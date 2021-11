Un rumor que relaciona a Higuaín con River explotó las redes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por medio de un tweet de un periodista europeo, los hinchas millonarios comenzaron a ilusionarse con el regreso del goleador argentino.

Este lunes, un tweet sacudió la red social y se volvió viral en Argentina. Desde Europa, un periodista deportivo reflotó los rumores que desde hace varios meses giran en torno al mundo River y uno de sus posibles refuerzos.

Durante la pasada pretemporada realizada por el “Millonario” en Miami, Gonzalo Higuaín había visitado la concentración del equipo de Marcelo Gallardo y provocó que se generaran planteos en torno a un posible repatriada.

"La vuelta a River no se va a dar, no volveré, quiero disfrutar en Estados Unidos, ya llevo muchos años afuera y estoy al máximo nivel y a la máxima presión. Estaré acá unas temporadas y después me retiraré", había aclarado el delantero meses atrás.

En caso de concretarse, la noticia es realmente una “bomba”, principalmente porque se trataría de un refuerzo de mucha jerarquía para el considerado mejor equipo del país y que está cerca de consagrarse campeón de la Liga Profesional de Fútbol de AFA.

Higuaín disputó tres temporadas con la camiseta de River, en las cuáles jugó 35 partidos y marcó 13 goles.

La propuesta se vuelve bastante factible teniendo en cuenta la aún reciente salida de Rafael Santos Borré y la inminente venta de Julián Álvarez, lo que recortaría el plantel en la delantera.