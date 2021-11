https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Violencia sin tregua

Balas en Rosario: Bullrich pidió que intervengan las Fuerzas Armadas

La ex ministra de Seguridad de la Nación se lo reclamó por nota al presidente Alberto Fernández. Cuestionó el planteo el ex gobernador Antonio Bonfatti. Silencio desde la Casa Gris. Perotti viajó a Rosario junto a Marcos Corach.

Tras las nuevas balaceras en Rosario, Bullrich asumió el protagonismo del debate. Crédito: Mauricio Garín



Por Redacción EL SEGUIR Después de los nuevos episodios de balaceras en Rosario, esta vez contra dos locales gastronómicos tradicionales de la ciudad, provocaron una reacción inesperada desde la oposición nacional. Fue la titular del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien le envió una carta al propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidiendo que tome cartas en el asunto. Bullrich capitalizó así el silencio del oficialismo provincial, y se convirtió en protagonista. En la misiva, la ex funcionaria de Mauricio Macri le planteó al actual mandatario nacional que si no alcanzan las fuerzas federales para cumplir el cometido de asegurar la vida de los ciudadanos, que aplique el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, para que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad mediante las afectaciones de logísticas, transportes, comunicaciones, arsenales y demás elementos necesarios dispuestos en la mencionada ley. La carta "La situación en Rosario – planteó Bullrich en su carta- es de extrema gravedad. Debe tomar medidas de manera inmediata y deben ser profundas. La vida, la libertad y el patrimonio de los rosarinos y sus alrededores no están resguardados. Los delincuentes realizan tiroteos en lugares públicos. Para preservar sus derechos a vivir y la plena vigencia de la paz, usted debe actuar ya y de manera contundente". A renglón seguido, le reclamó que "convoque a un Comité de Crisis para cesar con las balaceras y tiroteos que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Hágalo de manera inmediata", exhortó. "Ponga en funcionamiento – continuó- la Dirección de Inteligencia del artículo 16, a los efectos de terminar con las bandas, sicarios y demás modalidades delincuenciales que están asolando Rosario y sus alrededores". "El pueblo de Santa Fe, y especialmente la ciudad de Rosario, no pueden vivir lo que están viviendo. Los ciudadanos son tiroteados en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y bajo la modalidad de motos o autos que recorren la ciudad sin freno y control alguno. Se necesita un plan táctico operativo urgente, que revise todos los vehículos, impida la circulación de motos con dos personas, con retenes en toda la ciudad y que dé con los delincuentes armados. Se ha llegado a un punto inaceptable e insostenible. Como Presidenta del PRO, y especialmente como conocedora del tema, le pido que no pierda un segundo más. Tome decisiones ya", concluyó. En tanto, los diputados nacionales por Santa Fe de ese mismo signo político, solicitarán que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sea convocado en el Congreso para dar explicaciones sobre la situación de Rosario.

En el terreno El gobernador Omar Perotti se trasladó este martes a Rosario, luego de los violentos incidentes de la víspera. El mandatario lo hizo acompañado por el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, y se esperaba que allí se encontrasen con el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, a los efectos de discutir posibles medidas. Sin réplica Desde que se conoció la carta de Bullrich y al menos hasta el mediodía de este martes, ningún referente ni funcionario de la Casa Gris había respondido públicamente a la ex funcionaria. Paradójicamente sí lo hicieron algunos referentes de la oposición, como el ex gobernador Antonio Bonfatti. Fue el líder socialista quien rechazó la idea de la líder del Pro, y advirtió que "las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer inteligencia ni prevención del delito. Están para otra cosa", alertó. Extraoficialmente, en el Poder Ejecutivo se especulaba con una posible reunión de Omar Perotti y el presidente Fernández, aunque sin fecha precisa. En tanto se realizaban diferentes gestiones con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur.

