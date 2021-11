https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 25.11.2021 - Última actualización - 8:51

8:50

Las obras hídricas permitirán mitigar anegamientos en el casco urbano de la ciudad. La inversión provincial supera los 118 millones de pesos.

Licitación Cinco ofertas para obras de readecuación del Canal Garello en Chabás Las obras hídricas permitirán mitigar anegamientos en el casco urbano de la ciudad. La inversión provincial supera los 118 millones de pesos.

El secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Roberto Gioria, encabezó la apertura de sobres para la obra de readecuación del Canal Garello y ejecución de los cruces de la Ruta Nacional N° 33 y el ferrocarril Nuevo Central Argentino (NCA), en Chabás, departamento Caseros.

Al respecto, Gioria explicó que “la ciudad viene sufriendo anegamientos no sólo por el mal drenaje pluvial con el que cuenta, sino que las inundaciones más severas se registran como consecuencia del cambio de uso de suelo y canalizaciones clandestinas que se produjeron en la zona rural aguas arriba del pueblo, que por la topografía de la región descarga directamente en la zona urbana”.

“Tanto el gobernador Omar Perotti como la ministra Silvina Frana, nos encomendaron proyectar esta obra que permita disminuir el riesgo hídrico en la ciudad. Es por eso que los trabajos constan de una serie de readecuaciones y canalizaciones en la cuneta oeste del camino de acceso a la aceitera con su respectivo alcantarillado, un cruce bajo RNNº 33, otro cruce bajo ferrocarril NCA, y por último la canalización de la alternativa del canal Garello, con su respectivo alcantarillado en ingresos privados y cruces con caminos públicos”, concluyó Gioria.

Por su parte, el senador departamental, Eduardo Rosconi, señaló: "Agradecer al gobernador Omar Perotti, porque tomó un compromiso en su momento, cuando hicimos ver la situación que tiene toda la región de la cuenca del arroyo Saladillo - Candelaria y Carcarañá. Están involucradas en esta obra cinco localidades: Chabás, Casilda, Sanford, Arequito y en menor medida Los Molinos. Son 150 mil hectáreas lo que recompone. Es una obra que se había pedido desde hace 30 años atrás. La magnitud de esta obra es fundamental porque nos deriva un montón de agua que va a ir al Saladillo, que es lo que nosotros queríamos, de lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo".

Finalmente, el intendente comunal, Lucas Lesgart, destacó: "Quiero destacar, que no se haya fijado una fecha preelectoral para realizar la licitación. Esto es una manera sana de trabajar, una manera correcta, en donde las fechas no modifican a los hechos. Y eso me pone muy contento, muy agradecido. Una obra que es de suma importancia no sólo para la localidad de Chabás, sino también para la localidad de Sanford".

Ofertas

Con un presupuesto oficial de $ $ 118.312.736,78, y un plazo de ejecución de 10 meses, se presentaron 5 ofertas: EMPRESA CONSTRUCTORA PILATTI S.A. cotizó $ 105.356.237,44; la PIBECO S.A. cotizó $ 111.377.110,06; INGENIERIA Y SERVICIOS DELGADO S.A. cotizó $ 99.718.812,63; DEL SOL CONSTRUCTORA S.A. cotizó $ 109.999.954,79 y la quinta y última oferta correspondiente a la firma SCAREL PABLO RAÚL que cotizó la suma de $ 132.746.352,27.