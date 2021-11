https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Federal Amateur Miramar y su primera vez en el fútbol nacional de ascenso

El representante de la Liga Regional Paivense fue superado en carácter de visitante claramente por Ben Hur por 3 a 0. Desde el frío análisis del partido, se dirá que no hubo ningún tipo de objeciones a la victoria del conjunto de Trullet. Pero por otro lado, se marca un nuevo hecho histórico dentro de Liga Regional Paivense de Fútbol: por primera vez comenzó su participación en un Regional Amateur un representante que enarbole la bandera de la Paivense.

Desde lo estrictamente futbolístico también habrá que dividir los 2 componentes que intervienen en el contexto del partido. El primero, que enfrente estaba un plantel superior, ya sea desde el análisis puesto por puesto, hasta el conjunto de las condiciones de pretemporada y entrenamientos con las que contó Ben Hur como preparación a este torneo. El otro, la de los errores que involucraron a los jugadores de Miramar. En este aspecto último, se destaca que no funcionó como se esperaba la pareja de doble 5. Motura y Astudillo no fueron la pareja que presionara y liberara la pelota del sector del mediocampo, lugar donde el que se convirtió en protagonista fue el ex Unión, "Riky" Acosta. Se le permitió demasiadas libertades al estratega de la BH y entonces en ese duelo táctico hubo una victoria de Ben Hur.

Apenas se reinició el partido, "Pochola" González recibió sobre la banda izquierda, dejó en el camino de Lovato, que en su intento de cierre quedó totalmente desacomodado y Cadena, en una clara infracción le cometió penal. Nada que objetar para la sanción del árbitro Cortés y Diego López se encargó de transformar en gol la pena máxima.

A los 26, Yuste jugó un pelotazo desde su sector defensivo, Lovato no logró rechazar de cabeza, la pelota salió rebotada para la sorpresiva habilitación de Mathier -no había nadie relevando la posible pérdida de Lovato- y el marcapunta de emboquillada, ante la desesperada salida de Silva, puso por encima del arquero el 2 a 0.

A la salida de un tiro de esquina desde la derecha, a los 34, la pelota derivó en centro pasado y una llamativa soledad de Sacks, para desde el vértice izquierdo del área chica rematar cruzado y estampar su remate en el palo. En un intento de despejar de Mottura, introdujo la pelota en su propio arco y marcó el 3 a 0, para Ben Hur.

Síntesis

Ben Hur (3): Matías Astrada; Gustavo Mathier, Luis Ibáñez, Miguel Yuste y Martín Alemandi; Joel Sacks, Diego Sánchez Paredes, Ricardo Acosta y Sebastián Jiménez; Matías González y Diego López. DT: Carlos Trullet

Miramar (0): Maximiliano Silva; Gustavo Cadena, Milton Lovato, Matías Bernal y Facundo Tolaba; Lautaro Loseco, Ayrton Astudillo, Gastón Motura y Agustín Cwynar; Matías Ferrero y Walter Barreto. DT: Ramón Miguel Centurión.

Goles: en el primer tiempo; a los 14 min. Diego López de penal (BH); a los 26 min. Gustavo Mathier (BH) y a los 34 min. Gastón Motura en contra (BH).

Cambios: Tittoni por Motura, Da Silva por Astudillo y Buchel por Ferrero (M); Noriega por Sacks y Casa por González (BH).

Árbitro: Ramiro Cortés (Liga Ceresina).

Cancha: Néstor Zenklusen (Ben Hur).