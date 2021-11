https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 20.11.2021 - Última actualización - 9:04

3:18

La Cámara de Diputados votó la reforma a la ley de municipios que fijó el límite en 22 años. El propósito es equipararlo con la mayoría de edad fijada por el Código Civil.

Para cargos de intendentes y de concejales Bajan la edad para habilitar candidaturas en municipios La Cámara de Diputados votó la reforma a la ley de municipios que fijó el límite en 22 años. El propósito es equipararlo con la mayoría de edad fijada por el Código Civil. La Cámara de Diputados votó la reforma a la ley de municipios que fijó el límite en 22 años. El propósito es equipararlo con la mayoría de edad fijada por el Código Civil.

Una semana después de las elecciones municipales y comunales, la Cámara de Diputados dio media sanción a una reforma a la vieja ley de Municipios -año 1939- para habilitar que los mayores de 18 años puedan ser candidatos a intendentes o a concejales en sus respectivas ciudades. La ley mantiene aún los 22 años como requisito.

El pleno de Diputados acompañó una propuesta de Gabriel Real (PDP) para modificar los artículos 24 y 30 de la ley 2.756. El demoprogresista viene insistiendo con una reforma similar en las comunas pero no ha tenido aún eco en el Senado. En tres ocasiones la Cámara Baja votó el tema de comunas y las tres veces el Senado dijo no. La última fue en junio de este año y allí el legislador habló de habilitar a 250.000 jóvenes a la posibilidad de postularse. El número es mucho mayor en las ciudades de la provincia donde los jóvenes entre 18 y 22 años pueden votar, tienen derechos civiles reconocidos por el Código y no pueden postularse para cargos municipales.

La redacción votada para el artículo 24 establece que "para ser concejal se requiere tener no menos de dieciocho años de edad y dos años de residencia inmediata en el municipio si fuera argentino y ser elector del municipio. Los extranjeros deberán tener no menos de dieciocho años de edad, cuatro de residencia inmediata en el municipio y estar comprendidos dentro de las exigencias que esta ley determina para ser elector". En el caso de intendente, 18 años y dos años de residencia inmediata. A los extranjeros le está vedada la posibilidad de ser intendente.

El demoprogresista Real insiste con adaptar leyes comunales y municipales al Código Civil. Foto: El Litoral

Real recordó que "la ley orgánica de Municipalidades fue promulgada el 23 de septiembre de 1939, época en la que el Código Civil establecía la mayoría de edad de las personas a los veintidós años. Tal criterio fue directamente tornado por el legislador santafesino, exigiendo idéntica edad para los candidatos a conformar las comisiones comunales. Luego la Ley 17.711 (de 1969) que reformó el Código Civil establecía la mayoría de edad a los veintiún años y finalmente, el 21 de diciembre de 2009 se promulgada la Ley Nº 26.579 que determina la mayoría de edad a los dieciocho años, vigente en la actualidad. En la evolución desarrollada, ninguna de las sucesivas reducciones ha sido receptada por la Ley provincial Nº 2.756". Agregó el demoprogresista que "reconociendo que los ciudadanos adquieren capacidad en relación a sus derechos y obligaciones a los dieciocho años, veo necesario actualizar la ley para ampliar el goce pleno de los derechos políticos electorales a este sector que particularmente se hallaba excluido del mismo".

En tanto, Oscar Martínez (Ciento por Ciento Santafesino) fue quien expuso el respaldo al proyecto en la necesidad de facilitar y permitir la participación de los jóvenes en política.

Acuerdo radical

Un acuerdo entre los sectores internos del radicalismo santafesino que se impusieron en la Paso de septiembre pasado designó los cuatro delegados partidarios de Santa Fe al comité nacional que en diciembre elegirá la nueva conducción nacional partidaria.

Los delegados titulares son Carlos Fascendini, Georgina Losada, Darío Boscarol y Carolina Piedrabuena mientras que los suplentes son Fabián Bastia y Gisela Zampar.

Dos de los delegados -Fascendini y Piedrabuena- militan en NEO, sector que respalda la candidatura a presidente del comité nacional al senador Martín Lousteau. En tanto, Boscarol y Losada, representantes del sector que se impuso en la Paso y en la elección general respaldan al llamado grupo Federal que postulará al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Prórroga de la fecha de exámenes de oposición para cubrir vacantes de jueces comunitarios

El Consejo de la Magistratura, por Resolución 038/ 21, prorrogó la fecha de las prueba de oposición para el Concurso de Jueces Comunitarios de Pequeñas Causas, destinado a cubrir vacantes en 36 juzgados de la provincia de Santa Fe. La decisión se debe a la necesidad reorganizar el concurso a partir de la cantidad de inscriptos.

El subsecretario del Consejo de la Magistratura, José Fernández Vigil, destacó que "es un momento importante en la historia del Consejo, porque el último concurso de jueces comunitarios y de pequeñas causas fue en el año 2014, con 450 concursantes. Hoy hablamos de algo inédito porque son 36 juzgados vacantes, con 926 inscriptos admitidos, que rendirán el aula Moodle con un resultado que se conocerá en el momento y todo esto lleva una organización más compleja de lo que venimos utilizando. A los efectos de asegurar la organización del examen, se prorroga una semana, ya que llegan concursantes de toda la provincia para rendir, con todo la planificación y estructura que requiere esta prueba de oposición".

La evaluación se realizará los días martes 30 de noviembre, miércoles 1 y jueves 2 diciembre de 2021, en forma presencial, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional de esta ciudad.

El examen que deberán realizar los aspirantes se realizará a través de la plataforma Moodle, el aula virtual de la Secretaria de Tecnología para la Gestión de la provincia. Los participantes solo podrán ingresar con DNI y la ID Ciudadana, que se generó al momento de la inscripción en el aula virtual.

Otros proyectos votados

La Cámara de Diputados dio media sanción a otros proyectos y los giró al Senado

* De Matilde Bruera (PJ) que declara monumento natural provincial al cardenal amarillo (Gubernatrix Cristata) y al águila coronada (Buteogallus Coronatus) y sus hábitats naturales.

* Del senador Leonardo Diana (San Jerónimo) imponiendo el nombre de 'Dr. Sócrates Vittorio Bacchiddú' al Samco de la localidad de Puerto Gaboto

* Del socialista Pablo Pinotti estableciendo un marco regulatorio para la salud digital, entendiendo como tal a la incorporación de tecnologías digitales a los procesos de atención sanitaria con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.

* De la socialista Lionella Cattalini declarando patrimonio cultural a las asociaciones de colectividades extranjeras.

* De Dámaras Pacchiotti (Ciudad Futura) declarando Patrimonio Cultural e Histórico provincial al edificio, instalaciones y patrimonio audiovisual del Cine Teatro Cervantes de Cañada de Gómez.

* De la socialista Gisell Mahmud estableciendo la licencias para abogados/as, procuradores/as que tengan matrícula y que actúen en procesos administrativos o judiciales radicados ante la justicia ordinaria de la provincia

* Del radical Sergio Basile creando el Museo Aeropuerto Metropolitano de Santa Fe/Sauce Viejo.

* De la radical Silvia Ciancio incorporando a los microbiólogos al Estatuto Escalafón para los Profesionales Universitarios de la Salud.

* Del radical Fabián Bastia declarando al año 2022 como el "Año del 40° Aniversario del Conflicto Bélico por la Soberanía de las Islas Malvinas".