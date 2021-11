Argentino y el desafío de superar una "zona de la muerte"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El "Tino" sancarlino comparte grupo con Atlético San Jorge y Quilmes de Rafaela, dos de los máximos aspirantes al ascenso. Con el mismo plantel que peleó la Liga hasta la última fecha, Cristian Giupponi quiere "hacer un buen torneo" y de paso "promover" jugadores.

Por Javier Díaz

Para Argentino de San Carlos no quedó demasiado tiempo de lamentar el campeonato que estuvo cerca pero no pudo ser. Pasó el sábado de definición y en seguida se le vino un nuevo objetivo: el Torneo Regional Amateur que otra vez lo tendrá como uno de los representantes de nuestra Liga.

El destino quiso que el "Tino" cayera en una zona complicada de la Región Litoral Sur, la número 7, en la que estarán dos aspirantes al ascenso: Atlético San Jorge y Quilmes de Rafaela. Pero los de San Carlos no se achican y sueñan con colarse a la próxima ronda y que sea lo que tenga que ser.

Claro que no será fácil, lo reconoció el propio entrenador Cristian Giupponi, quien consideró que sus dirigidos prácticamente no tendrán margen de error para competir. En diálogo con Pasión Liga, el DT afirmó que el objetivo -consensuado con los dirigentes- no sólo será hacer un buen papel sino también "promover jugadores" y tomar esta participación como una etapa más del proceso que viene desarrollando desde su llegada al club.

-Se viene el Torneo Regional, ¿con qué expectativas lo van a encarar?

-Las expectativas son tratar de hacer un buen torneo, clasificar y sobre todo promover algunos chicos que nunca tuvieron la posibilidad de jugar este tipo de campeonatos. Esa es la idea que acordamos, nosotros como cuerpo técnico, con los dirigentes.

-¿Qué se sabe de los rivales, cómo analizás la zona que les tocó?

-Sabemos que son dos rivales muy duros. San Jorge todos los años se prepara para ascender y es un equipo que tuvo muchas incorporaciones, su entrenador formó parte del cuerpo técnico de Bauza. Es un equipo muy grande así que va a ser muy difícil. Respecto a Quilmes de Rafaela, es prácticamente una selección de la Liga Rafaelina, tiene dos jugadores -o más- por puesto, así que aspira a pelear el torneo. Creo que estamos en la zona más dura que te puede tocar en el Regional.

-Más allá de esa idea de promover jugadores, ¿ustedes sumaron algún refuerzo o lo juegan con el mismo plantel que compitió en la Liga?

-No vamos a traer refuerzos, vamos a jugar con el plantel que jugó la Liga y con el cual ya nos estamos preparando también para lo que se viene el próximo año.

-Respecto a la Liga que acaba de finalizar y que estuvieron peleando hasta la última fecha, ¿ya pudiste hacer algún balance?

-En el torneo hicimos un gran trabajo, peleamos hasta la última fecha y nos faltó dar el último pasito para coronarnos. La Salle fue justo campeón, lo tiene merecido.

-¿Qué les faltó para dar ese último pasito?

-Creo que si hubiéramos arrancado un poco mejor el final podría haber sido otro, porque dejamos bastantes puntos en el camino al principio. En las primeras cuatro fechas, el puntero tenía 12 puntos, La Salle 10 y nosotros 5. Eso hizo que tuviéramos que correr de atrás todo el torneo y sobre el final nos tocó tropezar así que no pudimos alcanzarlos.

-¿Ahora el plantel pudo dar vuelta la página, lo ves mentalizado para el Regional?

-Sí, el plantel está muy motivado para este torneo que se viene. Saben que va a ser un desafío muy difícil, que tendrán que hacer muy buenos partidos y prácticamente no tener errores para poder competir de gran manera ante dos rivales muy pero muy duros.

El formato

La Región Litoral Sur tendrá una primera ronda clasificatoria integrada por 8 zonas, de las cuales pasarán los dos mejores. Los 16 sobrevivientes jugarán cuatro rondas a eliminación directa y de allí saldrá un clasificado a la "Etapa Final", a disputarse en 2022.

Empieza libre y termina de local

El fixture de la zona 7 de la Región Litoral Sur lo mandó a Argentino a comenzar quedando libre, tener dos partidos seguidos como visitante y finalizar su participación en esta primera fase -tal vez jugándose la clasificación- en condición de local.

El Regional comenzará este fin de semana y en la fecha 1 se enfrentarán Atl. San Jorge-Quilmes, pero el "Tino" debutará el miércoles 24 recibiendo a los de Rafaela, por la fecha 2.

En la tercera jornada visitará a San Jorge, el domingo 28, en la cuarta volverá a quedar libre y en la quinta será otra vez visitante, en esta oportunidad de Quilmes. Dicho compromiso está pautado para el martes 7 de diciembre.

En la última jornada, Argentino recibirá a Atlético San Jorge el domingo 12 y Quilmes quedará libre.