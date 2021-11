https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 29.11.2021 - Última actualización - 7:00

6:56

La institución cumplió 30 años. Allí se realizan pruebas gratuitas además de consejería y acompañamiento. La información confiable como principal insumo y el uso de preservativo como herramienta de prevención para una enfermedad que "se transmite, no se contagia".

Test de VIH en Cipress Media hora que puede salvar una vida La institución cumplió 30 años. Allí se realizan pruebas gratuitas además de consejería y acompañamiento. La información confiable como principal insumo y el uso de preservativo como herramienta de prevención para una enfermedad que "se transmite, no se contagia". La institución cumplió 30 años. Allí se realizan pruebas gratuitas además de consejería y acompañamiento. La información confiable como principal insumo y el uso de preservativo como herramienta de prevención para una enfermedad que "se transmite, no se contagia".

Un pinchazo en el dedo, una gota de sangre, 3 gotas de un buffer (reactivo), una espera de 5 minutos; el agregado de 4 gotas de un segundo buffer, 25 minutos más y, al final, un diagnóstico que puede o no cambiar la vida de una persona. Así de simple y rápido es el test que utiliza el Centro Interdisciplinario de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida (Cipress) para detectar la presencia de VIH. El Litoral aceptó corroborar la experiencia y todo el procedimiento duró el mismo tiempo que esta nota.

Ángel Díaz, estudiante en Administración de la Salud, y María Rosa Sotomayor, técnica en Análisis Clínicos, se encargan de realizar las pruebas a quienes se acercan en forma voluntaria a la sede de calle San Lorenzo 3052 de la ciudad de Santa Fe.

Allí concurren personas de todas las edades para buscar información y realizarse la prueba. Llegan con dudas, algunos con temor y se van con un diagnóstico certero (si el resultado es negativo) o aproximado (si es positivo, se realiza una segunda prueba en el Cemafe). En todos los casos, la consulta es anónima y el resultado, confidencial.

Pero la tarea de Díaz, Sotomayor, tres estudiantes de Medicina, la Profesora de Teatro y las personas que conviven con VIH y colaboran en la institución, cuya comisión directiva preside el Bioq. Jorge Roldán, no termina en una prueba de sangre sino que se extiende a la concientización, contención y un diálogo que siempre es necesario cuando se trata de la salud.

Sobre el escritorio, el proceso del test avanza y los expertos anticipan: "Una rayita indica no reactivo, dos rayitas es un posible positivo". En este último caso se hace la derivación al Cemafe que es el centro de referencia de VIH, con un turno otorgado previamente; una vez allí se realiza una prueba de laboratorio, se hace el análisis de carga viral, se manda a Rosario y de acuerdo a la cantidad de virus, será detectable o no detectable.

Todo ese procedimiento demora unas dos semanas y una vez que llega el resultado, si es positivo, comienza la intervención del equipo de VIH para iniciar el tratamiento. "Ahí nos desvinculamos de ese paciente, salvo en aquellos casos que tengan dudas o requieran asesoramiento".

Mientras tanto, la prueba sigue su curso y la charla también, como con cualquier persona que se acerca al Cipress. "Es el tiempo en que la gente se puede explayar y sacar las dudas, dentro de nuestro conocimiento", aclara Díaz. "A veces esas personas vienen con dudas por algo que leyeron de algún sitio no científico o buscan información en Internet y tal vez se encuentren con datos que no son reales", aporta Sotomayor, referente durante años del abordaje de VIH y enfermedades de transmisión sexual en el Hospital Iturraspe.

En Ciprés se realizan únicamente test rápidos y consejería. "Si vienen por ETS derivamos al consultorio 19 que está en el subsuelo del Hospital Cullen, que otorga turnos de lunes a viernes de 6.30 a 7.30". También se trabaja en coordinación con el Hospital Iturraspe y el Sayago.

Cipress comenzó a funcionar en 1992 (en realidad, un año antes pero esa es la fecha de constitución formal), no en la sede actual sino en una casa de calle 4 de Enero, luego pasó al subsuelo el Hospital Iturraspe y finalmente recibió la donación del edificio que ocupa en la actualidad, a pasos del microcentro santafesino y con el objetivo de funcionar como espacio de prevención de VIH y ETS.

"Por esta institución pasaron muchas personas, el Dr. Norberto Del Pozo fue su presidente, funcionaba un equipo interdisciplinario que incluía profesionales en Psicología y Trabajo Social. Se hicieron test en cárceles y capacitaciones en escuelas", sintetiza Sotomayor que se integró al equipo en 2015.

En algunas de esas charlas en la universidad se acercaron voluntarios y "luego apareció nuestro 'pulmotor', Ángel, que empezó a trabajar con las redes sociales y fue un boom", cuenta en alusión a Díaz que se incorporó en 2019.

