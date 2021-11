https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.11.2021 - Última actualización - 12:43

12:33

El ex intendente santafesino encabezó la lista más votada de candidatos a diputados nacionales, por Juntos por el Cambio. Celebró la revitalización del radicalismo, en un contexto frentista, con los valores tradicionales, y con apertura a nuevas figuras.

Mario Barletta "El lugar para el diálogo y el consenso es el Congreso" El ex intendente santafesino encabezó la lista más votada de candidatos a diputados nacionales, por Juntos por el Cambio. Celebró la revitalización del radicalismo, en un contexto frentista, con los valores tradicionales, y con apertura a nuevas figuras. El ex intendente santafesino encabezó la lista más votada de candidatos a diputados nacionales, por Juntos por el Cambio. Celebró la revitalización del radicalismo, en un contexto frentista, con los valores tradicionales, y con apertura a nuevas figuras.

- ¿Cómo hay que leer los resultados de este domingo, cómo se miden?

- Es un resultado que nos llena de satisfacción, nos sentimos orgullosos como santafesinos de Juntos por el Cambio por haber aportado para el país, que tantos problemas tiene por resolver. Por supuesto que esto no aplaca los problemas, ni el dolor que muchos estamos sufriendo. Pero cuánta falta hace que empecemos a ver si es posible que retomemos el camino que creo que la gran mayoría de los argentinos deseamos. Habrá que trabajar muchísimo. Esto nos genera una enorme responsabilidad, para que la gente no sienta que le hemos fallado.

- Estamos en el contexto de una elección fuertemente nacionalizada...

- Creo que todas las provincias donde se han obtenido triunfos eso tiene que ver con la cuestión nacional, con la manera en que se gestionó la cuarentena, y me parece que eso ha sido un denominador común. Porque no sólo se sufrió mucho por lo que implica en sí una cuarentena, sino también porque la gente se vio burlada por las autoridades en episodios como el de la vacunación a los amigos del poder, y la manera en que reaccionaba el gobierno en estos casos.

- ¿También hubo factores a nivel de la gestión provincial?

- Yo creo que también aquí no vimos una reacción en muchas circunstancias por parte del gobierno. Daba la sensación de que le quedaba cómodo que a las decisiones las tome el Poder Ejecutivo Nacional, y aquí ni siquiera plantear diferencias en medidas en algunos casos absurdas, como en educación. Acá nos cerraron las escuelas seis meses antes de que apareciera un contagio. ¿Y como se entiende que hoy sigan cerrados los comedores?

También los legisladores del oficialismo. Un diputado escribe la ley de biocombustibles, que perjudica a la provincia, y los dos senadores la apoyan. ¿Cómo se entiende ésto? Hacían lío sobre si nuestra candidata a senadora vivía o no vivía en Santa Fe, y ellos que viven en Santa Fe levantan la mano en contra de los intereses santafesinos.

Hay muchas de estas cosas. Nosotros hubiésemos preferido un gobernador que plantee una cosa diferente; el único que se plantó un poco fue Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, en cada provincia seguramente hubo motivos propios, y hay algunas que ya sabemos que no funcionan con total sentido republicano y democrático.

- Ahora se habla de una instancia de diálogo, de concertación. ¿La ve viable?

- Bueno, primero, una demostración de respeto a las instituciones. Porque el lugar para el diálogo y el consenso es el Congreso de la Nación. Lo que pasa es que como el Congreso no les interesa, y gobiernan por decreto de necesidad y urgencia, no hay un claro entendimiento al respecto. Por otra parte, es difícil creerle a este gobierno, porque por un lado un día te llama al diálogo, y el mismo día insulta o ataca. Pero bueno, lo que hay que hacer es dejar de echar culpas de un gobierno a otro, eso hay que dejárselos a los historiadores. Por supuesto hay que tomar nota de los errores del pasado para no repetirlos, pero ahora lo que hay que hacer es resolver los problemas de la gente. Si no, lo hubiesen pensado antes de ser candidatos. Y volviendo al tema del diálogo, eso debería ser lo natural, no tendría que ser motivo de análisis político. Pero bueno, ojalá que el equilibrio de fuerzas que surge de estos resultados ayude a entender que nadie por sí solo puede resolver los problemas, y que tenemos que ponernos de acuerdo.

- De esto seguramente se hablará largo y tendido en adelante, pero por lo pronto ¿hay una revitalización del radicalismo? ¿Qué rol está llamado a ocupar el partido en la actual etapa política?

- Hay una revitalización, y que no fue algo programado de esa manera, pero bienvenido sea. Creo que la unidad que se logró en su momento en Buenos Aires para encolumnarse todos los sectores detrás de Facundo Manes, fue un hecho importante, no era fácil. La decisión de Martín Tetaz de sumarse, desde la economía y el periodismo, Carolina Losada aquí. Creo que el radicalismo marcó algo que no era habitual, que es la apertura, incorporar gente. En Santa Fe tuvimos una interna de cuatro listas, tres de ellas con un fuerte sustrato radical. Y supimos cumplir con lo que la ciudadanía nos dijo el 12 de septiembre, y trabajamos juntos. Esperemos que ésto no sea sólo bueno para el radicalismo y para Juntos por el Cambio, sino que pase con todos los partidos. El fortalecimiento de los partidos políticos fortalece el sistema y permite que el curso de un país sea más normal, como lo que vemos en Uruguay o en Chile. Más allá de eso, como radical estoy muy contento de que mi partido vuelva a ser una alternativa en el país. Siempre que el radicalismo gobernó demostró que la decencia, la honestidad y el respeto eran los valores fundamentales, así que en buena hora que así sea.