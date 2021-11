https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Compañía Coral de Santa Fe, dirigida por Pablo Villaverde Urrutia, se presentará una vez más de la mano de la Cámara Argentina de la Construcción, junto a la soprano María Belén Rivarola, la mezzosoprano Guadalupe Barrientos y el tenor Gastón Oliveira Weckesser. La entrada será libre, con retiro en boletería. El Litoral dialogó con el director y el titular local de la Cámara, para adentrarse en este esperado regreso.

El domingo 28 de noviembre, en el Teatro Municipal Un reencuentro con lo mejor de la lírica nacional La Compañía Coral de Santa Fe, dirigida por Pablo Villaverde Urrutia, se presentará una vez más de la mano de la Cámara Argentina de la Construcción, junto a la soprano María Belén Rivarola, la mezzosoprano Guadalupe Barrientos y el tenor Gastón Oliveira Weckesser. Será el domingo 28 de noviembre, en el Teatro Municipal. La entrada será libre, con retiro en boletería. El Litoral dialogó con el director y el titular local de la Cámara, para adentrarse en este esperado regreso.

La delegación Ciudad de Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción retoma su tradicional Gala de Ópera (cancelada en 2020 por la pandemia), como siempre junto a la Compañía Coral de Santa Fe, dirigida por el maestro Pablo Villaverde Urrutia. En esta ocasión se escucharán arias, dúos, tercetos y coros de ópera en versión concierto, con la participación especial de la soprano internacional María Belén Rivarola (ya una habitué de estos encuentros) junto a la mezzosoprano Guadalupe Barrientos y el tenor Gastón Oliveira Weckesser; el pianista acompañante será Mario Spinosi.

La cita es para el domingo 28 de noviembre a las 20, en el Teatro Municipal 1° de Mayo. La entrada es libre y gratuita; los tickets entradas se deben retirar por boletería del Teatro.

Como previa a este concierto, El Litoral dialogó con Villaverde y el actual presidente de la delegación de la Cámara, Sergio Winkelmann, para conocer más sobre la velada y los desafíos de este nuevo comienzo.

Oliveira Weckesser, Barrientos, Rivarola y el pianista Mario Spinosi.Foto: Gentileza CCSF

Una especie de magia

-Es la vuelta de este evento después de un año en que no se pudo hacer. Es imaginable la frustración de no haber podido, y la expectativa de poder hacerlo ahora.

Villaverde: -Cien por ciento expectativa, sobre todo por la dificultad a nivel musical, creo es algo que le pasó a casi todas las agrupaciones corales y orquestas en el mundo: el tema del trabajo a través del Zoom, sencillo para lo que sería una reunión de trabajo, o una charla, pero para hacer música es dificultoso, más allá de que la tecnología avanzó a pasos agigantados y hay nuevas aplicaciones que pudieron hacer que el trabajo sea realmente sorpresivo en algunos casos; pero en este en particular con los coros fue muy difícil.

Para los grupos musicales que son grandes, de más de 20 personas (en el caso nuestro somos más de 40) reunirse presencialmente genera una energía que no la podés generar de ninguna otra manera, es la magia de la energía grupal y la armonía, para nosotros los directores perder ese contacto (en mi caso después de 30 años de dirigir coros) fue extraño y difícil.

Winkelmann: -Desde que asumí como presidente de esta delegación de la Cámara de la Construcción en Santa Fe no pudimos brindar más espectáculos de este tipo, porque justo asumí en medio de la pandemia. La gestión anterior que presidió Renato Franzoni tuvo la suerte de durante varios años poder realizar este evento, esta gala, que para la ciudad es muy importante; y para nosotros como Cámara impulsar la cultura en la ciudad a través de una gala con voces de primerísima línea, del Teatro Colón y del grupo coral que conduce Pablo Villaverde es un orgullo.

Después de transcurrir un largo año de pandemia y unos meses más, hoy gracias a Dios las cosas se van solucionando, las restricciones van quedando de lado; si bien tenemos todavía un aforo del 70%, estamos contentos porque la gala ya es un hecho: la vamos a estar realizando si Dios quiere el 28 de noviembre en el Teatro Municipal. Por lo cual quiero hacer una mención muy especial al intendente, que nos ha facilitado las instalaciones del Teatro.

Va a ser totalmente gratuita, abierta al público en general, más allá de que cada socio de la institución recibirá su correspondiente entrada y alguna invitación más.

Primera línea

-Es importante esto de volver a poner en prioridad (para una gestión asumida en pandemia) una actividad como esta.

