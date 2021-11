https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.11.2021 - Última actualización - 15:06

13:13

La bajante del río, el aumento de la actividad portuaria y el creciente número de embarcaciones deportivas inscriptas, son los principales motivos para sostener las zonas de privilegio. El Prefecto Principal Marcelo Hidalgo manifestó los pormenores del mapa establecido para la práctica de cada disciplina acuática.

Malestar en la comunidad náutica Prefectura explicó por qué no se puede navegar a vela en cercanías al Puerto La bajante del río, el aumento de la actividad portuaria y el creciente número de embarcaciones deportivas inscriptas, son los principales motivos para sostener las zonas de privilegio. El Prefecto Principal Marcelo Hidalgo manifestó los pormenores del mapa establecido para la práctica de cada disciplina acuática. La bajante del río, el aumento de la actividad portuaria y el creciente número de embarcaciones deportivas inscriptas, son los principales motivos para sostener las zonas de privilegio. El Prefecto Principal Marcelo Hidalgo manifestó los pormenores del mapa establecido para la práctica de cada disciplina acuática.

Tras conocerse las disposiciones por Prefectura Naval Argentina (Seccional Santa Fe) y plasmadas en el mapa de las zonas de privilegios de cada disciplina, parte de la comunidad náutica se manifestó en contra de algunas determinaciones y sectores determinados para la práctica de deportes náuticos, áreas que tienen la finalidad de lograr una mejor convivencia y garantizar la seguridad de las personas que usan los espejos de agua de Santa Fe y alrededores, para la recreación y/o competencia.

En una entrevista con El Litoral, el Prefecto Principal Marcelo Hidalgo aseguró que hasta el momento "nadie ha presentado ningún reclamo sobre estas disposiciones". Al mismo tiempo se refirió a los motivos que tuvieron en cuenta para definir el mapa de áreas exclusivas.

-¿Cuáles fueron los criterios para establecer cada zona?

-La particularidad de este año fue la creciente incorporación de embarcaciones deportivas en los registros de ésta autoridad marítima y se suma el fenómeno temporal e histórico que cursa hace un tiempo el río Paraná, sus afluentes y efluentes por la bajante extraordinaria, hace que esto reduzca notablemente los espejos de agua. Si tenemos muchas embarcaciones en los espejos de agua que se están achicando, merece dictar una nueva disposición, conforme a reuniones previas que hemos tenido con entidades náuticas y Federación de Clubes.

-¿Se realizó algún análisis previo para que tal lugar sea el adecuado para un deporte en particular?

-Sí. Previo al dictamen realizamos un análisis, no solamente de la laguna Setúbal sino de todo el área circundante, desde el río Paraná hasta canal de Acceso, canales de derivación norte y sur, zona portuaria, río Colastiné hacia el sur, el Paraná Viejo. Se hizo un estudio de batimetría para determinar las profundidades que había en ese momento; se estudiaron las corrientes de agua, sus direcciones y velocidad; los espacios de cada canal.

-¿Qué sucede con las áreas de tránsito cercanas a la zona portuaria?

-Usted puede navegar por cualquier lado, eso no es inconveniente, pero sí lo es realizar una práctica determinada específica. El área en el que hacemos hincapié y porqué, es el acceso al Puerto a través del canal del acceso portuario que va del Kilómetro 584 hacia el interior del Puerto, por el cual transitan buques y convoyes que están destinados a la actividad comercial. El Ente Portuario tiene zona de interés en la Dársena 1; Dársena 2; Canal de Derivación Norte, es el que une la Setúbal con la zona del Puerto; Canal de Derivación Sur, zona de maniobras de atraque de buques y convoyes; y el Canal de Acceso.

En este sector la producción del Puerto de Santa Fe, de maíz partido, tiene un récord de exportación con respecto del año anterior. Conforme a esto, no solamente queda definido por la normativa sino también por la práctica, que ésta área es exclusiva y preponderante comercial. Lo que no quita que las embarcaciones deportivas transiten en forma necesaria y obligatoria desde sus amarraderos hacia los distintos lugares y zonas determinadas para sus prácticas particulares.

A principio de noviembre, el Prefecto Principal Marcelo Hidalgo recibió a autoridades de los clubes náuticos de Santa Fe y alrededores, y les comentó las nuevas disposiciones para la práctica de los deportes que se realizan en los espejos de agua. Foto: Flavio Raina

Navegación a vela

-¿Por qué la navegación a vela no puede practicarse en esta zona portuaria?

-Imagínese un convoy cargado con combustible o con maíz, remolcadores, que no puede navegar si no es a través de ese canal porque está restringido en su maniobra y su calado. Es decir, que no puede navegar por otro lugar que no sea por ahí. Una embarcación a vela que tiene otro régimen y otra dinámica, debe apartarse del rumbo, según las normas del reglamento internacional para prevenir abordajes signado en el año 1979.

En consecuencia, lo que se ha hecho es resguardar a aquellas personas que se inician en la vela, en una escuela de vela, en un lugar apartado donde la afluencia del tráfico comercial no interfiera, y es por eso que se le ha determinado su lugar en la laguna Setúbal.

