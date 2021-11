Falistocco y Farías resaltaron la necesidad de revitalizar el diálogo institucional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Coincidieron en marcar que la sociedad le pide a los poderes que dialoguen. Compromiso de armar una agenda de temas para el 2022. El tema de la seguridad no fue ajeno al encuentro.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco, y el titular de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, coincidieron en la necesidad que tienen los tres poderes de dialogar en forma permanente y especialmente cuando hay momentos delicados desde el punto de vista institucional. Ambos hablaron con El Litoral al terminar una reunión de más de dos horas realizada en dependencias de la Cámara Baja de la provincia y de la cual participaron una quincena de legisladores, representantes de los diferentes espacios políticos. Falistocco asistió al encuentro acompañado por el secretario de Gobierno de la Corte, Eduardo Bordas.

La reunión, que le fuera encomendada a Falistocco por el pleno de la Corte, se fue postergando por la agenda política y se realizó en un momento muy delicado desde el punto de vista de la seguridad tras los sucesos de Rosario del fin de semana y el tema no fue ajeno al encuentro.

"Muy positiva, muy buena reunión" señaló Falistocco al retirarse de la Cámara de Diputados. "Uno sabe que viene a un lugar donde resuena la política, propio de Legislatura. Los enfoques, desde ese punto de vista, contribuyen a las opiniones que vienen de la política. La idea central que es perenne, permanente, y se actualiza siempre de la necesidad de que los tres poderes del Estado hablen, dialoguen, en un marco de respeto, convivencia y respetuoso de la competencia de cada uno de esos poderes. Teniendo en cuenta ese marco, la reunión fue respetuosa y por lo tanto el resultado es positivo", acotó. Destacó que se habló de la vinculación de la Legislatura con el quehacer judicial como así también de algunos proyectos de leyes que están a discusión y de las necesidades que tiene el Poder Judicial y el Estado. "La necesidad de que permanentemente ante casos que se presentan en la justicia se haga en un marco de respeto y también de salvaguardar los contornos propios de la competencia que le cabe a cada poder. La reunión fue muy buena porque se desarrolló guardando esos parámetros, esos principios", subrayó Falistocco. El decano de los ministros de la Corte no lo señaló pero hubo malestar en octubre del ministro Daniel Erbetta ante expresiones del senador Lisandro Enrico.

Farías -al lado de Falisticco- resaltó el diálogo entre poderes. "El marco de respeto, reconocimiento mutuo de la necesidad del diálogo, quedó claro en todo momento más allá de las diferentes miradas, pareceres que tienen las expresiones políticas en esta Cámara. Todos coincidimos en la necesidad de profundizar el diálogo como única forma de construir herramientas efectivas ante la problemática que se nos plantea diariamente".

El titular de Diputados admitió que "se habló mucho del tema de la seguridad, es un desafío grande; desde los bloques mayoritarios presentes hubo planteo y algún reclamo -que no se lo hicimos al Poder Judicial- y tiene más que ver con el Ejecutivo de que es necesario recrear estos tipos de ámbitos. Se recordó lo que era la Junta Provincial de Seguridad, más allá del nombre y de la conformación, es necesario que exista. Hoy más que nunca se necesita un ámbito donde estén los tres poderes, plasmando oficialmente el diálogo interpoderes para buscar soluciones rápidas y efectivas", resaltó el socialista. Informó que armarán una agenda de trabajo conjunto, de consultar algunas cuestiones y proyectos de interés común.

Ante la consulta sobre la delicada situación institucional que se vive en el país, Falistocco marcó que "la provincia no puede ser ajena a eso, sumado a la particular situación de seguridad". Enseguida aclaró que el tema seguridad no fue el eje del motivo de la visita "pero lógicamente en el enfoque político fueron surgiendo temas de inseguridad que en alguna medida también tienen que ver con la actuación de la justicia, los fiscales, las fuerzas de seguridad y era lógico que se plantean estas cuestiones". Añadió Falistocco que "la idea es fortalecer las instituciones, hacerlo con mucha humildad y respeto. Siempre hay que tender lazos para hablar de esos temas, no creerse que uno tiene la verdad absoluta. Nos está pidiendo eso la sociedad, hay cuestiones que están siendo vistas por la sociedad como de altísima preocupación y que los poderse del estado deben estar a la altura de eso".

Perotti

El gobernador se reuniría el martes venidero con los diferentes jefes de bloque de la Cámara de Diputados por el tema inseguridad y una posible agenda para el período de Extraordinarias.

Funcionarios del Poder Ejecutivo se comunicaron con varios legisladores para anticiparles detalles de la convocatoria que sería en Casa de Gobierno el martes 30 en horas de la tarde.

Hacia una nueva ley ambiental

Durante más de dos horas ayer en la Cámara de Diputados se realizó una jornada de debate sobre los cambios urgentes que debería tener la ley de medio ambiente de la provincia que fue sancionada en 2009.

Propiciada por la diputada Mónica Peralta (Gen) y con la participación de la presidenta de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, Erica Hynes, hubo participaciones de representantes de universidades, colegios de profesionales, ONG`s, activistas, multisectoriales y expertos de toda la provincia.

La bajante del Paraná y los incendios en los Humedales, el uso de agrotóxicos, la contaminación en las ciudades, los residuos, la mortandad de peces en arroyos, el acuerdo porcino con China y la inundación de zonas del norte provincial, por mencionar algunas, fueron problemáticas que se escucharon en el encuentro a la hora de analizar los cambios necesarios en la ley vigente.