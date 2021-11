Masters de Guadalajara: Muguruza y Kontaveit definirán el título

La tenista española Garbiñe Muguruza se medirá este miércoles con la estonia Anett Kontaveit en la final del Masters de la WTA que se desarrolla en la ciudad mexicana de Guadalajara.



Muguruza, quinta en el ranking mundial de la WTA, y Kontaveit, octava, irán en busca del título esta noche a partir de las 22.30 (hora de la Argentina) en Guadalajara y con televisación de la cadena ESPN.

En semifinales, la española le ganó a su compatriota Paula Badosa (10) por 6-3 y 6-3 en una hora y 25 minutos de juego.



La estonia Kontaveit, por su parte, concretó su pase a la final esta madrugada tras imponerse en la otra "semi" sobre la griega Maria Sakkari (6) por 6-1, 3-6 y 6-3 luego de dos horas y cuatro minutos de juego.

Tour-leading 48th win of the season 👊



Anett Kontaveit fights past Sakkari and enters the biggest final of her career!#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/4Wy82eJuie