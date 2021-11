https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 24.11.2021 - Última actualización - 10:15

10:12

Repercusiones, tras las nuevas balaceras

Llegaron las respuestas a Bullrich y la ratificación a Jorge Lagna

Ya habían hablado Bonfatti y Pullaro, desde la oposición. Desde el oficialismo y por las redes sociales, Marcos Corach le recomendó a la ex funcionaria de Mauricio Macri "no intentar dar cátedra", si carece de información. Incertidumbre en el gabinete de Seguridad.

Jorge Lagna, ministro de Seguridad de Santa Fe



Jorge Lagna, ministro de Seguridad de Santa Fe Crédito: Archivo El Litoral / Marcelo Manera

Por Ivana Fux SEGUIR El pedido de Patricia Bullrich al presidente Alberto Fernández para que desembarcaran en la provincia las fuerzas armadas, encontró las primeras reacciones en la oposición. Paradójicamente, fueron las voces de líderes del socialismo y de la UCR las que se escucharon antes que las de los referentes del oficialismo. Antonio Bonfatti (PS) advirtió que dichas fuerzas no están preparadas para hacer inteligencia ni para prevenir el delito; Maximiliano Pullaro (UCR) disintió con la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y planteó que dicha instancia no permitirá "contener" la situación. Recién en la noche de este martes, un ministro del gabinete de Omar Perotti aludió al tema y le respondió a Bullrich a través de su propia cuenta en las redes sociales. Fue el ministro de Gestión, Marcos Corach, quien le reclamó pretender "dar cátedras" careciendo de información. "La violencia y el delito son problemas reales contra los que luchamos todos los días con todas nuestras herramientas y nuestro compromiso – posteó Corach-. Esta mujer (por Bullrich) fue ministra de Seguridad de la Nación hasta 2019 y en su gestión, la situación en nuestra provincia no hizo más que agravarse. Con el problema tal y como está ahora, flaco favor nos hace a los santafesinos el oportunismo político de quienes, cuando pudieron, hicieron poco y nada por nosotros. Y mucho menos que quieran dar cátedra sin un dato que los avale", disparó. Más temprano, en una radio mendocina, había hablado el senador nacional y diputado electo, Roberto Mirabella. Consultado por las expresiones de la ex funcionaria macrista, el legislador respondió: "No me apuraría en querer responder a Bullrich; me apuraría en buscar soluciones. (…) Hay que tomar medidas desde el servicio penitenciario, tanto nacional como provincial. Tener todas las fuerzas de la ley para atacar a las personas que cometen estos actos. La situación que atravesamos es extraordinaria, con lo cual es muy probable que requiera también medidas extraordinarias para afrontarla. Lo que pasa en Rosario, no pasa en ningún lugar de la Argentina", sentenció. Tenés que leer Violencia en Rosario: Perotti y Lagna ordenaron triplicar el patrullaje

Lagna, respaldado El inicio de la semana en términos de días hábiles, encontró este martes temprano a Omar Perotti en la Casa de Gobierno. El mandatario mantuvo una serie de reuniones antes de viajar a la ciudad de Rosario junto a Corach. Allí permanecieron prácticamente durante toda la jornada, con reuniones que se extendieron hasta la noche. Con los sucesos del fin de semana (dos nuevas balaceras contra locales gastronómicos) se multiplicaron las versiones respecto de un supuesto desplazamiento del actual ministro de Seguridad, Jorge Lagna. Pero todas las conversaciones de Perotti en la previa de su viaje al sur, fueron en el sentido contrario. El gobernador no sólo decidió ratificarlo en el cargo, sino que planteó una serie de iniciativas y acciones como para poder fortalecer su gestión al frente del ministerio. Por eso viajó; para reunirse con su funcionario y para respaldarlo en términos políticos. Tenés que leer Balas en Rosario: Bullrich pidió que intervengan las Fuerzas Armadas

Sin embargo, no está dicha la última palabra respecto de la conformación del gabinete del ministro. Es que las tensiones internas entre su titular y los funcionarios "heredados" de su antecesor, Marcelo Sain, ya son indisimulables. El hecho más elocuente fue el "faltazo" de Germán Montenegro y Alberto Mongia en la reunión que el lunes feriado mantuvieron Lagna y otros funcionarios del MPA para analizar lo que había sucedido el fin de semana en Rosario. Ambos llegaron al Ministerio de la mano de Sain: el primero es secretario de Seguridad Pública; el segundo, subsecretario de Prevención y Control Urbano. Sí participó de ese cónclave Diego Lluma, otro hombre cercano a Sain, y actual subsecretario de Seguridad Preventiva. La posibilidad de desplazar a esos funcionarios y reemplazarlos por sus propios colaboradores sería una de las requisitorias de Lagna para permanecer al frente del Ministerio. Perotti este martes le dio su apoyo político; queda por ver si es el suficiente como para que el actual ministro pueda armas su propio equipo. No está dicha la última palabra respecto de la conformación del gabinete del ministro de Seguridad. Es que las tensiones internas entre su titular y los funcionarios "heredados" de su antecesor, Marcelo Sain, ya son indisimulables.