Winkelmann: -Totalmente. Y te digo más: estamos hablando con Pablo para ver si podemos hacer dos galas el año que viene. También la Cámara se ha expandido hacia el norte, donde en Reconquista hoy tenemos un vicepresidente que forma parte de la comisión directiva; y dónde también estamos organizando una gala cultural pero a través del tango, junto a Luciana Tourné. Que es oriunda de Reconquista, aunque hoy reside en Santa Fe. Lo vamos a hacer allá el 10 de diciembre.

-Más allá del aislamiento, ustedes fueron de los primeros que en el peor momento hicieron algunas actividades de “resistencia”.

Villaverde: -Tengo algunos amigos que son directores en otros países, y ellos ya me comentaban que estaban trabajando vía Zoom, a lo que les decía: “Bueno, contame cómo se trabaja, cómo es, con qué aplicaciones” y rápidamente les dije a los chicos: “Hagamos algo que a ustedes les resulte cómodo y fácil”; justo el comienzo de la cuarentena empezábamos con los ensayos de la Gran misa en do menor de Mozart, ya teníamos los solistas elegidos y la orquesta confirmada, y era imposible a través del trabajo por Zoom seguir trabajando esta obra, además no sabíamos cuánto tiempo podría durar la cuarentena: para todos era una gran incógnita. Así que dijimos: “Cambiemos el rumbo, hagamos algo que ya sepamos, que nos guste hacer, que lo podamos disfrutar desde nuestras casas y que nos de un ánimo y una esperanza”. Ahí fue que hicimos el “At home” del “Va, pensiero”, y me animaría a decir que fuimos el segundo coro argentino que hizo un trabajo así presentado. La verdad es que fue una experiencia fantástica.

Para nosotros es de gran importancia el apoyo de la Cámara: no es tan fácil desde Santa Fe poder autogestionarse, traer solistas de primera línea de la lírica que se estén moviendo dentro y fuera del país.

Este año vamos a traer tres solistas: ¡después de tanta espera por hacer lo que anhelamos triplicamos la apuesta! (risas).

Son tres cantantes de primerísima línea de Argentina: viene Belén Rivarola, soprano que ya ha venido a otras galas; Guadalupe Barrientos, mezzosoprano, honrados que ella se incorpore a nuestro concierto; y Gastón Oliveira Weckesser, tenor con un exquisito timbre. Los tres van a hacer arias, dúos y tercetos de ópera muy conocidos, para que todo el mundo los pueda disfrutar y valorar de esta gran Gala.

También es importante decir que si queremos escuchar estos cantantes habitualmente tenemos que viajar a Buenos Aires, escucharlos en el Teatro Colón: pagar una entrada, que acá no se va a pagar: es cien por ciento accesible para todos, es solo el hecho de ir a retirar la entrada previamente y disfrutar un espectáculo maravilloso, tanto desde lo vocal como lo estético. El coro va acompañar algunas de las arias que van a hacer los tres cantantes y cantaremos coros de ópera muy conocidos. Disfrutable a un cien por ciento por donde lo analicemos.

Winkelmann: -En su momento el coro que Pablo conduce ensayaba acá en la delegación. Y la verdad es que para nosotros como Cámara es un orgullo que un coro local pueda estar al frente de un espectáculo de esta envergadura. Siempre lo hablamos con gente de la comisión y te lo digo personalmente, Pablo: para nosotros como santafesinos es un orgullo que estés conduciendo un coro con el nivel artístico que tiene, que ya lo hemos visto muchos años en el Teatro.

Villaverde: -Es muy difícil a veces conseguir un espacio, ellos nos lo brindaron durante tres años, creo. Tiene que ser un lugar que tenga una acústica adecuada, que se pueda amoldar (más allá de que no sea un lugar específico para la música) y que suene bien el coro. Más cuando trabajás obras que requieren muchísimo más “estallido” sonoro y volumen.

El coro trabaja mucho en función de lo que es la técnica vocal: todos los chicos van trabajando lentamente en grupos muy reducidos, de uno, dos o tres, todo lo que es la técnica vocal para acrecentar lo que es el volumen sonoro del coro. El coro no usa micrófonos nunca, jamás, en ninguno de los espectáculos (salvo que sea al aire libre). Eso es importante: hay gente que va a escuchar las galas, y dice: “¿Dónde tenían los micrófonos?”. Los solistas tampoco usan micrófonos. La gente que por ahí no está acostumbrada a escuchar grandes solistas se queda impactada cuando escuchan la potencia que tienen, la potencia que cada año va acrecentando el coro; la sonoridad espesa, firme, que empieza a generar el coro después de siete años.

