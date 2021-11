https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Organizado por la UCSF y el Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst, de Alemania. Participan expertos y académicos, del ámbito nacional e internacional. Modalidad mixta, presencial y virtual.

Organizado por la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) y el Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD), se desarrolla del 25 al 27 de noviembre, la ciudad de Santa Fe. el Seminario Internacional “Salud Global y Ecología Integral. Hacia una transición socio-ecológica postpandemia”. La actividad es gratuita, con inscripción previa en www.ucsf.edu.ar/salud-global/

Con el apoyo de la provincia de Santa Fe, la UCSF es sede de este evento por medio de modalidad mixta -presencial y virtual-, llevándose a cabo conferencias magistrales de expertos y académicos en la temática tanto nacionales como internacionales.

El acto de apertura estará a cargo del rector de la UCSF, Mgter. Lic. Eugenio Martín De Palma, y el director del Departamento LA del KAAD, Thomas Krüggeler; en tanto la conferencia inaugural “La ecología integral de la Encíclica Laudato sí’, en el marco en la ecología política latinoamericana y la transición hacia un mundo sustentable”, estará a cargo del profesor Enrique Leff, de la Universidad Autónoma de México.

Adentrándonos en la temática, la crisis sanitaria global provocada por la pandemia Covid-19, ha venido, por un lado, a legitimar las advertencias acerca de la inmediatez de un colapso socio-ecológico; y, por otro lado, a señalar la celeridad que amerita la toma de medidas para su gestión.

El origen zoonótico del virus ha revelado el delicado vínculo entre la salud humana y la ambiental; por lo que ante las consecuencias de la pandemia, resulta perentorio un enfoque complejo y holístico como el de la ecología integral. Este enfoque toma en cuenta el vínculo entre lo humano y no humano que habita la Casa Común y apunta a una transición progresiva pero radical, desde un modelo de convivencia hostil y dominial hacía modelos plurales y diversos que aborden la riqueza y diversidad planetaria.

La sanación del nexo entre lo humano y lo no humano hace referencia a la reconciliación socio-ecológica. De manera que la salud humana, en sentido integral y global, ya no puede ser abordada independientemente de la salud planetaria.

Este enfoque revisa y discute el paradigma biomédico -hegemónico y jerárquico- de la medicina moderna con otros enfoques de la salud que consideran que el equilibrio, la armonía y el bienestar debe ser concedido a uno mismo y al entorno humano y no humano.

Esta reconciliación entre lo humano y lo no humano constituye el núcleo de la propuesta teórica de la ecología integral que inaugura el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si’. El potencial sanador de la ecología integral reside en su propuesta de recuperación de los vínculos de fraternidad universal -entre humanos con lo no humano-, a partir del vínculo filial con lo sagrado. La sanación también comprende la relación entre el vínculo con los demás humanos y consigo mismo y el vínculo con lo no humano. Es por eso que la sanación de la Casa Común es fundamental para la auténtica recomposición del cuerpo, mente y espíritu humano. Una sanación profunda -que vaya más allá de los paliativos y enmiendas coyunturales, que implique no solo una curación física y mental-, sino una auténtica reconciliación con los demás humanos y no humanos.

El programa

Jueves 25

18 hs. Acto de apertura

18.30 hs. Entrega del Premio Peter Hünermann al Dr. Lauro Sitzmann por parte del Dr. Thomas Krüggeler

19:30 hs. Conferencia Inaugural - La ecología integral de la Encíclica Laudato sí’, en el marco en la ecología política latinoamericana y la transición hacia un mundo sustentable. Prof. Enrique Leff, Universidad Autónoma de México

Viernes 26

10 hs. - Conferencia magistral - Ecología integral en el contexto de la Iglesia Latinoamericana: Laudato si y Querida Amazonia, desde la raíz de Aparecida. Alejandro Bonet

14 hs. - Conversatorio 1: Ecología y salud: Hacia una convivialidad eco-social. Moderan: Guillermo Kerz y Fabiana Faleiros

16 hs. Pausa – Café

16.30 hs. Conversatorio 2: Ecología y Política: Hacia una ecología integral? Moderan: Adrián Beling y Emmanuel Poretti

18.30 hs. Pausa – Café

19 hs. Conversatorio 3: Ecología y alimentación: Agricultura, nutrición e institucionalidad. Moderan: Ana Bonet y Aline Neutzling

Sábado 27

10 hs. Conferencia final: Salud Global en el contexto de epidemias. PD Dr. Olaf Horstick, Universidad de Heidelberg

12 hs. Cierre Académico

16 hs. Paseo cultural