Carolina Losada: "Vamos a poner a Santa Fe en el centro del escenario nacional"

La senadora electa de Juntos por el Cambio insiste en que su compromiso es con la ciudadanía que la respaldó. Infancias protegidas y extinción de dominio para narcotraficantes, entre las prioridades.

"No creo que la política me pueda cambiar mi forma de ser. Siempre apliqué los mismos criterios, en mi vida pública y privada" le dice Carolina Losada a El Litoral. La senadora nacional electa por Santa Fe de Juntos por el Cambio disfruta el momento y no deja de atender entrevistas al día después del triunfo que la coloca en el centro del escenario político nacional. Se sorprende cuando el cronista le hace notar que en esta quinta elección directa de senadores nacionales por Santa Fe, es la primera vez que se impone una lista encabezada por una mujer. Ella valora que varias listas de concejales estuvieron encabezadas por mujeres. "Estoy muy contenta y con mucha fuerza para poder afrontar lo que sigue" le señala a El Litoral desde Rosario donde todavía está instalada.

- ¿Cuál crees es el principal compromiso que estás asumiendo con la ciudadanía santafesina?

- Hacer todo aquello que dijimos que íbamos a hacer. La gente nos decía que 'los políticos vienen en campaña y después no aparecen más' y nuestro compromiso público es seguir recorriendo la provincia y seguir en contacto con ellos. Iré a ciudades y localidades donde no pudimos llegar porque la provincia es enorme y volveremos a las que ya visitamos. Seguiremos recorriendo, no solo reuniéndonos con intendentes, concejales, sino sentándonos en un bar para que pase la gente y te diga lo que tengas de decirte y pedirte las necesidades que tiene la zona, la localidad. El hecho de enfrentar la mirada de la gente es algo que a nosotros, como periodistas, nos resulta habitual y quizás a muchos políticos no. Yo llego para hacer algo diferente de la política porque si me quedo con lo mismo no tiene mucho sentido. Vamos a tener tres oficinas de Juntos por el Cambio en la provincia: una en Rosario, otra en Santa Fe y la restante en el norte. Vamos a estar presentes continuamente.

- Vos decís que como periodista te gusta escuchar a la gente, mirarle la cara. Crees que lo vas a poder mantener como senadora. ¿No te va a cambiar el chip?

- Mucho de que lo que hice como periodista, lo hizo desde lo que sentía y creía realmente. No creo que la política me pueda cambiar la forma de ser. Soy una persona que va muy de frente, aplico los mismos criterios en mi vida privada y mi vida pública. Entonces es difícil que te cambien cuando vos exteriorizas lo que vengo exteriorizando como periodista. Es mi personalidad, mi manera de ser. Es bastante difícil que me puedan cambiar.

- El principal reclamo de los santafesinos es la inseguridad. Sos conciente que trabajarás en leyes, en reclamos, pero que la responsabilidad de este tema no está en manos de los senadores...

- Totalmente. Pero si podemos hacer un montón; podemos escuchar e impulsar políticas que tengan que ver con la inseguridad. En la campaña hemos hablado de nuestro proyecto de infancias protegidas, estamos pensando en abordar otras áreas del narcotráfico, una de ellas es la extinción de dominio que es muy importante porque desfinanciar al narcotráfico es uno de los principales puntos. Vamos a seguir trabajando en diferentes propuestas sobre inseguridad. La gente nos votó para eso, no solo para proponer, para frenar el proyecto kirchnerista y para levantar la voz en temas, que quizás no pasen por el Congreso, pero levantar la voz ayuda para poner los temas en debate a nivel nacional, debates de la provincia para que tomen preponderancia a nivel nacional. Lo que buscamos como Juntos por el Cambio y -por eso convoqué a todos en Juntos a trabajar mancomunadamente- es en poner a la provincia en el centro de la escena a nivel nacional. Santa Fe es una provincia que históricamente fue relegada, gobierno tras gobierno nos han relegado. No nos han sabido defender nuestros gobernantes ni nuestros propios senadores que han votado a favor de la ley de biocombustibles que es perjudicial a nuestra provincia, como un ejemplo.

- Santa Fe no parece estar en el radar del gobierno nacional y parece estar expresado en el voto del domingo

- Así es y a nivel recursos tampoco. Santa Fe aporta muchísimo y recibe muy poco. Hay muchas cuestiones que revisar y hacer. Hay tanto por hacer por la provincia que no vamos a tener tiempo en aburrirnos ni un minuto.

- El radicalismo santafesino hace de 2003 que no tiene representación en el Senado

- No hago división entre radicalismo y Pro dentro de Juntos por el Cambio. Somos todos Juntos por el Cambio y lo más importante es mantenernos unidos. Vamos a ampliarnos mucho más para poder ser más fuertes, más importante y estar para encontrar las respuestas necesarias para problemas que tiene Santa Fe y nuestro país.

- En la campaña dijiste que si llegabas le ibas a pedir una reunión a Perotti. ¿Han hablado ya?

- El único contacto que hemos tenido fue la publicación del Twitter de Omar Perotti ; Marcelo Lewandowski me mandó un mensaje de felicitación y Roberto Mirabella llamó a Julián Galdeano para felicitarlo. Esos fueron nuestros contactos hasta el momento. Las necesidades de la provincia las conozco, las veo día a día recorriéndola. Por supuesto que me encantaría tener una reunión con el gobernador y se la vamos a pedir. De todas maneras, los que están hoy en condiciones de darnos un panorama de las necesidades de los santafesinos y de la provincia son aquellas personas que habitan la provincia y que todos los días padecen, disfrutan y necesitan cuestiones de la política. Hoy en día la crisis de representación de nuestros políticos a nivel nacional es impresionante.

- ¿Te molesto que en la última etapa te atacaran por no votar en Santa Fe?

- Estaban insistiendo con eso porque no hacen nada, porque no tienen nada que decir y siguieron con un tema tan absurdo como ese. Soy santafesina, nací en Rosario y estoy habilitada por la Constitución Nacional. Me ofrecieron ser candidata en varias ocasiones, incluso de otros espacios, en otras provincias y dije que no porque soy santafesina. En esto caso me pareció que lo más lindo era representar a mi provincia, donde nací. Me pegaban con un absurdo total. Por suerte a la gente no le importó y entendió que para defender los intereses de la provincia no necesitamos estar viviendo acá porque los senadores Mirabella y Sacnun votaron en contra de los intereses de la provincia viviendo en la provincia. Ellos eran los que más arremetían con el tema.

Responsabilidad

"Es un cambio importante, pero estoy convencida,. seguro de lo que quiero y queremos hacer. Estoy muy contenta y tomo el voto de los casi 800 mil santafesinos como voto de responsabilidad de aquellos que nos votaron pero también de aquellos que no nos votaron". Dice Losada, entusiasmada, con la tarea a emprender desde el 10 de diciembre.

730.034 votos logró el binomio Losada y Scarpin en la categoría senador nacional