Coincide que hacemos está gala en noviembre con que el 13 de noviembre cumplimos los siete años, Así que para nosotros es un doble festejo, y más para un grupo independiente. Por eso volvemos al tema del apoyo de empresas y de la Cámara: para grupos independientes que hacemos todo a pulmón es tremendamente importante que las empresas nos ayuden, que apoyen a la cultura, que puedan seguir apostando a esto que hacemos con muchísimo esfuerzo.

-¿Quién va a ser el pianista acompañante?

Villaverde: -Va a ser Mario Spinosi, excelente pianista, que canta en el coro. La pianista que teníamos antes, Quimey Urquiaga, se fue a vivir a Barcelona y sigue sus estudios con grandes maestros.

Desafíos

-Con Belén Rivarola habían compartido incluso otros conciertos fuera de Santa Fe.

Villaverde: -Con ella compartimos un concierto en Entre Ríos, hace seis años.

-Con ella está el contacto aceitado. ¿Cómo se armó con los otros dos solistas?

Villaverde: -Esto es la cadena de la amistad de la música (risas). Conoces a un solista, viene, ve el trabajo que hacés; que el trabajo es serio, que se lo valora, se lo estima, se lo cuida. Así, vuelven a sus lugares o se encuentran en el Teatro Colón (que sería como una especie de congregación de todos los cantantes líricos de la Argentina), y se comentan entre ellos. Y cuando uno llama a un cantante y le dice “este es nuestro proyecto” ellos ya te conocen, porque alguien habló de vos, o habló del coro, o de la Asociación. Y dicen “sí, por supuesto, queremos ir”.

La verdad es que siempre que hemos llamado a solistas han respondido de muy buena manera, con muy buen ánimo y muchas ganas de venir. Además tenemos un Teatro que es maravilloso: un teatro italiano totalmente creado y pensado para la lírica. ¿Qué más que venir a cantar a un teatro que es una cuna para los cantantes, que tiene una acústica extraordinaria, que es precioso? Hay muchas cosas que están dadas para que un cantante del gran nivel que tienen ellos quiera venir a cantar acá y se pueda lucir.

-Además van a tener que preparar repertorio específico.

Villaverde: -Siempre que viene un cantante uno piensa de antemano, qué repertorio se puede hacer en relación a su registro para poder acompañarlo. Este año fue todo mucho más rápido: empezamos a ensayar hace poco tiempo, no es que venimos ensayando desde principios de año, tuvimos rápidamente que poner las voces a punto de nuevo; porque después de un año y medio sin cantar, y sin tener una guía cara a cara con los coreutas hubo que poner en órbita a los chicos: reforzar los ensayos, hacer ensayos por cuerdas, con grupos mucho más chicos, para que otra vez el músculo vocal se fortalezca y puedan empezar a sonar como siempre.

-Es el desafío para las partes de poder hacer en menos tiempo lo que antes llevaba un año.

Villaverde: -Con menos tiempo y con todo el protocolo que implica ensayar hoy en día, el cual respetamos al pie de la letra: que todos los coreutas vayan con un barbijo que sea el correspondiente y descartable, qué el espacio donde se ensaye sea bien amplio y ventilado, para que pueda haber un distanciamiento entre un coreuta y el otro, además de estar atentos a todo: a que si alguien me dice: “Hoy estoy medio resfriado, ¿qué hago?”, “No vengas”, porque se enferma uno y tenemos que entrar en cuarentena las 40 y pico de personas que formamos el equipo... etc., esto no es fácil de hacerlo cumplir pero estamos orgullosos de haberlo cumplido y aunque es “diferente” y por momentos “incomodo”, sumamente necesario para cuidarnos entre todos. Hemos logrando después de meses sin ensayar tener excelentes ensayos gracias a un trabajo técnico vocal consciente de cada coreuta.

Winkelmann: -Es una apuesta difícil.

Villaverde: -Sí, pero pese a todo nos gana la ansiedad, las ganas de cantar, y va a ser un espectáculo que para nosotros va a ser un broche de oro a una época complicada.

Winkelmann: -El 17 de noviembre es el Día de la Construcción, lo vamos a celebrar el 23 en Ríos de Gula, con la presencia del gobernador. Y como broche de oro va a estar esta Gala Lírica que va a conducir Pablo en el Teatro. Vamos a terminar un año como lo hubiésemos querido terminar el año pasado, y que desgraciadamente la pandemia nos impidió que así fuera.