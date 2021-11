Dengue: realizan acciones de descacharrado en barrio Santa Rita de la ciudad de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los agentes visitaron los patios de los vecinos y brindaron información en un radio de 10 manzanas. La actividad se enmarca en las acciones para la prevención de la enfermedad transmitida por el mosquito aedes aegypti.

El municipio local continúa con acciones de prevención y promoción de ambientes saludables para la erradicación de la enfermedad del dengue. En ese sentido, se llevaron a cabo acciones de descacharrado en un radio de 10 manzanas de barrio Santa Rita.

Entre las actividades, se completaron visitas domiciliarias para brindar información tendiente a la prevención de dengue. Además, se visitaron los patios de vecinos para descartar recipientes que acumulen agua, con el objetivo de evitar potenciales criaderos del mosquito aedes aegypti.

La subdirectora de Salud Animal municipal, Anahí Montiel, señaló que durante la visita a domicilios se buscan detectar recipientes "ya sea desde la tapita de una gaseosa a un balde, o una cubierta. Lo que no sirve, les solicitamos que lo saquen y, si no pueden hacerlo, lo hacemos nosotros. Si el material sirve, les pedimos que lo pongan bajo techo para que no junte agua", detalló.

La funcionaria indicó, además, que el descacharrado es "una actividad que se debe hacer durante todo el año pero es necesario profundizar en esta época, que es cuando empiezan a aparecer los mosquitos y cuando la gente empieza a viajar".

También brindó recomendaciones a viajeros al sostener que en la ciudad "tenemos el vector y no la enfermedad, por lo que si alguien viaja a una zona donde la enfermedad está presente, se debe poner repelente y atender todos los cuidados posibles. Ante el primer síntoma, es fundamental acercarse a un Centro de Salud y contar dónde viajó para no enfermar al resto de los ciudadanos", recomendó.

Cabe recordar que las acciones de descacharrado ya se concretaron en barrio San Pantaleón y Alto Verde, y continuarán en Colastiné Norte y Centenario.