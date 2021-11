De las aulas al escenario: Alumnos santafesinos participaron de un encuentro de teatro estudiantil

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 17.11.2021 - Última actualización - 16:17

3:50

Unos 500 estudiantes de la ciudad fueron protagonistas y espectadores en el 38º Encuentro Santafesino de Teatro Estudiantil. Organizado por la escuela Simón de Iriondo, posibilita a chicos y chicas del secundario formarse en actividades culturales y restablecer vínculos sociales.

Son las ocho y media del martes y a los estudiantes de la escuela nº 440 Simón de Iriondo se les abre el apetito. Los espera una leche chocolatada para empezar la mañana con energía. Están de visita en el Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo, donde en minutos verán a sus compañeros de secundaria mostrar los trabajos realizados en el taller de teatro. No lo saben, pero lo perciben. Vivirán una mañana distinta, de disfrute colectivo, donde también saciarán el hambre de aprender, luego de tantos días de distancia obligada por la pandemia.

Asistieron al teatro unos 500 jóvenes de primero a quinto año con el objetivo de aprender sobre las expresiones culturales y salir por un rato del entorno en el que viven desde que comenzó la pandemia, lo que redunda en una doble importancia, ya que permite restablecer los vínculos sociales y reactivar los espacios de producción artística, compartiendo durante dos jornadas lo que se estuvo trabajando durante el año.

El Encuentro Santafesino de Teatro Estudiantil se realiza en nuestra ciudad desde hace 38 años. Es organizado por la Simón de Iriondo y, en esta ocasión, fueron invitados a participar jóvenes de las escuelas nº 263 Alfonso Grilli, de la n° 441 Dr. Victoriano E. Montes, de la nº 265 "Yapeyú" y del I.P.E.I. Instituto Privado de Educación Integral Leonardo Da Vinci. Y fue declarada de interés por el Ministerio de Cultura y la Cámara de Diputados de la provincia.

Irene Arson, directora de la escuela organizadora del encuentro, explicó a El Litoral que "el objetivo es que, por medio de la expresión artística, los chicos puedan poner en juego los contenidos que se ven en las distintas materias y además poder volver a socializar desde una actividad cultural, recuperando el encuentro, los gestos y las emociones".

Cuando nada se sabía del coronavirus, el Encuentro de Teatro Estudiantil recibía a miles de estudiantes de distintas instituciones de la provincia. Esta vez, el público fue sólo de la Simón de Iriondo, ya que por cuestiones de protocolo escolar no pudieron asistir al teatro las demás escuelas, aunque sí lo hicieron los integrantes de las distintas obras.

"El año pasado lo hicimos de forma virtual. Se hizo lo que se pudo, porque no es lo mismo para los ensayos y que encontrarnos entre todos; pero sin dudas lo hicimos porque había muchas ganas de continuar con esta tradición. Se presentaron cosas hermosas que se vieron a través de las páginas y las redes. Por suerte, este año pudimos hacerlo presencialmente, lo que también les permite a los chicos conocer los distintos espacios culturales con los que contamos en la ciudad", agregó la directora Arson.

Tras bambalinas

"Ahora vas a ver", "Jueves", "La doméstica metiche", "El amor es más fuerte", "Valgo mucho para tí", "Un macho muy dócil" y "¿Que tú qué?" fueron las obras que los jóvenes pudieron disfrutar durante la primera mañana. Este miércoles será el turno de "Conflictos ESIstenciales", "El rejunte", y el unipersonal de Nahuel Santa Cruz, ex alumno de la escuela, como presentación de cierre.

"Ahora vas a ver", fue la obra de apertura. Y estuvo interpretada por Milagros Valenzuela; Franco Leonel Esquivel; Maxi Enrique; Lucas Benjamín Vila; David Zoraide; Natasha Vázquez; Celeste Espíndola; Luz Labrousse; Rocío Ferreyra; Daniel Sotelo y Emiliano Reynoso; con la dirección del profesor Gustavo Ordoñez.

Tras recibir su merecida ovación, el elenco nos esperó tras bambalinas para compartir sus sensaciones. Entre risas y, todavía, algo de nervios por la presentación, los jóvenes comentaron cómo comenzaron a participar del taller de teatro de la escuela.

"A mí me obligó una profesora, pero hoy estoy contento de eso", dijo David, quien, junto a Natasha, son los recién ingresados al grupo. "A mí me invitó el profe Gustavo. Al principio decía que era algo nada que ver para mí, pero después pensé en darle una oportunidad y probar aunque sea un día; y, al final, me pareció que estaba muy bueno así que seguí hasta hoy", contó Maxi, que es el más grande y participa desde hace diez años en el taller.

Sobre la obra, el profesor contó que estuvo inspirada en Hairspray, famosa película y musical estadounidense. "Nos interesaba abordar las temáticas de discriminación que están presentes en ese film ambientado en los sesenta, pero que hoy también son parte de lo que a los chicos les interesan tratar y que recorrió casi todas las presentaciones", explicó Ordoñez.

"Hablamos de discriminación y diversidad de género porque creemos que es importante respetar a todos", dijo Luz al ser consultada sobre la temática abordada. "Es una forma que encontramos para expresar, con un punto de vista neutro y algo de humor negro, lo que vemos en Educación Sexual Integral", aportó Rocío. "Nos pusimos a pensar qué temas estaría bueno representar y, entre chistes, nos dimos cuenta que hablábamos de la necesidad de visibilizar la ESI, cómo estaría bueno aplicarla y qué formas fueron quedando viejas", completó Celeste.

Con música en el patio

Desde hace más de 34 años, también se realiza en la institución el Encuentro de Jóvenes, Músicos y Cantores. Tradicionalmente, ambas actividades se realizan en forma conjunta, para disfrutar durante jornadas completas de las distintas expresiones artísticas. Pero, por los mismos motivos de aforos y protocolos escolares, este año, la jornada musical se adelantó a una semana.

En el patio del ex Colegio Nacional, los chicos y sus profesores compartieron durante la mañana las producciones musicales. Los objetivos, al igual que en el teatro estudiantil, permiten promover la participación de los jóvenes en actividades socioculturales, generar hábitos como espectadores de expresiones artísticas y valorar el patrimonio santafesino.