo por miedo. Eso es lo lindo: ver esas caras que vuelven a salir otra vez" remarcó el presidente.

Los adultos mayores de Colonia Belgrano no fueron los únicos que sufrieron el encierro. De hecho, durante este 2021 hubo renovación de autoridades en el club, y la asamblea debió realizarse a través de una videoconferencia. "Porque con la cuestión de la pandemia no teníamos habilitadas las asambleas presenciales, o sea que nosotros asumimos mediante una asamblea por Zoom. Asumimos de esa manera, y con el tiempo, cuando nos habilitaron las presenciales, continuamos con la parte legal de toda la parte presencial, lo que es la firma de documentos y demás" explicó Charles.

La histórica institución cuenta con una gran cantidad de disciplinas, por lo que la gestión que debe afrontar la nueva dirigencia es un gran desafío. Fútbol y vóley tanto masculino como femenino, tenis, paddle, bochas, taekwondo, patín y natación. "Estamos trabajando en un proyecto de natación para esta temporada de verano. Y para el año que viene tal vez adelantar la temporada, haciendo un convenio con las escuelas, para fines de octubre o principios de noviembre, añadiendo la disciplina natación a la educación física de las escuelas, de los dos colegios que tenemos acá. Hay un montón de proyectos que están en marcha y por concretarse en el corto plazo" amplió el titular del club.

Además, "La B" se sostiene con la cuota societaria y con los beneficios que realizan institucionalmente. En este último tiempo de pandemia muchos de esos beneficios no pudieron realizarse, por lo que la situación no se volvió nada sencilla para los dirigentes.

-¿Desde el Estado pudieron recibir algún tipo de ayuda?

-Si, la verdad que sí, estuvimos recibiendo ayudas. Estamos muy agradecidos, porque nosotros subsistimos con la cuota de socios, que no llega a cubrir el 50% de nuestros gastos. Entonces el resto se solventaba haciendo beneficios. Nosotros brindamos un servicio de catering, acá mismo en el club, que estos dos años olvidate de tener servicio, no teníamos esa parte del sustento. Entonces si no fuese por esos aportes que se hicieron no podríamos haber hecho nada. La verdad que sí, hemos recibido, pero por ahí uno quisiera que esto se haga costumbre, porque nosotros trabajamos en la educación de los chicos. No es una institución cualquiera. Somos instituciones que trabajamos en la educación y donde se enseñan muchas cosas.

La Liga Galvense

La actividad en el fútbol de la región para la Liga del Fútbol Galvense volvió oficialmente el último fin de semana de agosto. En ese momento comenzó el certamen oficial con la presencia de diez equipos en la máxima categoría.

Durante octubre finalizó la etapa regular, por lo que ya se conocen los cuatro equipos que están en las semifinales. Se trata del propio Club Atlético Belgrano, que se medirá en duelos de ida y vuelta ante Barrio Oeste de Gálvez, definiendo la serie de local; mientras que en la otra semifinal Jorge Newbery de Gálvez jugará por un pase a la final ante La Pepita de Coronda.

Por su parte, los seis equipos restantes jugaron la Copa de Plata. Se trata de Ceci, Santa Paula, Irigoyense, Unión de Bernardo de Irigoyen, Polideportivo Arijón y 9 de Julio de Arocena. En dicha competencia, Irigoyense pasó a la final, mientras que el otro finalista se dirimirá entre Polideportivo Arijón y Santa Paula de Gálvez.

Además, el presidente del Club Atlético Belgrano habló sobre la vuelta de las competencias oficiales en la zona, teniendo en cuenta el gran tiempo de espera en las distintas disciplinas. El propio Charles es jugador de vóley mayor en el club, por lo que también vive en carne propia la vuelta del deporte.

"La situación que nos tocó vivir es que estuvimos dos años parados, sin entrenar. Volvimos a jugar, y para los que tenemos más de 30 años no es lo mismo que tener 17 o 18 y volver a entrar en el clima físico y rutinario de los entrenamientos. Así que muchos de los chicos más grandes que están jugando en primera, como nos pasó a nosotros en la primera de vóley, nos está costando bastante. Nosotros también tuvimos que reestructurar el fixture para poder tener en esta mitad de año una competencia corta y por lo menos volver a entrar en ritmo. Esa es la idea, vamos a poco, probando, siempre con la idea de que el año que viene se vuelvan a hacer las cosas como se deben: una buena pretemporada, hacer una buena preparación física en general, y después arrancar con la competencia ya bien preparados" detalló.

"Esta mitad de año se tomó para ir de a poquito, sin ver los resultados, porque es algo lógico. Yo creo que lo positivo es volver, eso es lo más gratificante. Después los resultados se verán el año que viene, pero lo más gratificante es volver a la normalidad" explicó.

El Fútbol Femenino

Una de las disciplinas que más está creciendo en los últimos años en toda la región es sin dudas el fútbol femenino. De hecho la Liga del Fútbol Galvense estuvo muy cerca de llegar a las instancias finales de la Copa Federación Femenina que se está disputando en este 2021.

La Liga fue representada por el equipo de CECI Basketball Club de Gálvez. Las dirigidas por Noelia Pecile se impusieron en su primer partido 1 a 0 frente a la Liga Paivense. Luego, en la doble fecha disputada justamente en Gálvez el último fin de semana de octubre, les tocó empatar sus dos encuentros sin goles frente a las ligas Esperancina y Santafesina. De esta forma, quedaron segundas con cinco puntos, a dos de la Liga Santafesina, que clasificó a la fase final con siete unidades.

El certamen liguista de fútbol femenino cuenta en estos momentos en Gálvez con ocho instituciones, mientras que para la próxima temporada el Club Atlético Belgrano sumará a su equipo recientemente formado durante este año.

"Éramos uno de los pocos clubes que nos faltaba formar el plantel femenino en la Liga. Por suerte tuvimos una gran convocatoria. En realidad, nosotros lo único que hicimos fue abrirles la puerta a las chicas, porque ellas tenían todo el esquema armado. Lo que hicimos fue abrirles las puertas, brindarles las instalaciones, y ellas están muy contentas, están entrenando dos o tres veces por semana. Se les brindó material, pelotas, recursos para que puedan entrenar" explicó Charles, satisfecho de poder seguir construyendo un club abierto y para todos.