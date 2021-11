Santa Fe: la Cámara de Diputados aprobó la 'Ficha Limpia' para normas electorales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cada Cámara avanzó con sus proyectos propios en el último jueves de noviembre. Invitarán a Labor Parlamentaria a tres funcionarios del Poder Ejecutivo por la inseguridad. Renuncia de Chumpitaz a la banca.

El cierre del Período Ordinario de la Legislatura fue sin acuerdo entre cámaras para sancionar leyes y si con innumerables medias sanciones en ambos cuerpos. En el caso de la Cámara de Diputados privilegió acuerdos para impulsar temas para mejorar la calidad institucional, según se encargó de subrayar el socialista Joaquín Blanco. Se refirió al proyecto para incorporar a las leyes electorales vigentes el concepto de 'Ficha Limpia', una futura ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos; creación de fiscalías ambientales en el ámbito de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia y la insistencia con la ley para poner en vigencia los juicios por jurados ante determinados delitos. "Son todos proyectos con más de cuarenta votos (el cuerpo tiene cincuenta integrantes), todos para construir una mejor institucionalidad, más transparencia. Es un intento de darle volumen a la tarea legislativa. Apuntamos a dotar de ejempleridad a la cosa pública, acercar a los representantes con los representados y sentar que no hay privilegios, no hay fueros", remató el jefe de la bancada socialista.

El discurso de Blanco fue previo a la votación de todos esos proyectos que llegaron al recinto con dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y pretendió marcar diferencias con un posible clearing que intentaron sectores de ambas cámaras pero que tuvo oposición de varios bloques políticos de la Cámara de Diputados. "No se puede el último día acordar lo que no acordamos en un año", deslizó un miembro del Frente Progresista para diferenciar un posible acuerdo con el Senado.

En la semana hubo contactos para intercambiar proyectos. El socialismo -y varios bloques aliados- impuso tres condiciones: no votar proyectos con afectación presupuestaria, no a proyectos de fuerte impacto institucional y no a la creación de nuevas municipalidades. Para el Senado hay temas que también están fuera de su agenda como una ley de ESI o el texto de Diputados sobre ley de educación. Así cada cámara fue con su propio temario.

Uno de los primeros temas votados -por unanimidad- en Diputados fue 'Ficha Limpia' en base a sendos proyectos de Ximena Sola (Pro) y Alejandro Boscarol (UCR), ambos de Juntos por el Cambio que apunta a impedir las candidaturas de ciudadanos con condena en segunda instancia. En el recinto, Rubén Giustiniani (Igualdad) propuso agregados de otros delitos para vedar candidaturas como delitos económicos, lavado de dinero y delitos de lesa humanidad. Si bien se usó el término condena en segunda instancia, Matilde Bruera (PJ) precisó que eso no significa condena firme.

La reforma votada es un artículo de la ley de Primarias en la provincia y a otro de la ley orgánica de partidos políticos. Así no podrán ser candidatos en Santa Fe quienes posean condena por hechos de corrupción incompatibles con la función pública, y tipificados en el Código Penal de la Nación; los que posean condena por abuso sexual; por delitos contra la libertad; por delitos de violencia de género; adeuden la cuota alimentaria obligatoria de sus hijos o por delitos económicos y lavado de dinero.

Fue Sola en el recinto quien explicó el movimiento Ficha Limpia que pone sobre la mesa la necesidad de transparentar a la política; refirió a las 380.000 firmas que respaldan a la ONG como así también al fracaso del tratamiento del proyecto en el Congreso de la Nación. No dejó de remarcar que ya las provincias de Salta, Mendoza y Chubut lo incorporaron a su legislación y que el sistema ya funciona en varios países del continente como Brasil, Chile, Uruguay y México.

"Debemos dar desde la política un ejemplo al resto de la sociedad. La corrupción atenta contra la comunidad y por eso debemos crear herramientas para dar mayor transparencia a las instituciones del estado" señaló la legisladora del Pro.

Chumpitaz

La Cámara de Diputados aceptó, a partir del 9 de diciembre, de la renuncia a la banca de Gabriel Chumpitaz (Pro) quien asumirá una banca en la Cámara Baja del Congreso de la Nación tras la elección del 14 de noviembre. En el inicio de la sesión, el presidente de la Cámara, Pablo Farías, invitó a Chumpitaz a participar del izamiento de la bandera nacional junto a la socialista Clara García. Tras la ceremonia ambos -que compitieron desde espacios diferentes- se abrazaron y hubo aplauso del plenario.

Invitación a funcionarios

El pleno de la Cámara de Diputados dejó en manos del presidente del cuerpo, Pablo Farías, fijar el día y la hora de una reunión con los ministros de Seguridad, Jorge Lagna, y de Gobierno, Roberto Sukerman, más el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, para analizar la grave problemática en torno a la seguridad en la provincia.

La iniciativa surgió a partir de una nota remitida a la presidencia por el bloque de Juntos por el Cambio encabezado por Julián Galdeano.

El gobierno provincial está ajustando detalles de una reunión -se haría el miércoles- en Casa de Gobierno con los jefes de bloques de la Cámara de Diputados, para analizar la problemática de la seguridad.

Vuelta a la normalidad

La Cámara de Diputados dejó de lado una serie de excepciones adoptadas por la pandemia a la hora del procedimiento de votación y del tratamiento de los proyectos. Durante el largo período donde incluso hubo sesiones prácticamente virtuales se votaban temas en bloque y luego se hacían las fundamentaciones.

Ayer, se volvió al reglamento original y se votó proyecto por proyecto habilitando a los autores a fundamentar su voto que a la hora de los proyectos de ley se volvió al tablero electrónico. Sólo Juan Argañaraz (Vida y Familia) y Amalia Granata (Somos Vida) participaron en forma virtual. En cambio, Ariel Bermúdez (Creo) y Paola Bravo (PJ) volvieron a estar ausentes con aviso debido a problemas de salud que los tiene alejados de la actividad parlamentaria.

Un día muy especial

El 25 de noviembre es el día internacional de la no violencia contra las mujeres motivó una declaración del cuerpo y el discurso sobre el significado de la fecha de los diferentes bloques políticos. Antes, Mónica Peralta (Gen) se encargó de distribuir lazos violetas a los distintos legisladores para identificarse con la jornada.

Pero además la Cámara dejó integrada la nueva comisión que atenderá sobre Igualdad, Género y Diversidad que integrarán Rosana Bellati (PS), Lucila De Ponti (PJ). Gisel Mahmu (PS), Silvana Di Stéfano (UCR), Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura), Mónica Peralta (Gen) y Betina Florito (Somos Vida Santa Fe).