Respecto al resto de las embarcaciones a vela, que son navegadas por gente más formada y con una habilitación náutica-deportiva, se le determinó por razón del calado y las características del río, que lo pueden hacer en el río Coronda hacia el sur, saliendo de la zona de maniobras, lo que sería para el lado de Santo Tomé; y el río Colastiné, específicamente desde el Canal de Derivación de acceso portuario, hasta el puente de la Ruta 168. Entendemos que es el lugar más adecuado y seguro, conforme a las profundidades, al ancho del río, a las corrientes de viento y tranquila para que no interfiera a la navegación comercial.

-¿Cuál es el por qué de la práctica de lunes a viernes, cuando históricamente se realiza los fines de semana?

-Uno observa que la gente sale a distraerse y en grado de mayor afluencia en los espejos de agua, los sábados y domingos. Entonces vemos conveniente y pensando en una mejor disponibilidad de espacios y menores riesgos para los que se inician, lo hagan de lunes a viernes.

Nada quita que esa escuela de vela o un club en particular quiera realizar una competencia deportiva para lo cual todas las zonas delimitantes o exclusivas, puedan solicitarse para un día y horario determinado.

Mirada dispar

Desde de la Federación Santafesina de Clubes Náuticos indicaron a este medio que en los últimos días recibieron quejas e inquietudes de los clubes de la ciudad. "La nueva disposición genera que haya un movimiento y haya que adecuarse a un montón de cosas. Creemos que habría que consensuar y hablar más, ya que la disposición puede adaptarse un poco más a la realidad de los clubes para permitir y facilitar algunas cuestiones náuticas, especialmente la escuela de vela", comentó Raúl Stelachi, presidente de la Federación Santafesina de Clubes Náuticos.

Algunos de los puntos en los que están en desacuerdo los clubes se refieren al tema de los días habilitados, por ejemplo para las embarcaciones menores a vela (Optimist, Laser, 29er, entre otras similares), dejando su práctica de lunes a viernes y habilitando los fines de semana y feriados para regatas autorizadas, mediante Prefectura. "Disponen la práctica días de semana, cuando históricamente se practica los fines de semana", cuestionó Stelachi. En tanto, Leandro Cinaglia, miembro de la Federación, sostuvo que "buscamos que las medidas no sean tan estrictas, que nos dejen navegar, sobre todo a las escuelas de vela, que al ser barcos que se propulsan sin motor, se les dificulta llegar a las zonas de navegación".

Una vez que reúnan los comentarios de los distintos clubes náuticos, respecto a las zonas navegables impuestas por Prefectura, la Federación presentará una nota a la autoridad marítima para que se pueda llegar a un punto en común, y rever las zonas de navegación y sus pormenores.

"Intentaremos dialogar con Prefectura. Hoy existe una buena relación, como existió siempre, por eso vamos a intentar consensuar para adaptar la nueva disposición a la realidad actual", indicó el referente de la Federación Santafesina.

Más de 10 mil embarcaciones

-¿Cuántas embarcaciones están registradas en la actualidad?, se le consultó al prefecto Marcelo Hidalgo.

-Llevamos más de 7.600 embarcaciones registradas, y sumado el registro de yates que son embarcaciones de mayores dimensiones, hay un universo aproximado de alrededor de 10 mil registradas, sin contar las que todavía no lo han hecho. Estamos hablando del segundo parque más importante en Argentina, en lo que respecta actividad náutica. Es por eso que merece toda nuestra atención y profesionalidad.

La opinión de un nauta

Un navegante de la ciudad de Santa Fe acercó a este medio su punto de vista respecto a las disposiciones de Prefectura: "La disposición prohíbe la navegación a vela en la zona del Puerto (ni siquiera en viaje a vela, que es lo que se necesita para poder trasladarse con libertad), pero además impone que los veleros monotipos (escuelas de vela, por ejemplo) tienen que hacer sus actividades sólo de lunes a viernes, y prohíbe los fines de semana, que es cuando entrenan. Como si fuese poco, prohíbe la navegación a vela desde la el muelle de combustibles (Canal de Derivación Norte), en todo el Puerto y todo el Canal de Acceso hasta el Paraná. O sea, es imposible transitar a vela. Y una más: los veleros monotipos (sin motor) deben salir siempre acompañados a remolque y apoyo por una lancha o gomón. Es decir que los adultos con carnet de timonel que usan veleros monotipos no pueden navegarlos (esto es entendible en escuelitas).

Para los remeros: no pueden remar aguas abajo del muelle de combustibles del Canal de Derivación Norte ni por el Puerto, o sea, sólo lo pueden hacer hacia la laguna o por el riacho Santa Fe. Esto les restringe toda posibilidad de travesías y entrenamientos.

Por último, esta disposición de Prefectura pretende que todo menor de edad que viaje a bordo de una embarcación sin su familia tenga un permiso firmado por escribano, es como si yo llevo en mi auto al hijo de un amigo y necesito eso. Y además, le impuso a los clubes que sean contralor de los requisitos para navegar, o sea que los clubes tienen que verificar que las embarcaciones estén en regla para zarpar, y en verdad no tienen ese poder de policía, es una locura pedirle eso a los clubes".