Ángel Díaz y María Rosa Sotomayor en la sede de Cipress, San Lorenzo 3052 de esta ciudad. El miércoles 1° de diciembre habrá una jornada de testeos y concientización. Foto: Flavio Raina

¿El resultado? Una mayor difusión del trabajo y la posibilidad de otorgar turnos previos para los test que se realizan los días lunes, de 15 a 19, y jueves, de 8 a 10, de manera gratuita y confidencial.





-¿Por qué vienen las personas que vienen?

-Últimamente mucha gente se entera por las redes sociales. Cumplimos 30 años y, sin embargo, hay gente que no conoce este lugar.

-¿Vienen porque sospechan que pueden tener VIH?

-Y por relaciones sexuales sin cuidados; muchos han venido por esta razón. En ese caso, se les recuerda que si la primera prueba dio negativa se debe realizar una a los 30 días que es la ventana de tiempo en que puede detectarse el virus.

-En la consejería seguramente insisten con el uso de preservativo.

-Exactamente, es fundamental el uso de preservativo tanto para sexo oral, vaginal y anal. Por sexo oral hay un 30% de posibilidades de transmisión y hay gente que no lo sabe o encuentra un pretexto para no usar protección.

También recibimos en este último tiempo a personas que han tenido una pareja con VIH y lo supieron meses después de iniciar la relación. Si esa pareja está en tratamiento y la carga viral no es detectable la posibilidad de transmisión es mínima. Igual, es necesaria la protección.

-¿El preservativo sigue siendo la herramienta principal para prevenir el VIH?

Díaz: -Sí, pero seguimos con los mitos, por ejemplo, que el preservativo sólo sirve para prevenir un embarazo.

Sotomayor -No solamente previene el VIH sino también las ETS. Las mujeres toman pastillas para evitar el embarazo. Pero el mensaje es que con el preservativo se va a prevenir embarazo, VIH y ETS, cosa que la pastilla no logra: con la pastilla esa mujer no va a quedar embarazada pero puede tener el virus.

Díaz: -El mejor consejo es "usá preservativo". Los casos de ETS, incluida sífilis, crecieron incluso en pandemia. No nos interesa cómo es la intimidad de la persona que viene aquí, pero si les pedimos que se cuiden.

Sotomayor: -Cuando hacemos capacitaciones en los barrios, mostramos cómo se coloca un preservativo, que es higiénico y suave para desterrar falsas creencias.

La atención en Cipress es gratuita pero hay una simple caja de cartón que opera como alcancía de contribución voluntaria y permite afrontar los gastos fijos (gas, Internet). El material descartable y los reactivos provienen de la Dirección de Bioquímica de la provincia.

"Pedimos a la gente que venga a hacerse la prueba, que se saque el miedo". "El HIV sigue siendo una enfermedad rodeada de estigma y discriminación y eso es por falta de información".

La charla llega a su fin y el proceso de la prueba también. ¿El resultado? Negativo. El del test. El saldo de la charla es pura ganancia.

Testeos

Lunes de 15 a 19 y jueves, de 8 a 10, en San Lorenzo 3052 de la ciudad de Santa Fe. Son gratuitos y confidenciales. En las redes: Facebook (Cipress); IG: Cipress2021; WhatsApp: 342 5564350 (únicamente para asesoramiento y turnos para test).

Claves

Desde principios de año se realizaron en el Cipress unas 300 pruebas. Los resultados se suman a las estadísticas del Cemafe.

Si la prueba fue inmediatamente después de una relación sexual de riesgo y dio negativo, se recomienda hacer un nuevo test a los 30 días.

Si el resultado es positivo, se hace la derivación al equipo de VIH de Cemafe.

El preservativo es la principal barrera de prevención de VIH y enfermedades de transmisión sexual (ETS). Debe usarse para sexo oral, vaginal y anal.

Por sexo oral hay un 30% de posibilidades de transmisión del virus.

Los casos de VIH y de sífilis crecieron, aún en la pandemia por coronavirus.

El VIH se transmite, no se contagia.

El 1ª de diciembre es el Día Mundial de Lucha contra el Sida.

Una jornada para concientizar

El 1° de diciembre es el Día Mundial de Lucha contra el Sida. Entre todas las actividades que seguramente se anunciarán para ese día, el Centro Interdisciplinario de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida (Cipress) realizará test rápidos y gratuitos, y asesoramiento en la sede de San Lorenzo 3052.

Ese día, desde las 9 y hasta las 18, la actividad se trasladará puertas afuera de la sede para facilitar el acceso de más personas. También se convoca a quienes pasaron en algún momento por la institución como voluntarios e integrantes de la comisión para que se sumen a esta movida que tiene por objetivo difundir, aclarar y concientizar.